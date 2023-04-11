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Президент США планує поговорити з родиною затриманого у Росії журналіста Гершковича
Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що планує поговорити з родиною ув'язненого у Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Про це повідомляє CNN.
Напередодні державний департамент США офіційно визнав Гершковича неправомірно затриманим Росією. За інформацією видання Politico, завдяки цьому справою Евана Гершковича займатиметься офіс Державного департаменту, який спеціалізується на переговорах щодо звільнення заручників і осіб, незаконно затриманих в інших країнах.
Джо Байден сказав, що намагався поговорити з родиною Гершковича в понеділок, але спробує знову сьогодні. "Ми чітко даємо зрозуміти, що це абсолютно незаконно. І ми це заявили, тому змінюється динаміка", – цитує президента CNN.
"Журналістика – це не злочин. Ми засуджуємо продовження придушення Кремлем незалежних голосів у Росії та його триваючу війну проти правди", – заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.
Як повідомляв Голос Америки, 29 березня у РФ американського репортера Wall Street Journal заарештували за звинуваченнями в шпигунстві – вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за такими звинуваченнями з часів Холодної війни. Газета заперечує звинувачення проти Гершковича.
Президент США Джо Байден закликав Росію звільнити журналіста. Як наголосив у розмові з Голосом Америки колишній координатор політики санкцій Державного департаменту, а нині експерт Атлантичної Ради Деніел Фрід, остання стаття Гершковича перед арештом була про російську економіку.
Державний департамент США також закликав звільнити Пола Вілана, колишнього морського піхотинця США, який був незаконно затриманий у Росії після його арешту у 2018 році.
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Трюдо про нові санкції проти Росії та Білорусі і допомогу Україні. Відео
«Щоб підтримувати тиск на російський режим, ми анонсуємо нові санкції проти 14 росіян та 34 російських організацій», - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Канада також оголосила новий пакет військової допомоги Україні під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Торонто.
Мінфін США: Коштів донорів вистачить Україні до кінця року
Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні у вівторок.
За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до 140 мільярдів доларів, сказав журналістам посадовець МВФ Гевін Грей перед засіданням.
Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. "Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", - каже вона.
Довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу, каже Єллен. "На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", - додала вона. Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні 411 мільярдів доларів.
Єллен запевнила: "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно". Посадовиця привітала схвалення програми МВФ, яка стала"важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".
Тиждень тому МВФ затвердив безпрецедентний для країни у війні пакет допомоги Україні обсягом 15,6 мільярда доларів, з яких 2,7 мільярда - вже в Україні. Кошти допомогли стримати економічну стабільність та фінансувати основні бюджетні витрати, заявили в Міністерстві фінансів України.
Однак існують "надзвичайні ризики" для програми, кажуть в МВФ. Програма передбачає щоквартальні перегляди, а також 19 різних заходів зі стабілізації економіки з боку України вже до кінця року, включаючи заходи зі збільшення податкових надходжень, стабільності валютного курсу, протидії корупції та стабільності центробанку.
- Голос Америки
Канада оголосила новий пакет допомоги Україні та санкції проти Росії і Білорусі
Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні та санкції проти Росії та Білорусі під час візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Торонто.
Під час зустрічі Шмигаля із прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив: "Ми продовжуватимемо підтримувати України у її протистоянні жорстокому вторгненню Росії – доти, доки це буде потрібно. Канада завжди буде поруч, щоб захищати наші цінності і демократію, а також міжнародні правила. Канада допомагає українцям захищатися, надсилаючи військову допомогу, включаючи танки та бронетехніку, боєприпаси, зброю та інше обладнання".
"Сьогодні ми оголошуємо про надання ще більшої кількості зброї з Канади, яка надішле 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Це допоможе ЗСУ продовжувати боронити свободу та боротися за територію України", - сказав очільник канадського уряду.
Трюдо також нагадав, що наприкінці березня державний бюджет України отримав 2,4 мільярда канадських доларів (близько 1,8 мільярда доларів США) від Канади як кредит на пільгових умовах.
Ще один спосіб підтримати Україну — переконатися, що Росія є відповідальною за всі свої дії.Джастін Трюдо
"Ще один спосіб підтримати Україну - переконатися, що Росія відповідальна за всі свої дії. Тому ми запровадили санкції проти осіб та установ у Росії та Білорусі", - додав Трюдо.
Віце-прем'єр-міністерка - міністерка фінансів Канади Христя Фріланд українською мовою висловила захоплення народом України. "Канада вдячна тобі, демократія вдячна тобі, - сказала Христя Фріланд прем’єр-міністру України. - Ми хочемо бути впевненими, що Україна переможе у цій війні. Бо вони ведуть боротьбу і за нас, боротьбу за демократію".
