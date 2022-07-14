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Pink Floyd, музиканти B-52, Public Enemy та ще два десятки виконавців виступатимуть у благодійному концерті для допомоги Україні
У п`ятницю, 15 липня, о третій годині ранку (о 8-ій вечора у Вашингтоні) люди навколо світу зможуть побачити концерт «Світ єднається заради України» із такими виконавцями як Pink Floyd, Pat McGee Band, музикантами Фредом Шнайдером з B-52, Браяном Хардгрувом з Public Enemy, українським музикантами Настя Каменські, ROXOLANA, Русланою - загалом із 23 артистами та музичними гуртами із семи кран світу.
Зробити вони зможуть це, не виходячи з дому, – концерт буде транслюватися у запису на стримінговій платформі Мандолін та буде доступний ще протягом семи діб.
“Ми раді бачити, як люди з усього світу збираються разом, щоб змінити життя українців, життя яких перевернулося з ніг на голову», – сказала Вікторія Ямпольська, американська підприємиця з колишнього Радянського Союзу, яка задумала захід та стала його співзасновницею.
Всього за кілька годин до початку концерту стало відомо, що команда однієї із його учасниць, співачки Роксолани Сироти, відомої під сценічним ім`ям ROXOLANA, стала жертвою ракетного обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці. За словами співачки, в час нападу її команда була на головній площі.
«Під час ракетних обстірлів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя (звукорежисер співачки – ред.) загинув. Андрій в важкому стані продовджує боротися за життя в операційній», - написала вона в Інстаграмі.
«Наша команда дуже засмучена загибеллю людей, яка сталася сьогодні у Вінниці. І особливо смертю музиканта "Роксолани" Жені. День, який мав стати днем святкування, став днем жалоби», - сказала Ямпольська «Голосу Америки».
Концерт співачки у Вінниці – скасований, але програма концерту «Світ єднається заради України» залишається без змін.
Музичний продюсер Саймон Кінні, один із організаторів концерту, в інтерв`ю «Голосу Америки» напередодні розповів, що проблем із пошуком бажаючих взяти участь у заході в нього не було.
«Зараз, я думаю, загалом люди по всій планеті справді підтримують Україну, - сказав він. - Були, звичайно, організаційні складнощі, оскільки багато що відбувається навколо війни і людей просять долучитися до багатьох ініціатив. Але багато людей хотіли підтримати цю спробу допомогти людям на місцях в Україні, а також - мільйонам біженців, яким довелося втікати з України до інших східноєвропейських країн».
Кінні – успішний концертний продюсер, який, зокрема брав участь в організації церемоній відкриття та закриття Олімпійських ігор у Токіо, а також гастролей Maroon 5, P!nk та інших.
Бажаючих взяти участь у благодійному концерті на підтримку України було так багато, говорить він, що організатори не змогли включити усіх, бо інакше програма була б занадто довгою.
«Нам дзвонили виконавці, які бажали взяти участь, і казали: “Привіт, ви знаєте, у нас є цей матеріал, ви можете використати цю пісню чи цю пісню, чи можемо ми виступити?”»
Один з виконавців, музикант відомого гурту Public Enemy Браян Хардгрув, який зараз знаходиться у творчій відпустці від гурту, розповідає, що коли подвзонив Кінні, він негайно зголосився, а до того вже брав участь у подіях на підтримку України.
За словами Хардгрува, його непокоїть, що Україну мало підтримуть афроамериканці. Він пояснює, що негативний вплив зробили повідомлення про проблеми із евакуацією чорношкірих студентів на початку війни. Багато афроамериканців побачили в цьому прояв расизму. Хардгрув говорить, що він намагається пояснити, що навіть якщо ці повідомлення є правдивими, Україна все одно залишається жертвою агресії.
«Так, побачене, що відбувалося з темношкірими людьми, які намагалися виїхати, відвернуло нас. Однак це не змінює того факту, що всю країну бомблять і вбивають невинних людей», - говорить він.
Музикант каже, що намагається достукатися до афроамериканців, частково тому, що вони теж колись отримали підтримку з-за кордону у своїй боротьбі.
«Афроамериканці не повинні відвертатися ні від кого, адже прогрес, якого чорношкірі американці досягли в Америці, не є результатом лише внутрішньої боротьби. Протягом багатьох років на США тиснули держави світу, що сприяло покращенню стану афроамериканців. Тому чорношкіра Америка не може відвернутися ні від кого. Особливо від того, на кого нападають таким чином, ми не можемо втратити нашу людяність», - говорить музикант.
