Український гурт Light Balance: унікальна комбінація танцю і технологій, що завойовує світ

Коли український гурт Light Balance виступив у Лос-Анджелесі на кастингу шоу «Америка має талант» минулого тижня, судді аплодували стоячи, а ведуча Тайра Бенкс натиснула «чарівну кнопку», яка відправила учасників одразу в наступний тур. На офіційних сторінках конкурсу виступ було названо «одним із найбільш запаморочливих в історії «Америка має талант»», а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 56 мільйонів переглядів.

«Голос Америки» поспілкувався з Микитою Сухенком, технічним директором Light Balance, який розповів про те, як виникла ідея гурту, які технології використовуються в художніх номерах та які плани в учасників на наступний тур проекту «Америка має талант».

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Усе починалося в 2012 році у Дніпропетровську, коли Денис Балдін, професійний спортсмен і багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу, звернувся до свого друга Микити Сухенка, інженера-електроніка та програміста за фахом, з ідеєю виготовити світловий костюм ніндзі для його виступу.

«Є такий розділ у кікбоксингу – «Музичні форми», це різновид артистичного виступу з холодною зброєю. Денис дуже добре це робив, виступав на чемпіонатах, а також на фестивалях і приватних заходах. Він хотів розвиватися в цьому напрямку і поліпшити свій виступ», – розповідає Микита. Спільними зусиллями приятелі розробили задуманий костюм, і він мав дуже ефектний вигляд. Після цього виникла ідея залучити більше людей у таких костюмах і робити світлове шоу.

З того часу склад групи неодноразово змінювався: «З часом ми зрозуміли, що потрібно поліпшувати якість виконання і почали запрошувати професійних танцюристів», – зауважує Микита. Вони почали співпрацювати з великим колективом, який має свою танцювальну школу Un'ExFeel. Хоча не для всіх учасників гурту Light Balance є основною професійною діяльністю – дехто працює за іншим фахом, проте всіх їх, за словами Микити Сухенка, об’єднує любов до танцю.

У проекту Light Balance є три хореографи: Дмитро Крецу, Максим Швець і Руслан Закурдаєв. Використовуються в основному сучасні танцювальні стилі: hip-hop, house, locking, popping. Денис Балдін досі бере участь у виступах, але в більшості випадків не в костюмі – асистує хлопцям у темряві, допомагає з реквізитом, розповідає Микита Сухенко.

Над дизайном, пошиттям і пайкою костюмів працюють усією командою, але без фахових знань Микити не обійшлося б: електролюмінесцентний та волоконно-оптичний дріт і світлодіоди є основними елементами.

«Необхідно було розробити та виготовити систему безпровідного управління костюмами, яка є «серцем» кожного костюму, – ділиться Микита. – Для кожного виступу створюється програма (паралельно з хореографією), в якій прописується ввімкнення/вимкнення кожного костюму в конкретний момент часу. З допомогою програмного забезпечення, створеного нами, відбувається синхронізація костюмів і музики».

Гурт Light Balance дуже популярний – українців постійно запрошують на приватні заходи та події світового масштабу в різних країнах світу: фестивалі, презентації техніки чи автомобілів. Зараз основні зусилля команди зосереджені на підготовці до наступного етапу конкурсу «Америка має талант», який проходитиме в серпні у США. Завдяки вибору ведучої учасники пропускають наступний відбірковий тур і потрапляють одразу на виступи наживо, де буде 36 номерів.

Менеджери проекту ставлять перед собою завдання вразити глядача ефектним шоу: «За дві хвилини потрібно максимально здивувати аудиторію, – говорить Микита Сухенко. – На жаль, не можу розкрити творчих таємниць, але в планах – показати, що ми можемо більше».

На запитання, у чому таємниця їхнього успіху, технічний директор Light Balance скромно відповідає: «Немає секрету – просто нам подобається те, що ми робимо».

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