Папа Римський приїхав до країн Балтії з посланням про солідарність

Папа Римський Франциск прибув до Литви 22 вересня. Він проведе чотири дні в країнах Балтії з посланням про солідарність, адже перед регіоном постали нові виклики через агресію Росії, через майже 30 років після розпаду Радянського Союзу, повідомляє Reuters.

Понтифік проведе два дні в Литві – країні, де католицтво найбільш поширене, а потім відвідає Латвію та Естонію.

В аеропорту Вільнюса Папу Римського зустрічала президент Литви Далія Грибаускайте. Урочистості привітанню додав військовий духовий оркестр.

Це перший візт Папи Римського до країн Балтії з 1993 року. За цю чверть століття, країни стали членами НАТО, увійшли до зони євро, однак історичні травми минулого, залишені від радянських та нацистських репресій, все ще сильні в регіоні.

У Литві Франциск відвідає Музей окупації та боротьби за свободу, на який перетворили колишню в’язницю КДБ, де сотні було вбито і тисячі переселено до Сибіру, включаючи багатьох священників.

Він також помолиться біля монументу жертвам гетто у Вільнюсі, де лише кілька сотень з 200 000 євреїв пережили Голокост.

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