Організатори кажуть, що сподіваються зібрати до 10 мільйонів доларів від продажу квитків, сувенірів та індивідуальних пожертв під час благодійного концерту.
Фонд Україна-США, недержавна організація, що базується у Вашингтоні, буде адмініструвати ці кошти, які, як повідомляється на вебсайті події, підуть на побудову тимчасових притулків для вимушених переселенців в Ірпені та Черкасах, відбудову зруйнованих будинків в Горенці та Макарові Київської області, встановлення системи очищення води для багатоквартирних будинків в Миколаєві, медичну та психологічну допомогу, гранти українським благодійним організаціям та інші цілі.
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- Голос Америки
Як на Заході реагують на удар по Вінниці. Відео
Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш засудив ракетний удар по Вінниці.
Війна дронів: експерт аналізує прогалини у російських військах і загрози для України від іранських дронів
Якщо Росія та Іран домовляться про поставку дронів для російських військ, їх ймовірно спрямують проти важливих цілей в Україні, зокрема проти далекобійних артилерійських систем, складів боєприпасів, систем протиповіряної оборони. Про це в ексклюзивному інтервю "Голосу Америки" розповів Семюель Бендетт, аналітик Центру військово-морського аналізу США, який входить до Програми центру дослідження Росії.
Бендетт з 2014 року вивчає розвиток російських військових технологій, досліджує розробки російської робототехніки, дронів та штучного інтелекту. Крім того, він також є головним співробітником в аналітичному Центрі нової американської безпеки.
В інтерв'ю "Голосу Америки" експерт розповідає про історію використання іранських дронів у світі, яких саме типів дронів потребує Росія, він також аналізує вразливі місця у дронних російських військах.
Семюель Бендетт також аналізує переваги та недоліки безпілотників у ЗСУ, чому про турецькі "Байрактари" тепер майже не чути в новинах, і куди Україна могла б піти на "шоппінг" за дронами.
Ярина Матвійчук: Напередодні Білий дім заявив про те, що Іран ймовірно планує постачати Росії дрони та безпілотні літальні апарати. Президент Путін наступного тижня відвідує Тегеран. На вашу думку, чи питання дронів буде на порядку денному?
Самюель Бендетт: Цілком можливо. Безперечно, Росія та Іран підтримують надзвичайне військове співробітництво, ця співпраця триває десятиліттями. І якщо ця угода дійсно буде укладена, її, очевидно, потрібно обговорити на найвищому рівні. Цілком можливо, що ця тема буде на столі переговорів разом із такими питаннями як Сирія, де Росія та Іран зберігають значний вплив та присутність.
Я.М.: Сам факт, що росіяни потребують іранських дронів, що це взагалі означає для російської армії? Для нинішньої війни в Україні?
С.Б.: Це дуже цікаве запитання, і я впевнений, що воно спантеличило багатьох спостерігачів, зокрема, й мене.
Проблема в тому, що зараз і російські, і українські військові виснажені. Вони втратили багато обладнання, втратили солдатів. І, звичайно, було багато втрат у їхніх арміях дронів, військових безпілотниках, якими користуються обидві сторони.
І Росія, і Україна ведуть майже щоденний підрахунок кількості втрачених безпілотників. Росія заявляє, що збила тисячу п’ятсот українських дронів, Україна заявляє, що збила близько шестисот російських безпілотників. Тож, звичайно, були значні втрати.
Росія дуже хоче мати дрони-камікадзе. Ці системи мали дуже значний ефект у війні в Нагірному-Карабасі.
А тепер питання - які прогалини Росія намагається заповнити, звернувшись до свого міжнародного партнера. Звісно, якщо ця угода буде укладена. Росія дуже хоче мати дрони-камікадзе. Ці системи мали дуже значний ефект у війні в Нагірному-Карабасі в 2020 році.
В Україні ми не бачимо багато таких дронів. І тому Росія справді хоче мати більше дронів-камікадзе, щоб полювати на українські важливі об'єкти.
Росії також не вистачає значної кількості бойових дронів, особливо тих, які можуть літати на маленькі відстані. Ось і те, чого Іран мав дуже багато.
За останні кілька десятиліть Іран розробив цілий ряд безпілотників великої і середньої дальності, малої дальності, дрони-камікадзе, радари, вони насправді мають багато технічних можливостей, які Росія хотіла б мати.
Я.М.: Новина з Білого дому про можливі поставки Іраном безпілотників до Росії. Наскільки це тривожна новина для українських збройних сил? Чого їм варто очікувати?
