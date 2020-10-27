Емі Коні Барретт склала присягу у якості судді Верховного суду

Емі Коні Барретт у вівторок офіційно склала присягу судді Верховного суду США. Як відзначає канал CNN, присяга була прийнята головним суддею Верховного суду США Джоном Робертсом. Таким чином Барретт офіційно приступила до виконання обов'язків. Барретт - третій член Верховного суду, висунутий на цю посаду президентом Дональдом Трампом. З її приходом консервативна більшість в суді збільшилася до шести голосів з дев'яти.

Напередодні Барретт склала конституційну присягу, яку складає кожен посадовець на федеральному рівні та рівші штатів. Сьогоднішня ж присяга є суддівською. Її складають федеральні судді, коли заступають на посаду.

Критики висування Барретт заявляли, що Демократична партія США, у разі перемоги на виборах у листопаді може домагатись розширення кількості суддів у Верховному суді США, щоб таким чином нівелювати перевагу консерваторів.

«Для мене велика честь, що мене запросили служити моїй країні на цій посаді, - сказала Барретт в понеділок. - Я дякую Сенат за згоду затвердити мою кандидатуру. Я вдячна за виявлену до мене довіру, і я клянусь вам і американському народу, що буду виконувати свої обов'язки найкращим можливим чином».

Демократи виступали проти призначення, заявляючи, що рішення про вибір кандидата на посаду судді має бути залишено на розсуд переможця президентських виборів.

«Поспішне і безпрецедентне твердження Емі Коні Барретт в якості судді Верховного суду в розпал виборів має нагадати всім американцям про те, що кожен голос має значення», - заявив у понеділок кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден.

Трамп вітав призначення Барретт, назвавши її «одним з кращих знавців права в країні» і висловивши впевненість в тому, що вона стане «визначною суддею вищого суду країни».

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