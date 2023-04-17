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Оксана Баюл приєдналась до заклику не допустити російських спортсменів до Олімпіади
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл-Фаріна приєдналась до закликів українських та західних спортсменів не допускати російських атлетів до змагань на Олімпіаді у Парижі.
В інтерв'ю Reuters спортсменка, яка майже 30 років живе у США, заявила: "Якби я була Томасом Бахом, я б не дозволила росіянам змагатися до кінця війни. І крапка. Я б їх не пустила".
28 березня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах укотре виступив на захист планів допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. У відповідь Міністерство молоді й спорту України засудило "часткову зміну позиції" МОК: "Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки Білорусі, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах".
У Німеччині рекомендацію МОК назвали "ляпасом" для українських спортсменів, які "заслуговують на солідарність міжнародного спорту", заявила міністерка спорту Німеччини Ненсі Фезер, додавши, що "міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів".
Однак Баюл-Фаріна зазначила, що українські спортивні федерації та самі спортсмени мають визначитися, чи брати їм участь у змаганнях, де також виступають росіяни: "Вони заробляють гроші, їздячи змагаючись на змаганнях. Якщо вони не можуть заробити гроші, то український спорт зникне. І один Бог знає, коли вони зможуть знову стати на ноги".
"Я вам наведу приклад, коли тільки почалася війна. Федерація фігурного катання [України] не могла вилетіти на чемпіонат світу. Їм довелося їхати потягом до Польщі, зупинятись в сім’ях, які їх приймали, а потім їхати на Чемпіонат світу. Я маю на увазі, це дійсно важко. Але вони це зробили. І вони представляють країну, і вони так пишаються собою", - розповіла фігуристка. Вона сказала, що запропонувала українцям приїхати до США і тренуватись тут, але вони відмовились й розповіли, що звикли, коли їхні тренування переривають сирени повітряної тривоги.
Оксана Баюл виборола золото на XVII Зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллегаммері у 1994 році, тоді їй було 16 років. Протягом років боролась проти алкогольної залежності. До свого дівочого прізвища Баюл додала також прізвище третього чоловіка - Фаріна.
У серпні 2021 року в Instagram Баюл повідомила, що відмовилась від українського громадянства, адже законодавство України дозволяє лише одне громадянство, й написала, що "народилась росіянкою (в оригіналі: "русской" - ред.), виграла золото за Україну, а помру американкою".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брала участь в акціях проти агресії Кремля й в інтерв'ю виступала на підтримку України та із засудженням дій російської влади.
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Посолку США вперше допустили до журналіста Гершковича в СІЗО "Лефортово"
Посолка США в Росії Лінн Трейсі в понеділок відвідала заарештованого американського журналіста Евана Гершковича в московському СІЗО "Лефортово." Про це вона повідомила на своїй сторінці у Тwitter.
Як зазначила Трейсі, дипломати не могли понад два тижні навідати затриманого журналіста. Наразі, за словами посолки, Гершкович почувається нормально. "Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання понад 2 тижні тому. Він почувається добре, тримається стійко. Знову закликаємо негайно звільнити Евана", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи допуск американських дипломатів до Евана Гершковича, посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила: «Ми дуже раді, що мали можливість побачити його, але ми продовжуємо закликати до його безумовного звільнення. Його утримують несправедливо і безпідставно, і росіяни повинні дозволити йому повернутися до своєї родини».
Днями журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович написав першого листа рідним із СІЗО "Лефортово". Уривок листа, датованого 5 квітня, опублікувало видання The Wall Street Journal, зазначивши, що цей лист є першим прямим контактом американського журналіста зі своєю родиною після його арешту 30 березня. «Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я тренуюсь. І я намагаюся писати. Можливо, зрештою напишу щось хороше», - йдеться у листі, написаному російською мовою. Також журналіст іронічно описує тюремне харчування: «Мамо, ти, на жаль, добре чи погано підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають манку, вівсянку або пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство».