С.Б.: Якщо ця угода справді відбудеться, і якщо Росія отримає від Ірану дрони-камікадзе, то я думаю, українці будуть дуже стурбовані тим,
Іранські безпілотники - бойові та дрони-камікадзе - змогли залітати на територію, де знаходились американські ППО в Саудівській Аравії та ОАЕСамюель Бендетт, Центр військово-морського аналізу
що ці дрони можуть вражати їхні важливі цілі - далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню, інші системи, які запускають ракети проти Росії, склади боєприпасів, засоби управління.
Іранські безпілотники пролітали значні відстані через Аравійську пустелю, щоб вразити цілі на півночі Саудівської Аравії та в ОАЕ.
Насправді іранські безпілотники - бойові та дрони-камікадзе - змогли залітати на територію, де знаходились американські ППО в Саудівській Аравії та ОАЕ. Тому, безумовно, деякі з цих безпілотників були перевірені в боях.
Якщо ці безпілотники справді будуть придбані у великих кількостях, сотнями, як повідомляють в новинах, то це точно викликає занепокоєння.
Я.М.: Що взагалі відомо про використання іранських безпілотників у військових конфліктах? Наскільки вони успішні?
С.Б.: Іран - одним з перших у світі розробив власні національні військові сили безпілотних літальних апаратів. Вони розробляють та керують цими безпілотниками вже понад три десятиліття. Більшість із них використовуються на Близькому Сході.
Іран подарував або передав деякі свої дрони своїм поплічникам і союзникам, таким як клан Гуті в Ємені. І, звичайно, є Хезболла - союзник Ірану в Лівані. Хезболла зараз має одні з найбільших сил безпілотників у світі, багато з них постачаються з Ірану.
Іранські безпілотники використовувались також в Іраку, в Сирії проти союзників США.
Втім Іран не мав великого успіху у експорті своїх дронів за межі Близького Сходу. Зокрема, іранський військовий дрон не дуже добре показав себе в Ефіопії через механічні несправності.
Іран прагне розвивати не лише військову чи економічну співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, а й дронну дипломатію. Вони фактично запустили виробництво своїх безпілотників у Таджикистані. Деякі їхні безпілотники будуть вироблятися на таджикських підприємствах.
Якщо Росія придбає кілька сотень іранських БЛА, це створить багато головного болю для українських ППО.
Іран також експортував деякі свої дронні технології у Венесуелу. Тобто Венесуела має свої військові дрони, але з допомогою Ірану. Венесуельські безпілотники не використовувалися в бойових діях, але вони є в Латинській Америці.
Не всі дрони мають обов'язково бути успішними. Часто вони є демонстрацією сили та головним болем для країн, на які вони націлені.
Отже, якщо Росія дійсно придбає кілька сотень іранських БЛА, це створить багато головного болю для українських систем протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби та захисту важливих об'єктів.
Я.М.: Як Росія може розрахуватися з Іраном? Це буде суто грошова транзакція чи політична угода?
С.Б.: Думаю, що це поєднання обох. Це може бути фінансовий транфер, можливо, в рублях. Росія може постачати сировину в Іран. Росія може надавати технічну допомогу іранським військовим. Можлива додаткова співпраця та підтримка іранської ядерної програми. Іран і Росія підтримують політичні амбіції один одного. Росія може підтримати деякі політичні кроки Ірану згодом, в ООН чи глобально.
Ця співпраця дуже важлива як для Москви, так і для Тегерану, і обидві країни дуже зацікавлені в продовженні цієї співпраці.
Я.М.: Ми також чули від Білого дому, що Іран почне тренувати російських військових, ймовірно, вже цього місяця. Якщо ця угода буде укладена, як багато часу може піти на експорт дронів та тренування, допоки дрони з'являться в Україні?
С.Б.: Навчання є частиною цього процесу. Іранська технологія безпілотних літальних апаратів, очевидно, дещо відрізняється від російської, але самі росіяни знайомі з керуванням різними типами безпілотних літальних апаратів. Швидше всього, російським військовим не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, як використовувати іранські безпілотники, бо вони загалом з технологією добре знайомі.
Тож поки вони з'являться на полі бою, мине максимум пару тижнів. Це не займе багато часу.
Я.М.: Давайте поговоримо про українські безпілотники. На початку війни весь світ говорив про турецькі "Байрактари", вони показали великий успіх. Зараз про них менше чути. Чи росіяни навчились від них ховатися?
С.Б.: Ми мало чуємо про "Байрактари", тому що, я думаю, більшість з них насправді були збиті російськими системами протиповітряної оборони та системами радіоелектронної боротьби.
