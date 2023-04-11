Президент США планує поговорити з родиною затриманого у Росії журналіста Гершковича

Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що планує поговорити з родиною ув'язненого у Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Про це повідомляє CNN.

Напередодні державний департамент США офіційно визнав Гершковича неправомірно затриманим Росією. За інформацією видання Politico, завдяки цьому справою Евана Гершковича займатиметься офіс Державного департаменту, який спеціалізується на переговорах щодо звільнення заручників і осіб, незаконно затриманих в інших країнах.

Джо Байден сказав, що намагався поговорити з родиною Гершковича в понеділок, але спробує знову сьогодні. "Ми чітко даємо зрозуміти, що це абсолютно незаконно. І ми це заявили, тому змінюється динаміка", – цитує президента CNN.

"Журналістика – це не злочин. Ми засуджуємо продовження придушення Кремлем незалежних голосів у Росії та його триваючу війну проти правди", – заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Як повідомляв Голос Америки, 29 березня у РФ американського репортера Wall Street Journal заарештували за звинуваченнями в шпигунстві – вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за такими звинуваченнями з часів Холодної війни. Газета заперечує звинувачення проти Гершковича.

Президент США Джо Байден закликав Росію звільнити журналіста. Як наголосив у розмові з Голосом Америки колишній координатор політики санкцій Державного департаменту, а нині експерт Атлантичної Ради Деніел Фрід, остання стаття Гершковича перед арештом була про російську економіку.

Державний департамент США також закликав звільнити Пола Вілана, колишнього морського піхотинця США, який був незаконно затриманий у Росії після його арешту у 2018 році.