Як повідомляв Голос Америки, 29 березня американського репортера Wall Street Journal заарештували в Росії за звинуваченням у шпигунстві. Вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за такими звинуваченнями з часів Холодної війни. Російські спецслужби стверджують, що він збирав дані про одне з підприємств російського ВПК нібито за завданням США. Видання Wall Street Journal звинувачення проти Гершковича заперечує та вимагає звільнити журналіста.
Є чіткий план дій, щоб Україні не довелось друкувати гроші для бюджету, каже голова Нацбанку
Україна та міжнародні донори мають чіткий план того, як забезпечити фінансову стабільність в Україні цього року, уникнути друку грошей для фінансування бюджету. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Посадовець каже: допомога міжнародних партнерів чітко визначена, а джерела - зрозумілі. Це, переконаний посадовець, дозволить Україні забезпечити фінансову стабільність, пройти цей період без друку грошей для бюджету, каже Пишний і зауважує: якщо торік Україна потребувала $32 мільярдів для балансування бюджету, цього року потреба – $40 мільярдів.
Більш як 20 мільярдів бюджетної підтримки для України надходять зі США. В п’ятницю США заявили про намір надати Україні додаткові $4,9 мільярда для бюджетної підтримки. Кошти будуть наявні у вересні. Сполучені Штати вже надали Україні $18 мільярдів бюджетної підтримки через механізм Світового банку, йдеться в повідомленні Держдепу. Загалом, повідомили у Світовому банку, через установу на підтримку України цього року було перераховано понад 20 мільярдів доларів.
«Ці кошти, разом з підтримкою ЄС, МВФ та інших дозволять уряду надати критично важливі послуги громадянам, в час війни проти жорстокої агресії Росії», - йдеться в повідомленні Держдепу.
На відміну від минулого року, Україна отримала запевнення від донорів щодо ритмічного фінансування, говорить Пишний.
Минулого року, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, хоча підтримка донорів була значною, через затримки з надходженнями, Нацбанк змушений був друкувати кошти, щоб наповнити бюджет. Таке фінансування «токсичне», зазначає Пишний. «Це екстрені речі, і вони дуже небезпечні. Вони мають свою ціну. І ми всі погодились з тим, що в цьому році ми зробимо усе необхідне, а є чіткий план дій, погоджений на рівні уряду, Національного банку, Міністерства фінансів, для того ж, щоб уникнути емісійного фінансування. Ну і звісно, це забезпечити ритмічне і достатнє надходження міжнародної фінансової допомоги», - каже посадовець.
Теперішні запевнення від країн G7 та міжнародних організацій не було легко отримати, зазначає посадовець, але програма МВФ стала ілюстрацією того, що . «Ці запевнення мають різний характер жорсткості. На цей рік ми розуміємо джерело, і ми переконані. Далі - програма еластична: в залежності від того, як розвиватиметься ситуація і якої допомоги потребуватиме Україна, таку допомогу вона повинна отримати. Відповідні запевнення ми отримали і від партнерів G7». Допомога триватиме як за базового сценарію, так і за негативного. «Пакет фінансової підтримки у 4-річному горизонті буде складати біля $140 млрд», - додає посадовець.
«Ця програма з Міжнародним валютним фондом дає відповіді на ці питання: як довго і в якому обсязі Україні може знадобитися підтримка для того, щоб збалансувати наші бюджетні потреби і підсилити нашу спроможність вистояти і перемагати в цій війні разом із підтримкою в військовому плані», - додає посадовець.
Пишний вказує, що саме незалежність НБУ від емісійного фінансування є перевагою. «Функціонуюча стійка банківська система незалежний Національний банк - це наша перевага в цій війні», - каже він.
«Незалежність Національного банку - це водночас і мета, і ресурс, завдяки якому вдається створювати коло довіри, вести дуже конструктивні, непрості перемовини і досягати в цих перемовинах результату. Це те, що лежить в основі тих самих домовленостей з Міжнародним валютним фондом.
Він додає: «В рамках меморандуму ми домовились про кроки, які дозволять Україні відмовитися від емісійного фінансування. З цим погодився уряд. З цим погодився президент, міністр фінансів і, звісно, Національний банк. Ми будемо вживати заходів для того, щоб і далі забезпечувати фінансову стабільність і жодним чином не підважувати незалежність. Навпаки, Меморандум передбачає, що Україна отримає необхідну підтримку для фінансової стабільності, зовнішньої стабільності, податкової, бюджетної, цінової. Для того, щоб підсилити її спроможність на шляху до перемоги. І, до речі, слово «перемога» є в меморандумі з Міжнародним валютним фондом».