Перед війною російські військові та їхні підприємства оборонної промисловості активно обговорювали "Байрактари", казали, що вони не будуть загрозою для російської армії, зокрема мовляв, через російські новітні системи протиповітряної оборони.
То ж коли "Байрактари" почали активно збивати російські цілі, це було причиною великого сорому для них. Тому, ймовірно, багато ресурсів пішло на полювання саме за "Байрактарами".
Зрештою, вони літають не дуже високо і не надто швидко. Тому вони насправді є відносно легкою ціллю для модернізованої системи ППО. Тож більшу частину байрактарів, ймовірно, знищили росіяни.
Я.М.: Яку роль взагалі відіграють безпілотники для українських військ? Які з них є найуспішнішими у використанні?
С.Б.: Безпілотники і дрони є абсолютно органічною і невід’ємною частиною цього конфлікту. Дрони є ключовими обладнанням для обізнаності на полі бою. Як для українців, так і для росіян.
Українці - одними з перших у світі почали збирати кошти через волонтерів для постачання цивільних дронів китайського виробництва DJI для українських сил на фронті.
Українці - одними з перших у світі почали збирати кошти через волонтерів на цивільні дрони для армії.
Дрони DJI - одні з найпоширеніших безпілотників у цьому конфлікті, для обох сторін. Дрони Мавік - дуже прості у використанні, ними легко керувати, щоб навчитися ними користуватися, не потрібно багато часу.
Такі невеликі дрони не дуже далеко літають, і не дуже високо. Але вони надають важливі тактичні дані. Солдатам не потрібно зазирати за ріг чи за пагорб, щоб побачити, що відбувається всього за кілька миль від них. Натомість вони запускають DJI Mavic
Сотні й сотні цих безпілотників є на війні в Україні. Звичайно, недоліком є те, що це цивільні безпілотники, їх легко можна відстежити.
Використання безпілотників в українській війні не припинятиметься, а лише зростатиме.
Я.М.: Яких нових дронів потребують Збройні сили України? І де їх можна було б придбати?
С.Б.: Я думаю, що Україна точно дивиться на американські безпілотники, які вона хоче отримати. Насправді не так багато країн, які виробляють військові дрони, які можна було б використовувати в такому конфлікті.
Існує лише кілька країн - це США, Ізраїль, Китай, Туреччина, Іран і Росія також виробляє власні бойові безпілотники для свого війська, але в дуже невеликій кількості.
То ж Україна шукатиме, щоб десь купити військові дрони, вона не знайде багато продавців. Сполучені Штати є одним із джерел, де Україна могла б отримати безпілотники. Ізраїль також. Однак Ізраїль перебуває в нестабільному становищі через свої відносини як з Україною, так і з Росією, і поки він не збирається постачати свої військові дрони в Україну.
І якщо Сполучені Штати не постачатимуть Україні безпілотники «Сірий орел», тоді українцям та ЗСУ доведеться продовжувати збори коштів і купувати інші військові дрони.
Я.М.: Українці дуже об'єдналися у кампанії зі збору коштів на дрони із Туреччини. Зараз знову збирають фінанси на дрони-камікадзе із Польщі. Втім про подібні ініціативи не чути в Росії. Ви досліджуєте питання Росії, яка там ситуація із допомогою армії?
С.Б.: Ми чуємо про подібні речі від росіян, але це трохи інші зусилля. Крім волонтерів, які доставляють на фронт безпілотники, військове обладнання, прилади нічного бачення, тепловізори чи навіть одяг, ми також чуємо про регіони Росії. Регіональні уряди Росії фактично використовують кошти із місцевих бюджетів, які призначені для соціального розвитку, економічного розвитку російського населення, ці кошти використовують для поставок військового обладнання на фронт, зокрема безпілотники Maverick, цими коштами підтримують добровольчі батальйони, куди входять сотні солдатів.
Дуже важливою є солідарність, коли українське населення, діаспора, союзники та друзі можуть разом зібрати достатньо коштів для спільної мети.
Я.М.: Цей збір коштів, солідарність в країні, коли люди жертвують іноді лише кілька гривень, щоб закупити, скажімо, "Байрактар". Який вплив це має на війну, наскільки це важливо?
С.Б.: Це очевидно об'єднує країну. Тут важливо не скільки грошей дають людей, а скільки людей долучиться до збору. Тож для українських захисників, для нації, на яку зараз напали, безумовно, дуже важливою є солідарність, що українське населення, українська діаспора, українські союзники та друзі можуть зібратися разом і зібрати достатньо грошей для цієї мети.
Я.М.: На вашу думку, як довго ще триватиме ця війна? Чи буде вона довготривала?
