Байден і Сунак за чаєм обговорили авторитарні режими і питання миру у Північній Ірландії

Угода про мир у Північній Ірландії, укладена 25 років тому за посередництва США, британсько-американські відносини та "економічний примус" з боку авторитарних режимів стали темами розмови президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які зустрілися за чаєм.

"Я радий бути тут і відзначати 25-ту річницю Белфастської угоди/Угоди Страсної п’ятниці, яка принесла мир і процвітання Північній Ірландії. З нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб розкрити величезний потенціал Північної Ірландії", - йдеться на сторінці Джо Байдена у Twitter.

За інформацією видання The Guardian, Байден і Сунак "погодилися, що маніпуляція глобальними ринками з боку авторитарних лідерів як ніколи демонструє потребу того, щоб партнери-однодумці працювали разом для підтримки економічного здоров’я та безпеки націй”.

Лідери наголосили, що торгові відносини між США та Великою Британією саме таку співпрацю і демонструють.

Як цитує президента Байдена CNN, питання миру у Північній Ірландії об'єднує США, оскільки "збереження Белфастської угоди є пріоритетом як для демократів, так і для республіканців у Сполучених Штатах". Угода 25 років тому була укладена для припинення кривавих конфліктів, що тривали десятиліттями. А Джо Байден ще з часів власного сенаторства займався питанням миру у Північній Ірландії.

Зараз місцевий орган самоврядування у Белфасті не працює вже кілька місяців. Це питання, а також питання щодо кордону між Великою Британією та ЄС ще підлягають вирішенню у майбутньому.

Як повідомляв Голос Америки, офіційні зустрічі з політиками, виступ в університеті та інші плани під візиту Джо Байден поєднає із відвідинами родинних місць, оскільки президент має ірландське коріння. Водночас Байден наголошує, що його поїздка не є відпусткою.

Джо Байден відвідає село Балліна (близько 10 тисяч мешканців), звідки його предок свого часу виїхав до Америки. Там вже готують "теплий ірландський прийом".

"У п'ятницю син Балліни виступить перед мешканцями цього маленького містечка. Але його слова прозвучать у всьому світі", - йдеться у репортажі Голосу Америки.

"Зберігайте мир, це головне", - казав Джо Байден напередодні візиту та під час нього, і також наголосив, що миру у раніше неспокійному регіоні сприятиме його економічне зростання.

Щодо України, то Північна Ірландія, яка дотримується нейтральності, допомагає українцям гуманітарно. Місцеві вже прийняли близько 80 тисяч українських втікачів від війни.

Зараз під час зустрічей ще не було публічних коментарів про війну Росії проти України, - коментує європейський кореспондент Української служби Голосу Америки Богдан Цюпин.