Байден заявив про знищення військовими США лідера терористичного угрупування ІДІЛ - ЗМІ наводять подробиці

Військові США вбили лідера терористичного угрупування ІДІЛ Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші. Відповідну заяву президента США Джо Байдена у четвер оприлюднив Білий дім. Як повідомляється, незабаром Байден звернеться до американців з даного приводу.

... щоб захистити американського народу та наших союзників, та щоб зробити світ безпечнішим місцем

"Минулої ночі за моїм наказом, військові сили США у північно-західній Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ та наших союзників, та щоб зробити світ безпечнішим місцем. Завдяки умінню та хоробрості наших збройних сил, ми прибрали з поля бою Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші - головного лідера ІДІЛ. Всі американці безпечно повернулись після операції", - відзначає заява на сайті Білого дому.

Як повідомляє The New York Times, операція здійснювалась із залученням гелікоптерів, двох десятків американських спецпризначенців, за підтримки штурмових гелікоптерів, озброєних безпілотників Reaper та винищувача.

Видання вказує, що за інформацією рятувальників серед щонайменше 13 вбитих у ході операції - жінки та діти.

"Високопосадовець заявив що пан аль-Кураші загинув на початку операції, коли він підірвав бомбу, яка вбила його та членів його власної родини, включно із жінками та дітьми", - пише видання.

Високопосадовець заявив що пан аль-Кураші загинув на початку операції, коли він підірвав бомбу, яка вбила його та членів його власної родини, включно із жінками та дітьми

Як відзначає стаття The Washington Post від 2021-го року з посиланням на оприлюднені урядом США документи, аль-Кураші надавав інформацію американським військовим після арешту, який відбувся у 2007-2008 роках.

"З доповідей очевидно, що протягом періоду щонайменше 2 місяців у на початку 2008, Мавла (справжнє ім'я Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші - прим. ГА) був мрією слідчого, розкривав особи лідерів терористів та надавав схожі на мапи вказівки щодо того, як знайти їх", - пише видання.

Видання також відзначало, що оприлюднення матеріалів урядом США очевидно мало на меті дискредитацію лідера терористів, хоча його минула роль інформатора вже була відома у колах ісламістів.

"Американські посадовці попереджають, що навіть дискредитований та частково позбавлений впливу Мавла лишається небезпечним, з огляду на значні можливості залучати гроші, зброю та рекрутів у зруйнованих та здебільшого беззаконних провінціях східної Сирії", - писали у The Washington Post.

Білий дім у четвер також оприлюднив фотографії, які, як вказуються, показують, як президент та віцепрезидентка США спостерігають за ходом операції військових США.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що американські військові провели нічний рейд у підконтрольній повстанцям провінції Ідліб на північному заході Сирії.

"Сьогодні ввечері сили спеціальних операцій США під контролем Центрального командування США провели контртерористичну місію на північному заході Сирії", - заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ніч проти четверга.

«Місія пройшла успішно. Жертв із американського боку не було. Додаткову інформацію буде надано у міру надходження», – додав він.

У доповіді правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights йдеться, що вертольоти коаліції на чолі зі США провели бомбардування в районі між провінціями Ідліб та Алеппо на захід від села Дейр Баллут та висадили військових, які закликали до евакуації жінок та дітей із прилеглих будинків, після чого штурмували їх.

Посилаючись на неназвані джерела, правозахисники повідомили, що в рамках операції, спрямованої проти джихадиста несирійського походження, відбулися запеклі зіткнення.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Washington Post, The New York Times.