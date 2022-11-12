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Легендарний вуличний художник Бенксі підтвердив, що малюнок на руїнах у Бородянці належить йому
Відомий британський вуличний художник Бенксі, як виглядає, підтвердив, що він був в Україні та залишив малюнки на стінах зруйнованих українських міст, повідомляє британський телеканал BBC.
Бенксі, всесвітньовідомий британський вуличний художник, чиє ім’я залишається прихованим, опублікував у п’ятницю ввечері на своїй сторінці в Instagram три фотографії графіті на зруйнованій будівлі з підписом «Бородянка, Україна».
На фото, яке Бенксі опублікував в Instagram, зображена гімнастка, яка робить стійку на руках серед уламків у Бородянці.
Інші англомовні ЗМІ також помітили цю публікацію Бенксі в Instagram, що вважається джерелом аутентифікації робіт анонімного художника, і вважають, що таким чином Бенксі підтвердив, що побував в Україні та визнав своїми малюнки помічені у Києві та навколо української столиці.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поширив фото зі сторінки Бенксі в Instagram із зауваженням, що це перший пост художника у 2022 році.
«Британський художник Бенксі оприлюднив фото графіті на руїнах будинку в Бородянці. Світлини опубліковані в Instagram. Це його перший пост у 2022 році», – мовиться у твіті.
Як повідомляє телеканал Al Jazeera, у соціальних мережах з початку листопада обговорювали і інші малюнки, схожі на авторський почерк відомого вуличного художника, зокрема йшлося про чорно-біле графіті, що зображує чоловіка, схожого на Володимира Путіна на його розтиражованих фото у формі дзюдо, якого перемагає маленький хлопчик. За повідомленнями, російський президент є володарем чорного поясу з дзюдо і відомим шанувальником цього бойового мистецтва.
Оглядачі часто порівнювали битву України і Росії з біблійним сюжетом про битву Давида і Голіафа, де слабший і менший суперник перміг більшого і сильнішого.
Міністерство оборони України у своєму твіті звернулося до цього порівняння.
«Ми сильніші за Давида. Вони слабші за Голіафа.Можливо, Бенксі», – мовиться у твіті міністерства.
Як пише британська газета Guardian, Бенксі, який старанно приховує своє ім’я, живе у британському Бристолі, а його роботи продаються за мільйони доларів. Він є, імовірно, є найвідомішим представником англійського андерграундного вуличного мистецтва. Бенксі також, за повідомленнями, є політичним активістом та режисером.
З початку неспровокованої широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому цього року, низка відомих світових митців заявили про свою підтримку українців. Зокрема, у квітні музиканти знаменитого британського рок-гурту Pink Floyd уперше за багато років зібралися разом, щоб записати свою обробку української пісні «Ой, у лузі червона калина», яку заспівав український співак Андрій Хливнюк.
Після цього низка інших відомих на Заході співаків та акторів побували у Києві та засвідчили свою підтримку Україні. Одним з останніх гостей Києва був голівудський актор Шон Пенн. Пенн, який перебував в Україні на момент початку російської агресії у лютому на зйомках документального фільму, після цього ще кілька разів побував у Києві і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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"Ще один цвях у труну російської економіки". США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
У четвер Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.
У Міністерстві торгівлі США заявили, що рішення важливе, бо визнає, що російська держава "дедалі більше втручаєтсья в економіку", особливо після вторгнення Росії до України.
"Збалансована оцінка виявила зростання державного впливу на російську економіку, що дало Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства щодо недобросовісного імпорту з Росії до Сполучених Штатів", - пише про рішення по посольство США в Україні.
Цей крок сигналізує, що економіка Росії рухається далі від ринку.
В інтерв'ю Голосу Америки науковиця університету Джорджа Мейсона Крістен Макденіел назвала це рішення США "ще одним гвіздком у труну російської економіки", ще одним кроком у низці тих, які обмежують доступ Росії до світових ринків.
