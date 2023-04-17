Оксана Баюл приєдналась до заклику не допустити російських спортсменів до Олімпіади

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл-Фаріна приєдналась до закликів українських та західних спортсменів не допускати російських атлетів до змагань на Олімпіаді у Парижі.

В інтерв'ю Reuters спортсменка, яка майже 30 років живе у США, заявила: "Якби я була Томасом Бахом, я б не дозволила росіянам змагатися до кінця війни. І крапка. Я б їх не пустила".

28 березня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. У відповідь Міністерство молоді й спорту України засудило "часткову зміну позиції" МОК: "Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки Білорусі, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах".

У Німеччині рекомендацію МОК назвали "ляпасом" для українських спортсменів, які "заслуговують на солідарність міжнародного спорту", заявила міністерка спорту Німеччини Ненсі Фезер, додавши, що "міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів".

Однак Баюл-Фаріна зазначила, що українські спортивні федерації та самі спортсмени мають визначитися, чи брати їм участь у змаганнях, де також виступають росіяни: "Вони заробляють гроші, їздячи змагаючись на змаганнях. Якщо вони не можуть заробити гроші, то український спорт зникне. І один Бог знає, коли вони зможуть знову стати на ноги".

"Я вам наведу приклад, коли тільки почалася війна. Федерація фігурного катання [України] не могла вилетіти на чемпіонат світу. Їм довелося їхати потягом до Польщі, зупинятись в сім’ях, які їх приймали, а потім їхати на Чемпіонат світу. Я маю на увазі, це дійсно важко. Але вони це зробили. І вони представляють країну, і вони так пишаються собою", - розповіла фігуристка. Вона сказала, що запропонувала українцям приїхати до США і тренуватись тут, але вони відмовились й розповіли, що звикли, коли їхні тренування переривають сирени повітряної тривоги.

Оксана Баюл виборола золото на XVII Зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллегаммері у 1994 році, тоді їй було 16 років. Протягом років боролась проти алкогольної залежності. До свого дівочого прізвища Баюл додала також прізвище третього чоловіка - Фаріна.

У серпні 2021 року в Instagram Баюл повідомила, що відмовилась від українського громадянства, адже законодавство України дозволяє лише одне громадянство, й написала, що "народилась росіянкою (в оригіналі: "русской" - ред.), виграла золото за Україну, а помру американкою".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брала участь в акціях проти агресії Кремля й в інтерв'ю виступала на підтримку України та із засудженням дій російської влади.