На тлі зростання випадків захворювання на коронавірус Байден та Трамп розходяться у поглядах на хворобу

У США спостерігається рекордна кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Понад 80 000 нових інфекцій COVID-19 було зареєстровано у п'ятницю, за даними Університету Джонса Хопкінса. Цей показник перевищує попередній рекорд у 77 362 нових інфекцій, який було встановлено 16 липня. Підходи до хвороби з боку чинного президента США Дональда Трампа та кандидата від демократів Джо Байдена принципово відмінні.

Джо Байден заявляє, що у разі перемоги на виборах, буде наполягати на обов'язковому носінні масок на території всієї країни.

Маски рятують життя

«Я піду до кожного губернатора і попрошу їх зробити маски обов'язковими у їх штатах. А якщо хтось відмовиться - звернусь до мерів та місцевих керівників, щоб на місцях були вимоги щодо носіння масок по цілій країні», - сказав Байден у своїй промові у Вілмінгтоні, штат Делавер, за 11 днів до голосування.

"Як президент я зроблю носіння масок обов'язковим у всіх федеральних будівлях та на транспорті між штатами, бо маски рятують життя", - сказав він.

В усіх штатах США, окрім приблизно півтора десятка, цього тижня зросла кількість випадків коронавірусу. Принаймні 14 штатів повідомили про нові рекордні показники госпіталізованих.

Все, про що він говорить, - це COVID COVID, COVID, тому що вони хочуть налякати людей



Трамп розкритикував Байдена у п'ятницю, виступаючи у Флориді.

"Все, про що він говорить, - це COVID COVID, COVID, тому що вони хочуть налякати людей, і ми так добре впоралися з цим", - сказав Трамп виступаючи перед громадою "The Villages", де проживають літні громадяни.

“Ми лишаємо найгірше позаду. Перетинаємо межу. Ми красиво лишаємо найгірше позаду, - сказав він.

Пізніше, під час іншого мітингу у Пенсаколі, він сказав багатотисячному натовпу, серед якого було мало осіб у масках: "ми хочемо, щоб нормальне життя повністю відновилося, і це відбувається".

Критики Трампа звинувачують його у тому, що він проводить "події, де вірус розповсюджується особливо активно", всупереч федеральним правилам щодо охорони здоров'я та місцевим нормам про соціальне дистанціювання.

Щодня ми платимо за його провали

Байден, викладаючи свій план реагування на пандемію у п'ятницю, критикував Трампа за те, що він під час їх національних теледебатів, які прошйли у четвер ввечері, заявив, що країна вчиться жити з коронавірусом.

"Як я сказав йому вчора ввечері, ми не вчимося жити з цим", - сказав Байден. "Ми вчимося вмирати з цим, а попереду складна зима", - сказав він.

Державні службовці зі сфери охорони здоров’я прогнозують збільшення кількості випадків коронавірусу із настанням у Північній півкулі холодів.

Байден сказав у п'ятницю, що "щойно ми отримаємо безпечну та ефективну вакцину, вона повинна бути безкоштовною для всіх - незалежно від того, застраховані ви чи ні".

Кількість випадків захворювання зростає тому, що тестування дуже сильно зросло, найбільше, найкраще у світі. Смертність зменшилась на понад 85%!

Трамп продовжує захищати підхід його адміністрації до боротьби із пандемією. Його критикують за ігнорування провідних урядових експертів з інфекційних хвороб у складі робочої групи уряду. Трамп буцімто надає перевагу стороннім особам, таким як доктор Скотт Атлас, нейро-рентгенолог, який применшує значення масок.

Як повідомляється, Атлас також підтримував аргумент, що карантинні заходи та заборони на збори та заходи у закритих приміщенням приносять більше шкоди, ніж користі, і призводять до збільшення бідності та психічних проблем.

Трамп послідовно заявляє, що велика кількість заражень на коронавірус є наслідком того, що у країні постійно розширюється тестування.

"Брехливі новини постійно говорять про діагностовані випадки, випадки, випадки. Це включає і людей, які налажеть до груп низького ризику. ЗМІ роблять все можливе, щоб створити страх перед 3-м листопада (день президентських виборів у США - прим. ГА). Кількість випадків захворювання зростає тому, що тестування дуже сильно зросло, найбільше, найкраще у світі. Смертність зменшилась на понад 85%!". - твітує Трамп у суботу.

"У четвер, президент Трамп заявив, що ми "лишаємо найгірше позаду" у питанні коронавірусу. У п'ятницю ми оновили рекорд щодо випадків захворювання за день. Щодня ми платимо за його провали", - твітує сьогодні Джо Байден.

COVID-19 забрав життя понад 223 000 людей у США. Хворобу діагностовано у майже 8,5 мільйонів.

Трамп у п'ятницю, не наводячи подробиць, пообіцяв "ми викорінимо пандемію і раз і назавжди переможемо цю пошесть з Китаю".

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