"Це ще один цвях у труну російської економіки. Це додає до кроків адміністрації Байдена та інших великих економік, які з березня поступово приймають закони і правила, які більше і більше відрізають Росію від світової економіки", - сказала Макденіел.
Дослідниця нагадала, що США в березні забрали у Росії статус торгових переваг, "який давав Росії рівні умови доступу до економіки США поряд з іншими країнами Світової організації торгівлі, звичайно крім країн, з якими США мають угоди про вільну торгівлю".
Росія стає все більш ізольованою від світової економікиКрістін МакДеніел
Вона сказала, щоп потім США, ЄС, інші союзники почали запроваджувати торгові і фінансові санкції проти Росії, зокрема російських установ, які звинувачують у допомозі російському вторгненню.
«Країни від Великої Британії до Австралії вживають заходів, тому російським компаніям та працівникам дедалі складніше продавати товари та послуги світові. Росія стає дедалі більш ізольованою від світової економіки», – вважає Макденіел.
На що впливає статус країни з ринковою економікою?
Статус країни з ринковою економікою застосовується в антидемпінгових процесах. Для того, щоб визначити, чи продає країна товар нижче собівартості на американському ринку, США використовуютть дані про витрати в цій країні, але якщо країна не має статусу країни з ринковою економікою, витрати оцінюються за іншими правилами, з використанням даних інших країн.
Наразі триває шість антидепінгових справ проти російського імпорту в США, каже Макденіел. За резуьтатом розгляду цих справ, Росія може втратити доступ до ринків США, якщо мита буде встановлено на високому рівні. Антидемпінгові справи в основному стосуються металу та хімічної продукції.
Питання, як обмежити російські надходження від продажу нафти, є складним і тривалим
Торговельні обмеження та санкції дедалі більше відрізають Росію від світових ринків, каже науковиця, однак, Росія і продовжує отримувати значні надходження від продажу нафти. І питання, як обмежити виручку Росії від продажу нафти, залишається складним.
"Велика прогалина тут, очевидно, енергетика. Країни не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів. На те, щоб перейти від російських енергоресурсів на інші, піде не день, а щонайменше від двох до п’яти років", - каже дослідниця.
Вона також заявляє про все більшу міжнародну ізоляцію Росії, вказуючи на заклики Христі Фріланд, віце-прем’єрки Канади, виключити Росію з "Групи 20" і з Міжнародного валютного фонду.
"Це позбавило б Росію доступу до ключових міжнародних фінансових іституцій", - додає аналіткиня.
Рішення про позбавлення Росії статусу країни з ринкової економікою США прийняли напередодні саміту світових лідерів "Групи 20", де, вважають в уряді США, міжнародна ізоляція Росії стане ще більш очевидною.
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- Голос Америки
Кулеба подякував США за допомогу у звільненні Херсона
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував американському народові та адміністрації Байдена за підтримку України у визволенні Херсона.
"Я хочу, щоб народ Америки та адміністрація Байдена знали, що коли мешканці Херсонської області та міста Херсон вітали українських військових зі сльозами радості, це були також сльози вдячності тим у США та народові Америки, які допомагали змусити Росію відступити. Ми завжди будемо вдячні за все президенту Байдену і народові Америки, незалежно від внутрішніх політичних поглядів, які зробили все, щоб це відбулось", - заявив Кулеба англійською під час звернення до преси спільно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Камбоджі в суботу.
Блінкен запевнив, що США продовжать надавати Україні підтримку "безпекову, гуманітарну та економічну" так довго, як потрібно.
"Ми зустрічаємось сьогодні, коли Україна щойно звільнила місто Херсон та регіон і цей успіх - ще одне свідчення надзвичайної хоробрості українських Збройних Сил, народу України та потужної підтримки, яку Україна має від всього світу, включаючи, звичайно, Сполучені Штати - підтримки, яка триватиме стільки, скікльки буде необхідно - безпекової, гуманітарної, економічної".
