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США

В Маямі художник з’їв чужу інсталяцію і назвав це перфоменсом

Художник Давід Датуна показує залишки інсталяції "Комік" Мауріціо Каттелана, яку він щойно з'їв

На виставці “Арт-Базель” в Маямі художник Давід Датуна з’їв інсталяцію іншого художника Мауріціо Каттелана вартістю 120 тисяч доларів. Датуна сказав, що це —​ художній перфоменс з назвою “Голодний митець”.

Інсталяція включала в себе банан, приклеєний скотчем до стіни, і мала назву “Комік”. Перед тим, як її з’їв Давід Датуна, інсталяцію продали одному з французьких колекціонерів.

Відео свого перфоменсу художник виклав у власному Інстаграмі. На відео видно, як під час виставки він підходить до стіни, на очах в декількох десятків людей зриває скотч і їсть банан. “Один художник їсть іншого художника”, — сказав він.

У галереї, де відбувається виставка, заявили, що насправді робота не знищена. Колекціонери купують не саму інсталяцію (адже в цьому випадку банан сам по собі не довговічний), а сертифікат на неї. І допоки в них є сертифікат на справжність цієї інсталяції, вона існує.

“Давід Датуна не знищив мистецького витвору. Банан — це ідея”, — сказав у коментарі Miami Herald представник галереї Люсьєн Терра. Попри це, сам банан на виставці замінили на інший через 15 хвилин.

“Тепер цей банан фотографують більше, ніж Мону Лізу”, — додав Люсьєн Терра.

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