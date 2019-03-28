Бі-Бі-Сі просить вибачення у Порошенка і виплатить відшкодування за неправильний репортаж

Британська телерадіомовна корпорація (BBC) в результаті судового позову українського президента Петра Порошенка у Лондоні погодилася просити у нього вибачення і виплатити відшкодування.

Бі-Бі-Сі офіційно визнає “некоректність” свого телевізійного репортажу, а також статті, опублікованої в інтернеті англійською мовою 23 травня 2018 року, де стверджувалося, що Порошенко був причетний до дачі хабаря за, як було сказано, зміну формату його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

“Звинувачення, яке стосувалося зустрічі у червні 2017 року, було неправдиве”, - сказано у заяві.

В офіційному повідомленні Бі-Бі-Сі не вказано суму відшкодування, яку погодилася заплатити корпорація, але учасник зустрічі Порошенка з українськими блогерами раніше цього місяця у Києві сказав, що президент назвав суму 160 тисячі фунтів ($209 000).

Порошенко також сказав журналістам, що перерахує відшкодування на допомогу українській армії.

“Ми просимо вибачення у пана Порошенка за будь-яку спричинену тривогу і погодилися виплатити йому відшкодування, заплатити за витрати на юридичні послуги і погодилися на участь у спільній заяві у відкритому суді”, - каже Бі-Бі-Сі.

Суд у Лондоні

Попередній розгляд позову Порошенка проти Бі-Бі-Сі відбувся 7 лютого у Високому суді Лондона.

На той час корпорація зняла з інтернету статтю під заголовком “Юристу Трампа “Україна заплатила” за влаштування переговорів у Білому домі”.

У тому повідомленні було сказано, що посередники, які працювали на українського лідера, дали тодішньому адвокату Дональда Трампа Майклу Коену $400 тисяч за те, щоб гарантувати президенту Порошенку переговори з президентом США у Вашингтоні у червні 2017 року.

Адвокати, які представляли інтереси Порошенка, заявили на слуханні у Лондоні, що репортаж повністю неправдивий, бо створював враження причетності українського керівника до корупційних дій, які він заперечує.

Повідомлення Бі-Бі-Сі посилалося на неназвані джерела у справі Майкла Коена, колишнього особистого адвоката Трампа, якого суд у США покарав трирічним ув’язненням за незаконні оплати, неправдиві свідчення та ухилення від податків.

Правники Британської телерадіомовної корпорації стверджували на слуханні, що у репортажі кореспондентів Бі-Бі-Сі прямо не вказано, що Порошенко особисто причетний до можливого хабаря.

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