Блінкен зазначив, що Росія продовжує жорстоку кампанію проти України і намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру, "все необхідне для того, щоб було світло, тепло взимку, і це має жахливий вплив на цивільне населення України".
Міжнародна підтримка України потужна, і ще одне свідчення цього - голосування ООН, що відбулось килька тижнів тому, в якому 143 країни виступили проти російської агресії в Україні, вказав головний дипломат США.
Блінкен та Кулеба в суботу відвідують саміт Асоціациї країн Південно-Східної Азії (ASEAN), що відбувається в Камбоджі. Серед питань, яке, за очікуваннями, обговорюватимуть є подальша дія Чорноморської зернової угоди, яка розблокувала експорт зерна через українські порти Чорного моря і стала важливим шляхом постачання продовольства для світу.
Блінкен наголосив на важливості того, що саміт ASEAN вітав українського посадовця. Кулеба, своєю чергою, додав, що Україна працюватиме з усіма країнами, бо "ця боротьба не лише з агресією Росії, але також за принципи, на яких побудований наш світ"
Як американці голосують за кандидатів, яких активно підтимав Трамп?
Політичний вплив 45-го президента США Дональда Трампа є окремим предметом уваги на проміжних виборах 2022 р. Кандидати, яких він підтримав на партійних виборах (праймеріз), нині змагаються за губернаторські та конгресові місця. Від того, які результати покажуть протеже Трампа, може залежати його власне політичне майбутнє, стверджують експерти.
Із усіх кандидатів яких підтримав Трамп видання "AXIOS" виділяє 37, які мають найбільше шансів на цих проміжних виборах. За попередніми результатами, станом на п’ятницю, 11 листопада, 21 із них лідирує, 15 програють, долю іще одного вирішуватиме другий тур виборів у штаті Джорджія. Голос Америки спробував розібратись, як американці голосують за так званих MAGA-республіканців.
"Цього року ми повернемо Палату представників, ми повернемо Сенат і повернемо Америку. А у 2024-му році, що найголовніше, ми повернемо наш чудовий Білий дім", - заявив Дональд Трамп, під час агітаційної промови в штаті Огайо, в 7 листопада. Під час виступу 45-й президент США також анонсував, що "зробить важливе оголошення, 15 листопада, у своїй резиденції Мар-а-Лаго".
Письменнику та венчурному капіталісту Джей. Ді. Венсу, якого підтримав Трамп, за підрахунком голосів, прогнозують місце в Сенаті США від штату Огайо. Венс прийде на заміну іншому республіканцю, співголові Групи підтримки України у Сенаті -
Робу Портману. Останній послідовно підтримував проукраїнські ініціативи, але нині вирішив не балотуватись. Венс натомість виступає проти надання допомоги Україні. А також заявляв, що йому “байдуже, що там відбувається”.
“Дякую Республіканській партії Огайо, ми щойно отримали шанс керувати. Ми отримали чудовий шанс керувати і ми повинні ним скористатися”, - Джей. Ді. Венс.
Натомість у штаті Пенсильванія демократ Джош Шапіро, як прогнозується, перемагає номінованого Трампом кандидата Дугласа Мастріано, у боротьбі за крісло губернатора. А сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир Меггі Хассан, випереджає іншого протеже Трампа, Дона Болдука.
У боротьбі за крісло сенатора від штату Пенсильванія інший кандидат, за якого агітував Трамп, Мехмет Оз, як передбачається, програв демократу Джону Феттерману. Останнього підтримували колишній президент Барак Обама та президент Джо Байден. Цей результат є дуже важливим у боротьбі червоних та синіх за більшість у Сенаті, вважають експерти. Аризона є іще одним штатом, де кандидатка від Трампа Кері Лейк програє демократці Кеті Гоббс, у боротьбі за губернаторське крісло, а підтриманий Трампом Блейк Мастерс, поступається місцем в сенаті, демократу Марку Келлі.
Тим часом, двоє республіканців, які не мають активної підтримки Трампа, були переобрані - губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну та губернатор Джорджії Браян Кемп.
