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Папа Римський приїхав до країн Балтії з посланням про солідарність

  • Голос Америки

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Папа Римський Франциск прибув до Литви 22 вересня. Він проведе чотири дні в країнах Балтії з посланням про солідарність, адже перед регіоном постали нові виклики через агресію Росії, через майже 30 років після розпаду Радянського Союзу, повідомляє Reuters.

Понтифік проведе два дні в Литві – країні, де католицтво найбільш поширене, а потім відвідає Латвію та Естонію.

В аеропорту Вільнюса Папу Римського зустрічала президент Литви Далія Грибаускайте. Урочистості привітанню додав військовий духовий оркестр.

Люди очікують на прибуття Папи Римського, Вільнюс
Люди очікують на прибуття Папи Римського, Вільнюс

Це перший візт Папи Римського до країн Балтії з 1993 року. За цю чверть століття, країни стали членами НАТО, увійшли до зони євро, однак історичні травми минулого, залишені від радянських та нацистських репресій, все ще сильні в регіоні.

У Литві Франциск відвідає Музей окупації та боротьби за свободу, на який перетворили колишню в’язницю КДБ, де сотні було вбито і тисячі переселено до Сибіру, включаючи багатьох священників.

Він також помолиться біля монументу жертвам гетто у Вільнюсі, де лише кілька сотень з 200 000 євреїв пережили Голокост.

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