Час-Тайм. Китай закликає США відкликати санкції

Китай закликає США відкликати санкції, які Вашингтон запровадив напередодні проти Пекіна за купівлю винищувачів і ракетних комплексів у Росії. Відтепер адміністрація Дональда Трампа не лише захищатиметься від кібератак, але і йтиме у наступ – аби дати відсіч противникам на міжнародній арені. Професорка Крістін Блейзі Форд, яка звинувачує у сексуальних домаганнях кандидата на посаду верховного судді Бретта Кевена, готова свідчити перед сенатським юридичним комітетом наступного тижня. Новий проект Агенства США із міжнародного розвитку допоможе фермерам України отримати фінансові інструменти для зниження ризиків та залучення інвестицій. Переговори ЄС і Великої Британії щодо умов "Брекзиту" зайшли у глухий кут.