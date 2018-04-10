Барабани ручної роботи українця замовляють музиканти з різних країн

Барабан барабанові не рівний – це розумієш тоді, коли бачиш унікальні музичні інструменти Дмитра Губарєва зі Світловодська Кіровоградської області. Барабани GUDA, які Дмитро виготовляє вручну, мають не зовсім земний вигляд. Вони розписані візерунками, в яких поєднано стародавні символи, рослинні елементи та священні геометричні знаки.

Інструменти замовляють у різних куточках світу як професійні музиканти, так і ті, хто захоплюється музикою. Їх використовують не тільки на сцені, але й для медитації. Дмитро самотужки навчився робити барабани і сам не помітив, як хобі переросло у власну справу.

Матеріал входить до серії «Українці – історії успіху».

Барабан GUDA в руках музиканта українського гурту The Hardkiss​

Експерименти в гаражі

Шість років тому Дмитро побачив в Інтернеті музичні інструменти, виготовлені швейцарцем Феліксом, і його зачарувало їхнє звучання. До цього чоловік упродовж тривалого часу займався музикою, грав у місцевих гуртах. Маючи інженерну освіту, Дмитро вирішив, що зможе виготовити подібний інструмент. Але, як показала практика, завдання виявилося значно складнішим, ніж видавалося.

«Існує просто море нюансів і технологічних аспектів, про які ніхто з майстрів не говорить. Кілька років мені доводилося стукати по залізу, експериментувати, підбирати різні марки сталі та технології їхньої термічної обробки, щоб досягти нормальних результатів й індивідуального звуку», – ділиться Дмитро.

Дмитро Губарєв за роботою

У якийсь момент хобі переросло в роботу:

«Я навіть не помітив, коли це сталося. Просто в один день зрозумів, що є велика кількість знайомих, які хочуть придбати музичні інструменти, які я виготовляю. До цього результати моїх експериментів просто розбирали друзі. Заходили в гості, просили пограти або подарувати».

Майстрував Дмитро у власному гаражі:

«Мені подобалося сидіти у себе в гаражі і гнути метал, надавати йому форму, досягати певного звучання».

Це заняття настільки йому подобалося, що в певний момент він вирішив кинути роботу і весь час присвятити виготовленню барабанів.

Дмитро у своїй майстерні

Комбінація технологій і творчості

Дмитро виготовляє інструменти вже протягом шести років. Майстерню він перевіз із гаража у заводське приміщення. Чоловік постійно експериментує в роботі та вдосконалює технологію виготовлення:

«Я досі вчуся, методом проб і помилок. За шість років накопичився вже досить великий досвід особистих спостережень і рішень».

Барабани Дмитра використовують також для медитації

Спочатку майстер використовував вуглецеві сталi, але вони мали суттєву проблему – ржавiння. У своїх пошуках Дмитро зупинився на сплавi, який використовують для вироблення хiрургiчних iнструментiв:

«Ця сталь абсолютно iнертна для людини і не ржавiє навіть у морському клiматi. З нею важче працювати, ніж зi звичайним залiзом, але всi плюси цього матерiалу перекривають недолiки в роботi. Також у нього непоганий тембр звучання – доволi м'який, порiвняно з залiзом».

Один із основних інструментів – молоток, їх у арсеналі Дмитра багато:

«Одними формую метал, iншими настроюю його. Один із моїх колег, що виробляє подiбнi баробани, називає їх музичними скульптурами. Це тому, що фактично весь iнструмент робиться з рiвного листа металу – вигинається та вибивається».

Дмитро грає на своєму першому інструменті

Крім молотків, майстер використовує шлiфувальнi машини, дрелi, болгарки, преси. Його досвід вилився у вісім моделей музичних інструментів. В оформленні барабанів Дмитру допомагає його друга освіта – художня: графічний дизайн.

«Візерунки, які я використовую, – розповідає Дмитро, – зазвичай це суміш мехендi з символікою санскриту, індуїзму. Кельтські мотиви чи слов’янські. Українські орнаменти. Буває, замовляють щось особливе. Стараюсь, щоб малюнок мав гарний вигляд і символічне підґрунтя, духовний смисл».

Черпати натхнення та надихати інших

На запитання, що його спонукає займатися цією справою, Дмитро відповідає:

«Насамперед, це потяг до творчості та реалізація почуттів у матеріалі. Коли закінчуєш робити музичний інструмент, коли досяг від нього гарного звучання, ти отримуєш естетичне задоволення від виконаної роботи. Мені це приносить радість. А також мені приносить радість спілкування з творчими людьми, які замовляють музичні інструменти для себе».

До майстра нерідко приїжджають у гості вуличні музиканти – щоб поспілкуватися або долучитися до процесу створення музичних інструментів для себе. «Це дуже стимулює мене до подальшого розвитку», – ділиться Дмитро.

Інструменти Дмитра замовляють у різні країни, найбільше в Японію. Музикант Данило Тсуоші, записав свій альбом, використовуючи барабани GUDA, і їздить по країні, даючи концерти на них. Він також приймає інструменти партіями для реалізації в Японії. Багато інструментів надходять у музичні крамниці Швейцарії та США. Іноді навіть замовляють на острівні держави, куди обмежена поштова пересилка.

Виступ Данила Тсуоші з барабаном GUDA

Через велику кількість охочих придбати барабани GUDA Дмитрові доводиться проводити дні та ночі в майстерні:

«Я сам би не впорався з таким обсягом роботи. У мене вже набралася команда помічників і творчих людей. Ми працюємо всі разом. Хлопці знімають з мене навантаження на простих підготовчих етапах роботи. Але кінцеву підготовку і настройку я не довіряю нікому – це найвідповідальніший етап. Гравіюванням також займаюся сам, часто допомагає дружина – вона теж художник за освітою. Мені пощастило мати хороших і творчих друзів, із якими ми вчилися разом та знайомі багато років. Вони допомагають мені в моїй роботі та надихають мене».

На запитання щодо планів на майбутнє майстер відповідає, що основна ціль – вдосконалюватись і експериментувати:

«Я намагаюся постійно отримувати зворотнiй зв'язок від клієнтів-музикантів, прислуховуюсь до їхніх побажань, тому мої плани наполовину залежать від їхніx потреб і побажань».

Дмитро також працює над ускладненням музичних iнструментів та покращенням їхнього звучання.

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