Тим часом, у штаті Джорджія, де за сенатське місце змагаються демократ Рафаель Ворнок та підтриманий Трампом Гершел Вокер, відбудеться другий тур виборів. За законом штату, аби виграти у першому турі, кандидату необхідно набрати понад 50% голосів.
«Через чотири тижні ми почуємо голос виборців штату Джорджія», - заявив під час одного із виступів Рафаель Ворнок, кандидат-демократ у сенатори в штаті Джорджія.
Джорджія - це один із трьох штатів, де наразі важко передбачати переможців. Результати виборів там а також в Аризоні та Неваді визначать, хто отримає більшість у майбутньому Сенаті.
Дивіться також: Як американці голосують за так званих MAGA-республіканців?
«Велика поразка Путіна». А що буде після Херсона? Прогнози аналітиків
Велика поразка для президента Росії Володимира Путіна – так більшість оглядачів у західній пресі відреагувала на повідомлення про звільнення Херсона у п’ятницю, 11 листопада, коли кадри з радісною зустріччю українських військових місцевими жителями, що провели в окупації понад вісім місяців, облетіли світові ЗМІ.
Те, що російській армії доводиться відступати на лівий берег Дніпра, на думку оглядачів, є найбільшою поразкою для росіян з часу відступу від Києва у квітні, і є ще одним серйозним ударом по військових цілях президента Росії Володимира Путіна, каже автор статті в американському часописі Politico.
«Відступ Росії є величезною невдачею для мрії Москви захопити Одеський порт і відрізати Україну від Чорного моря», – мовиться у Politico.
У Херсоні Пуін обирав з двох зол – відступ, чи оточення
Для Путіна це було б внутрішньою та стратегічною катастрофою. Відступ – це менше з двох золМік Раян
Низка військових оглядачів вже від самого початку українського контрнаступу наприкінці літа зауважували, що ситуація росіян на Херсонщині є дуже складною через те, що війська були відрізані від головних ліній постачання, та не мали можливості відступу, бо розбомбивши мости через Дніпро, українці притиснули їх до великої водної перешкоди. Експерти попереджали, що в разі якби росіяни вирішили вступити у бій, вони могли б втратити в оточенні 20-30 тисяч військових.
Це був вибір між відступом, або оточенням, каже Мік Раян, аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень і генерал-майор австралійської армії у відставці.
«Для Путіна це було б внутрішньою та стратегічною катастрофою. Відступ – це менше з двох зол», – каже військовий аналітик у статті для Sydney Morning Herald.
На думку генерала Ряна, для президента Путіна зараз буде дуже важливо відволітки увагу від цієї поразки. Тож, він каже, що зараз дуже ймовірно, що росіяни синхронізують відступ Херсона з розширеними стратегічними ударами в інших місцях України. І для цього вони намагаються закупити іранські дрони та ракети.
У ці дні поразок президент Росії Володимир Путін взагалі намагається не показуватися на публіці, зауважує автор аналітичної статті в газеті New York Times, (NYT) щоб не підірвати «імідж рішучого, незламного лідера». Американські аналітики, з якими спілкувалися журналісти NYT, вважають, що Путін намагається покласти край невдалій війні, але він не може зробити це просто так, для цього йому потрібен «певний тріумф».
Але навіть за умови повного контролю над російськими ЗМІ, аналітики не можуть назвати, що би Путін міг представити як перемогу для внутрішньої аудиторії. Вони кажуть, що навпаки, втримати величезну лінію фронту, що тягнеться на північний схід на сотні кілометрів, буде проблемою, незважаючи на те, що росіяни активно працюють над укріпленням лінії оборони.
Збереження всієї цієї території, що править за сухопутний міст до Криму, і допомагає контролюєвати водопостачання в Крим, є набагато важливіше для Путіна та його військових цілей, ніж саме місто Херсон, відзначають аналітики, з якими говорили журналісти NYT.