С.Б.: Я думаю, ця війна може бути довготривалою. Обидві сторони зараз виснажені. Обидві сторони втратили багато обладнання. Є багато постраждалих. Але Росія зберігає більшу кількість техніки, яку вони можуть відправити на фронт. Вони мають більше солдатів, які могли б піти на фронт.
Думаю, у цьому сенсі російські війська можуть бути стійкими, щоб протриматися довше за деякі частини української оборони. Тому ця війна може тривати ще багато місяців. Як довго? Це відкрите питання.
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- Голос Америки
Звіт ОБСЄ виявив «дві нові тривожні тенденції» в діях Росії на окупованих територіях України – заява 46 країн-учасниць ОБСЄ
Другий звіт, підготовлений незалежними експертами за дорученням Організації з безпеки і співпраці в Європі, підтверджує дані першого звіту, що готувався у перші місці повномасштабної війни Росії проти України та демонструє «дві нові та надзвичайно тривожні тенденції», що сталися під час російської окупації частин української території протягом останніх місців.
Про це мовиться у заяві 46 країн-учасниць ОБСЄ, яку вони видали у четвер, 14 липня, за результатами презентації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні нового 115-сторінкового звіту, що охоплює період з 1 квітня до 25 червня.
Перша тенденція, за словами заяви, це – повідомлення про «створення та використання так званих центрів фільтрації збройними силами Росії». У них цивільні українців утримують щонайменше протягом 30 днів у рамках процесу «фільтрації», а ті, хто вважається найбільш «неблагонадійними», зобов’язані залишатися протягом двох місяців».
Другою тенденцією є повідомлення про те, що Росія намагається «обходити свої міжнародні зобов’язання, передаючи утримуваних осіб так званим Донецькій і Луганській народним республікам і дозволяючи цим двом де-факто утворенням брати участь у проблематичних практиках, включаючи застосування смертної кари» та інших діях, які «не відповідають основним стандартам справедливого судового розгляду».
Крім того, мовиться у заяві, друга місія «значною мірою підтвердила висновки, зроблені першою місією». Вона виявила, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права відбуваються системно і з «чіткими закономірностями», і «пов’язано здебільшого з російськими збройними силами».
У другому звіті, підготовленому експертами після поїздки в Україну, представлені повідомлення про катування, розстріли мирних жителів, незаконні затримання, насильницькі зникнення, стрілянину по цивільних на вулицях, в автомобілях, на велосипедах, на балконах і в будинках, зґвалтування жінок і дітей, насильство над чоловіками, вбивства журналістів, обстріли лікарень та шкіл, застосування касетних боєприпасів та інші злочини, які є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Як мовиться у заяві, у доповіді підкреслюється «масштаб і частота невибіркових нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти». «Події у містах Буча та Ірпінь, які відвідала місія, є двома яскравими прикладами цих серйозних порушень», – мовиться у спільній заяві, яку від імені країн ОБСЄ виголосила постійна представниця Албанії при ОБСЄ Еглантіна Джермені.
Також у заяві наголошується, що звіт звертає увагу на те, що «вторгнення Росії вплинуло як на продовольчу безпеку України, так і на глобальну продовольчу безпеку». Її посилює «крадіжка українського зерна та призупинення руху комерційних суден в Азовському морі», що в кінцевому результаті може «призвести до глобальної кризи голоду», мовиться у звіті, який підготували експерти на прохання 45 країн ОБСЄ, які вдруге задіяли Московський механізм.
Сьогодні експерти Московського механізму сьогодні представили свої висновки Постійній раді ОБСЄ. Читайте повний звіт
Речник Держдепу США Нед Прайс у заяві щодо звіту ОБСЄ наголосив на необхідності притягнути винних у порушеннях прав людини до відповідальності. "Сполучені Штати та наші партнери прагнуть притягти до відповідальності винних у порушенні прав людини та міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини, скоєні в Україні", - заявив Прайс.
Московський механізм надає можливість надсилати місії експертів, щоб допомоги державам-учасницям у вирішенні конкретної проблеми, що стосується людського виміру конфлікту. За час повномасштабного російського вторгнення в Україну ОБСЄ двічі застосувала Московський механізм для підгтовки звіту про «порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, воєнні злочини та злочини проти людства в Україні».
Карім Хан: Закон не може бути «стороннім спостерігачем», коли люди страждають в Україні. Відео
"У такий час закон не може бути стороннім спостерігачем, закон не може комфортно відпочивати в Гаазі чи будь-де ще, адже його призначення - захист та підтримка принципів, критично важливих для людства", - заявляє прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
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