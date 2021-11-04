Байден наголошує на ефективності вакцинації - у Республіканській партії говорять про неконституційність нових урядових вимог

Альтернативою вакцинації є продовження пандемії та її наслідків для Сполучених Штатів Америки. На це вказує заява президента США Джо Байдена. Текст заяви розміщено на сайті Білого дому.

Як повідомляв "Голос Америки", сьогодні Міністерство праці США запровадило вимогу вакцинації для всіх великих компаній. Співробітники компаній зі штатом більше 100 осіб повинні вакцинуватись від COVID-19, або щотижня проходити тестування і носити маску. Працівники мають пройти повну вакцинацію до 4 січня. Нові правила не передбачають обов'язку компанії сплачувати за тести. Як відзначають американські ЗМІ, нові вимоги стосуються 100 мільйонів американських працівників.

Нові заходи адміністрації Байдена розкритикували у Республіканській партії.

Так сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що запроваджені вимоги позбавлені правових підстав.

"Отримання вакцини від COVID має бути особистим рішенням людини на основі рекомендацій її лікаря", - також відзначив законодавець.

"Неконституційними" назвала вимоги адміністрації США щодо вакцинації сенаторка-республіканка Марша Блекберн.

Губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем заявила про подання позову проти адміністрації Байдена через "неконституційні вимоги щодо вакцинації". Про намір позиватись проти адміністрації заявив і генеральний прокурор штату Техас.

Про позов проти адміністрації США заявили також у Національному комітеті Республіканської партії. Там заявили, що хоча виступають за вакцинацію "Байден не має права примушувати американців, які важко працюють, обирати між вакцинацією та здатністю підтримувати свої родини".

"Для нашої країни вибір простий: вакцинувати більше людей чи продовжити цю пандемію та її наслідки для нашої країни", – заявив Байден.

Він наголосив що вірус не зникне сам по собі.

"Вакцинація – найкращий шлях виходу з пандемії", - сказав Байден, відзначивши, що у США "занадто багато нещеплених людей".

Байден наголосив на успішності вимог щодо вакцинації, які діють у США. За його словами, з липня кількість нещеплених американців скоротилася з близько 100 мільйонів до приблизно 60 мільйонів».

Байден підкреслив, що вимоги щодо вакцинації не є чимось новим.

"Протягом усього життя ми стикаємося з необхідністю вакцинуватися від різних хвороб. У правилах безпеки праці також немає нічого нового. На будівельних майданчиках потрібно носити каски, а у лабораторіях – захисні окуляри. І завдяки вжитим сьогодні заходам тепер ми маємо правила, покликані захистити людей від того, що забрало життя 750 000 американців", - сказав президент США.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", NPR.

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