Мік Раян говорить, що проведення тактичного відходу в належному порядку є дуже складною справою, навіть за найкращих обставин, тож про моральний дух і спроможність російських військ на півдні можна буде судити з того, яка буде швидкість і синхронізація російського відступу.
На думку генерала Раяна, росіяни мали час, щоб спланувати та підготуватися до цього перегрупування своїх сил на півдні, тому трофейної зброї для українців буде менше, ніж під час втечі росіян з Харківської області. Зараз російські війська облаштовують нову оборонну позицію на лівому березі Дніпра та чекають на новий український удар. А з того, куди генерал Сергій Суровикін буде перекидати війська, буде зрозуміло, до чого він готуватиме їх цієї зими.
Розмов про переговори буде більше взимку
На думку багатьох аналітиків, це буде час, коли Москва активно сигналізуватиме, що хоче перемир’я, і хоча українське керівництво відкидає таку можливість, і військові радники союзників її також не радять, оглядачі не виключають, що заклики до переговорів лунатимуть зі західного табора. Принаймні, як зауважує NYT, на це натякали події останніх днів, коли з’явилися повідомлення у ЗМІ про те, що Вашингтон намагався підштовхнути Київ у цьому напрямку, хоча офіційно американські посадові особи ці повідомлення спростовували і посилали більше зброї в Україну.
Як вважає Раян, зараз не час примушувати Україну до переговорів.
«Росіяни можуть бути ослаблені, але вони не відмовляються від своїх територіальних прагнень. Їх треба бити на полі бою і виштовхувати з України», – вважає він.
Українці не зупиняться, але навряд чи будуть форсувати Дніпро – Мік Раян
Найімовірніше, на його думку, українці, окрилені поверненням Херсона, не зупинять зараз свій наступ. Навпаки, колишній австралійський генерал говорить, що під час війни найкращий час завдати шкоди ворогу, тобто знищити якомога більше живої сили противника, це – коли він відступає.
«Цю можливість українці не пропустять. Вони забезпечуватимуть постійні напади на відступаючих росіян, особливо на пунктах переправи через річку. Краще знищити їх зараз, ніж у майбутньому», – каже колишній австралійський генерал-майор.
Відвоювання Херсона розширить територію на півдні, якої можуть сягнути такі системи, як HIMARS
Але, на його думку, не варто чекати, що український наступ буде у формі масштабного форсування Дніпра на лівий берег. Така операція вимагала б від українців наступати на щільну російську оборону, що має кілька ліній, тож найімовірніше, каже Раян, українці повільно знищуватимуть логістичні та командні вузли росіян та шукатимуть інших можливостей в інших областях, щоб витіснити росіян з півдня.
Як каже генерал Раян, потрібно чекати і ударів вглиб захопленої росіянами території, що готуватимуть подальший наступ на Крим.
«Відвоювання Херсона розширить територію на півдні, якої можуть сягнути такі системи, як HIMARS», – каже Раян.
Його британський колега, колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) професор Майкл Кларк, також вважає, що вихід на Дніпро у Херсоні означає, що зброя, яку мають українці, вже може сягнути цілей у Криму.
Але він зауважує, що і для росіян нині відкривається можливість обстрілювати Херсон з лівого берега, як вони це робили з Маріуполем, Донецьком і намагалися зробити з Харковом.
«Щоб уникнути цього, українцям потрібно відсунути росіян ще на 30-40 кілометрів на схід», – каже аналітик в ефірі британського телеканалу Sky News.
На думку Кларка, це завдання буде важливішим на нинішньому етапі, ніж обстрілювання цілей в Криму, таких як порт у Севастополі. Бо лише відсунувши росіян на відстань, що перевищує їхні артилерійські потужності, українці зможуть захистити Херсон від обстрілів.
Підтримувати інтенсивність українського наступу, на думку аналітиків, потрібно і для того, щоб не дати Росії можливості використати паузу, щоб зміцнити свій контроль над цією територією та краще підготувати тисячі новобранців, яких зараз кидають на лінію фронту без належної підготовки.
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