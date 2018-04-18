Барбара Пірс Буш (8 червня 1925-17 квітня 2018)

Барбара Буш, дружина одного американського президента і мати іншого, померла у вівторок 17 квітня у віці 92 років.



Раніше, в неділю, офіс її чоловіка, екс-президента Джорджа Буша-старшого, повідомив, що 92-річна колишня перша леді прийняла рішення відмовитися від подальшого лікування після недавньої серії госпіталізацій і консультацій з сім'єю і лікарями.

Барбара Буш, відома відвертістю і самокритичними дотепними висловами, була першою леді з 1989 по 1993 рік, коли її чоловік - Джордж Буш-старший - був 41-м президентом США. Сьогодні йому 93 роки і його здоров'я в останні роки також похитнулося.



Барбара Буш - мати Джорджа Буша-молодшого, 43-го президента США, і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша.

Крім неї, лише одна жінка в історії США була і першою леді, і матір'ю президента. Ебіґейл Адамс була дружиною другого президента США Джона Адамса і матір'ю шостого президента Джона Квінсі Адамса.

Джордж Буш і Барбара Пірс одружилися 6 січня 1945 року. У них народилися шестеро дітей, і вони перебувають у шлюбі довше, ніж будь-яке інше президентське подружжя в американській історії.



Перебуваючи на публіці, Барбара Буш завжди активно виступала на захист свого чоловіка і дітей. Лише два роки тому, в 2016 році, вона брала участь в передвиборчій кампанії свого сина Джеба, який висунув свою кандидатуру на пост президента США.

У якості першої леді вона зосередилася на проблемі грамотності і стала брати участь в роботі декількох організацій, що займаються читанням. Вона створила Фонд Барбари Буш на підтримку грамотності в сім'ї, просувала розвиток навичок читання по всій Америці, особливо у дітей.

Барбара Пірс Буш народилася 8 червня 1925 року в Квінсі, штат Нью-Йорк. Її батько був видавцем журналів McCall's і Redbook. Крім своїх мемуарів, вона є автором книг «Історія Фреда» (C. Fred's Story) і «Книга Міллі» (Millie's Book), основаних на пригодах своїх собак.