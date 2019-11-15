Бари та ресторани американської столиці заробляють на імпічменті

В американському Конгресі тривають слухання комітетів Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента.

Цього тижня розпочався відкритий етап слухань і основні телевізійні мережі транслюють слухання, або слідкують за ними в прямому ефірі.

Бари та ресторани американської столиці також підлаштовують свої меню до цієї теми, яка привертає все більше уваги у Вашингтоні, відкриваючи свої двері уже зранку перед свідченнями для того, щоб тримати своїх клієнтів в курсі того, що відбувається на Капітолійському пагорбі.

"Маю 99 проблем, але імпічменту серед них немає", "Джеймс та великий імпічмент" – серед назв коктейлів, які пропонують популярні ірландські бари столиці, повідомляє The Hill. Ресторани транслюють слухання на своїх 8-ми екранах і пропонує знижки на час слухань.

Інші назви блюд та коктейлів використовують гру слів, обігруючи основні терміни, що звучать під час розслідувань.

"Сабпіна Колада" – від англ. subpeana – повістка – коктейль нагадує про велику кількість повісток на отримання документів на свідчень, які видав Конгрес в рамках розслідувань.

"Quit Bro, Go" – назва коктейлю, що нагадує латинське "Quid pro quo" – "послуга за послугу".

Раніше підприємливі бари також присвячували своє меню політичним новинам, зокрема під час тимчасового часткового закриття роботи уряду через бюджетні питання.

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