Гренголм критикують у США після повідомлень про використання військового літака для візиту до України

Лідер республіканців у Палаті представників США розкритикував адміністрацію президента Байдена, після повідомлень, що вони надіслали в Україну чартерний військовий літак в час, коли в Афганістані бракує авіації, щоб вивезти з зони війни громадян США та інших. Про використання американського військового чартера в Україну написала газета Washington Free Beacon.

“Хто у Білому домі Байдена затвердив чартерний військовий літак до України для міністерки з енергетики в час, коли всі наші ресурси та наша увага мають бути на тому, щоб вивезти американців з Афганістану”, - написав у Twitter Кевін Маккарті, лідер республіканців у Палаті представників США.

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм використовувала чартерний військовий літак, щоб в Україні відвідати дипломатичний саміт “Кримська платформа”, який проходив під час святкування 30-річчя незалежності України, пише видання. Вона очолювала американську делегацію.

Під час саміту Гренголм висловила американську підтримку України проти російської агресії: «Ми разом з Україною та усіма учасниками засуджуємо незаконну анексію Криму. ... Ми продовжимо підтримувати «Кримську платформу». Крим - це Україна. Росію потрібно притягнути до відповідальності».

Адміністрація президента США відкидає звинувачення у недоцільному використанні військової авіації.

“Це стандартний протокол, щоб члени Кабінету, які виступають в ролі високопосадовців від імені президента США, використовували військові літаки для міжнародних подорожей. Не лише міністерка Гренголм, а будь-хто з міністрів”, - заявили у прес-службі Білого дому на запит видання Newsweek.

США продовжують евакуацію з аеропорту в Кабулі. За 12 годин в суботу, 2000 осіб змогли полишити Кабул на евакуаційних рейсах США та союзників, повідомили в Білому домі. Більше 113 000 осіб евакуйовано з Кабула з 14 серпня.

Пентагон планує завершити перебування сил США в Афганістані до 31 серпня.

В статті використано матеріали Washington Free Beacon, Newsweek.

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