А от Росія вже через півроку змушена буде вдатись до емісії, щоб перекрити військові потреби, прогнозує НБУ.
Пишний говорить: через санкції Заходу, які заблокували активи Фонду національного добробуту Росії, російський центробанк змушений буде вдатись до друку коштів.
«Треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови Центрального банку Російської Федерації Набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів і Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна, що ці блокуючи санкції в купі з тим, що вже було задіяно, - а десятий пакет санкцій Європейського Союзу потужний, і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна, - працюють, і вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства», - каже посадовець.
Росія минулого року зменшила публікацію даних про бюджет. Минулого тижня, Росстат оприлюднив дані, що дефіцит російського федерального бюджету склав 2,4 трильйона рублів, або більш ніж $29 мільярдів, що становить падіння з минулого року, коли в першому кварталі Росія повідомляла про профіцит бюджету 1,13 трильйона рублів.
- Голос Америки
Витік документів Пентагону не стане основою для нових операцій Росії, бо вона не здатна використати авіацію для нападу - Марк Гертлінг
Витік секретних документів Пентагону не вплине на перебіг війни в Україні. Таку думку в коментарі телеканалу CNN висловив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг.
За його словами, інформація з документів, що були злиті в мережу, була й раніше досить добре відомою більшості військових з обох сторін. Зокрема, за його словами, українські Збройні сили щодня дізнаються місця розташування російських військових та їхню орієнтовну кількість. Своєю чергою, відома й кількість озброєння, яке використовують українські Збройні Сили. “Те, що сталося, показало іншу сторону: це показало росіянам те, що ми оцінювали з нашого спільного штабу на основі розвідданих, які отримали. Я не думаю, що тут багато великих сюрпризів… Я не думаю, що це змінить якісь плани українських військових”, - зазначив Гертлінг.
На його думку, документи не вплинуть також і на наміри російських військ. “Російські військові не збираються планувати нові операції, ґрунтуючись на жодному з цих витоків. Причина, через яку вони не збираються використовувати авіацію, - вони не можуть. Їм не вдавалося вийти за лінію фронту своїх військ та відправити туди літаки. Вони бомбили з далекої відстані. Частково це пов’язано з українською ППО, але більша частина пов’язана з тим, що російські ВПС просто неспроможні”, - заявив Гертлінг.
Також генерал-лейтенант зазначив, що українські війська можуть просунутися набагато більше на полі бою, але наступ для України – це значно складніша справа, ніж дії під час першого року повномасштабної війни. "Я думаю, що цього року ми, на мій погляд, не побачимо перемоги України у війні, але я точно вірю, що здатність українських сил із новою технікою, якщо вони отримають поставки правильно, дозволить їм повернути територію на Донбасі та на південному сході... Я б не ставив Крим у цю категорію. Я б говорив про Запоріжжя та інші території на південному сході. Отже, мета полягає в тому, щоб повернути територію шляхом наступу", - додав Гертлінг.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів, які містять інформацію про війну Росії в Україні та операції розвідки США, не вплинув на співпрацю між Сполученими Штатами та їхніми союзниками.
Як повідомляв раніше Голос Америки, підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річного Джеку Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
- Голос Америки
Посол США: Росія порушує зернову угоду і сподівається "задушити українську економіку"
Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує, написала у Twitter посол США в Україні Бріждит Брінк.
Вона звинуватила Росію в тому, що та намагається "задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди".
Посадовиця нагадала, що в березні в рамках ініціативи "Зерно з України" та за сприяння USAID до Ємену відправився вантаж пшениці. Поставка, профінансована Іспанією та Францією, "надасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ", йдеться в дописі посадовиці.
Про те, що Росія 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини йдеться в повідомленні українського міністерства інфраструктури.
"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи». Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - заявило українське відомство.
В міністерстві висловили сподівання, що ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання процедур для експорту.
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