Крім того, сторони підписали двосторонні документи. Денис Шмигаль оголосив зокрема про оновлення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, що містить у тому числі 9 нових розділів.
Також прем’єр-міністр України відвідав одне з хімічних підприємств Канади, де було укладено домовленість про постачання продукції, яка допоможе Україні у питанні отримання ядерного палива до 2045 року.
Серед тем обговорення посадовців була відбудова України після війни. "Це буде наймасштабніший проект у Європі з часів Другої світової війни, - сказав Шмигаль. - Очікуємо активізації діяльності канадських компаній в Україні. Хочу подякувати всім канадцям за віддану та непохитну допомогу українцям, яка допомагає нам обороняти Україну. Підтримка Канади допомагає тримати економіку "на плаву", зберігати врожай, підтримувати вразливі групи суспільства, розслідувати воєнні злочини".
Шмигаль також зауважив, що єдиний шлях до перемоги України - організація армії за стандартами НАТО.
Цього тижня Денис Шмигаль відвідає також США для участі в щорічного форуму Весняні зустрічі у Вашингтоні, де зустрінеться з керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, очільниками міністерств, зокрема, Пентагону.
Війна в Україні та притягнення РФ до відповідальності - на порядку денному Блінкена у В'єтнамі та Японії
Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає В'єтнам і Японію. Серед питань порядку денного – російська війна в Україні та ядерне роззброєння, повідомили напередодні у прес-службі Держдепу.
В'єтнам є восьмим за величиною торговим партнером США, а США для В'єтнаму - найбільший експортний ринок.
Зустріч Блінкена з в’єтнамськими високопосадовцями в Ханої запланована за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена і голови правлячої Комуністичної партії В’єтнаму Нгуен Фу Чонга 29 березня. Тоді обидва лідери домовилися розширити двосторонні відносини між країнами.
В'єтнам проводить незалежну зовнішню політику. При цьому Китай і Росія - серед країн, що підтримують з В'єтнамом тісні зв'язки. Лідер компартії країни Чонг був одним з перших іноземних лідерів, хто відвідав Пекін у жовтні минулого року після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій третій термін на посаді китайського лідера. Як повідомляють оглядачі, офіційний Ханой давав зрозуміти, що не обиратиме сторону між Вашингтоном і Пекіном на тлі зростаючої напруги між країнами.
На питання журналістів, чи Блінкен переконуватиме в'єтнамський уряд припинити закупівлю російської зброї, речник Державного департаменту відповів, що США вже оприлюднили свою позицію в цьому питання, зокрема, колегам у В’єтнамі.
"Це очевидно було б в інтересах В’єтнаму, а також відповідало б законодавству США, зокрема закону CAATSA, щоб такі партнери як В’єтнам диверсифікували свої оборонні закупівлі, відійшовши від Росії. Безумовно, ми широко повідомили про наші погляди на цю тему. Я залишу за В’єтнамом і нашими друзями у Ганої право коментувати їхні власні погляди та позицію, але, безперечно, ми чітко висловили нашу позицію з цього приводу», - зазначив речник Державного департаменту США Ведант Патель.
Після В’єтнаму Блінкен прямує до Японії, де 16 квітня міністри закордонних справ «Групи семи» зберуться на зустріч в місті Каруізава для обговорення ключових безпекових питань.
"Держсекретар обговорить зі своїми колегами планування шляху вперед з низки важливих питань, зокрема, війни Росії проти України, яка триває, ядерне роззброєння, продовольчу та енергетичну безпеку, а також просування ідеї вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони", - повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель.
Він наголосив, що партнери "Групи семи" обговорюватимуть в Японії притягнення Росії до відповідальності за її агресію в Україні, зокрема, за злочини російських військ. "Наші партнери з "Групи семи" об’єднані в питанні притягнення Російської Федерації до відповідальності за їхній кричущий напад на територіальну цілісність і суверенітет України. Я не сумніваюся, що це буде темою для обговорення, і це питання, щодо якого наші партнери з G7 націлені й продовжуватимуть обговорювати", - заявив Патель.
Іншою темою обговорення партнерів стане нерозповсюдження ядерної зброї у світі, додав речник Держдепартаменту США. "Коли це стосується ядерного роззброєння та нерозповсюдження, наші партнери з G7, включно з Японією, відіграють невід’ємну роль. Я не сумніваюся, що ми будемо продовжувати обговорення цього питання, - зазначив Патель.
Візит Ентоні Блінкена у В'єтнам і Японію проходитиме з 14 до 16 квітня.
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Білий дім: Ймовірний витік документів не вплине на підтримку України. Відео
«Чи відбувся якийсь вплив [через ймовірний витік документів] на підтримку України? Відповідь - ні. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, як сказав президент, стільки, скільки буде потрібно», - заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
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