Байден відкинув звинувачення у неправомірних діях в Україні

Колишній віце-президент США і теперішній учасник президентських перегонів Джо Байден заперечив слова президента США Дональда Трампа про свої можливі невідповідні дії в Україні.

"Жодне достойне довіри видання не вірить цим заявам. Жодне. І тому я не маю коментарів, крім того, що президент має почати діяти як президент", - заявив політик.

У п'ятницю Трамп закликав розслідувати заяви Байдена, "де він говорить про мільярди доларів, які він не дасть певній країні, поки певного прокурора не усунуть від справи", ймовірно, маючи на увазі зусилля Байдена по відостороненню українського прокурора Шокіна, якого вважали корупціонером. Адвокад Трампа Рудольф Джуліані вважає, що Байден, наполягаючи на відставці Шокіна, міг керуватись не намірами зменшити корупцію в Україні, а намагатись створити особливі умови для бізнесової діяльності свого сина в Україні.

Заява президента прозвучала в контексті скандалу, що розгорівся між Білим домом і Конгресом після того як ЗМІ повідомили про якусь “обіцянку” президента Трампа лідеру іноземної держави, розкриту іформатором в розвідці. ЗМІ пов'язали це з можливою розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп назвав цю інформацію "сміховинною історією".

"Це небезсторонній інформатор, - наголосив президент США. - У нього навіть не мало бути цієї інформації. В мене було багато розмов із закордонними лідерами. Вони завжди доречні. На найвищому рівні завжди доречні. Я борюся за цю країну. Це ще одне політичне замовлення. І хтось має подивитися на заяви Байдена, де він говорить про мільярди доларів, які він не дає певній країні, поки певного прокурора не усунуть від справи. Ось що треба розслідувати. Але ви не будете тому, що він демократ. Я не хочу говорити про жодні розмови, крім того, щоб сказати: "чудова розмова, абсолютно доречна, кращої і бути не могло".

Байден же різко висловився про повідомлення ЗМІ, що Трамп міг тиснути на Зеленського щодо розслідувань в Україні. "Якщо ці повідомлення правдиві, то справді готовність Трампа зловживати своєю владою не на користь країні, не має дна", - заявив політик.

Законодавці - демократи у Конгресі США розслідують припущення, що президент Трамп та його юрист Руді Джуліані намагалися тиснути на владу в Україні, щоб там розслідували колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена та його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української приватної газової компанії Бурісма.

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