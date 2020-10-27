Емі Коні Барретт затверджена суддею Верховного суду США.

Сенат Сполучених Штатів Америки у понеділок увечері схвалив призначення Емі Коні Барретт суддею Верховного суду США.

Голоси 52 сенаторів - республіканців подолали голоси сенатської меншості демократів, які заперечували проти призначення.

Демократи заявляли, що висунення президентом Дональдом Трампом кандидатури Емі Коні Барретт і її затвердження за тиждень до голосування на президентських виборах було поспішним.

Суддя проголошує незалежність не лише від Конгресу і від президента, але й від своїх особистих переконань.

«Це видатний день для Америки, для конституції Сполучених Штатів і для справедливого та неупередженого верховенства закону», - заявив президент Дональд Трамп на церемонії присяги судді у Білому домі у понеділок.

48-річна Барретт стала вже третім членом Верховного Суду з подання президента Трампа.

Її затвердження на довічний термін називають посиленням позицій консерваторів у найвищому судовому органі країни.

Але Емі Коні Барретт наголосила на важливості неупередженості.

«Суддя проголошує незалежність не лише від Конгресу і від президента, але й від своїх особистих переконань», - сказала вона після церемонії.

Сенатор від Республіканської партії зі штату Мейн Сузан Коллінс також голосувала проти затвердження Барретт, вказавши на близькість виборів.

Агентство Associated Press вважає, що це вперше за 150 року суддя Верховного суду була затверджена без голосів від представників партії меншості.

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