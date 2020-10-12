Комітет Сенату розпочав процес затвердження нового верховного судді США: що треба знати

Юридичний комітет Сенату США розпочав слухання про затвердження кандидатури нової верховної судді – Емі Коні Барретт. За планом, слухання мають тривати чотири дні.

Після смерті верховної судді Рут Бейдер Ґінзбург президент Трамп оголосив свою номінантку, тепер її кандидатуру мають погодити в Сенаті. Втім, довкола цієї процедури виникла дискусія – адже призначення судді відбувається за лічені тижні до президентських виборів.

Республіканці, які мають більшість у Сенаті, наполягають: вакантне місце слід заповнити зараз, адже це законний обов’язок сенаторів.

Ця вакансія з’явилась внаслідок трагічної втрати чудової жінки. І ми заповнимо цю вакансію іншою чудовою жінкою. Основне тут, що Сенат конституційно виконує свій обов’язок.

“Це рік виборів. Ми призначаємо суддю в рік виборів – вже після того, як розпочалось голосування. Мої колеги-демократи скажуть: “Такого ніколи не робили!” В цьому плані вони праві. Жодного суддю не призначали пізніше липня у рік виборів. Але коли в судді Рут Бейдер Ґінзбург запитали декілька років тому, вона сказала: президент служить чотири роки, не три. В цьому процесі нема нічого неконституційного. Ця вакансія з’явилась внаслідок трагічної втрати чудової жінки. І ми заповнимо цю вакансію іншою чудовою жінкою. Основне тут, що Сенат конституційно виконує свій обов’язок”, – заявив голова юридичного комітету республіканець Ліндсі Грем.

Демократи заперечують: призначати нового суддю до виборів президента – несправедливо. Cенаторка Даян Файнстайн нагадала Ліндсі Грему, що два роки тому він обіцяв не затверджувати нового верховного суддю до виборів президента, якщо трапиться така ситуація.

Сенатор Грем пообіцяв: “Якщо вакансія з’явиться в останній рік каденції президента Трампа, і попередні вибори вже розпочнуться, ми дочекаємось до кінця виборів”. Республіканці мають поважати свою обіцянку.

“Коли у 2016 помер верховний суддя Антонін Скалія, республіканці відмовились розглядати його заміну до виборів. Тоді сенатор Мітч Макконнелл сказав: “Американці повинні мати слово у виборі наступного верховного судді”. Коли в сенатора Ліндсі Грема в 2018 році запитали: “Якщо вакансія відкриється у 2020 році, чи мають республіканці намірені дотриматись свого власного правила?” Сенатор Грем пообіцяв, цитую: “Якщо вакансія з’явиться в останній рік каденції президента Трампа, і попередні вибори вже розпочнуться, ми дочекаємось до кінця виборів”. Республіканці мають поважати свою обіцянку, і дозволити американцям бути почутими”, – заявила Даян Файнстайн.

Згідно з американським законодавством, кандидатів на пост верховного судді номінує президент США, після цього Сенат затверджує номінацію простою більшістю (51 голосом зі 100). У республіканців є 53 представників у Сенаті. За планом, слухання щодо призначення Емі Коні Барретт мають тривати чотири дні.

Якщо її затвердять, Барретт стане третьою суддею у Верховному суді, яку номінував президент Трамп, і п’ятою жінкою в історії США, яку призначили на цю посаду. Її кандидатура також забезпечить більшість консервативним суддям у Верховному суді, створивши розподіл 6-3.

Емі Коні Барретт 48 років, вона суддя 7-го Окружного апеляційного суду США, а також професорка юридичної школи університету Нотрдам. Вона викладає і досліджує питання федеральних судів та конституційне право.

Суддя сповідує католицизм, має сімох дітей і дотримується консервативних поглядів. Деякі сенатори вважають, що її погляди матимуть вплив на прийняття рішень у Верховному суді.

Сама Барретт заявляє, що її правнича філософія полягає у тому, що "суддя має застосовувати закон відповідно до того як його прописано". І що “судді мають рішуче дистанціюватись від будь-яких власних політичних поглядів".

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