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Facebook забороняє і блокуватиме "білий націоналізм" та "білий сепаратизм”

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Facebook оголосив, що забороняє публікацію на своїх сторінках матеріалів, які пропагують політичні ідеї пов’язані з расизмом.

У заяві сказано, що компанія з наступного тижня буде блокувати “вихваляння, підтримку і презентації ідей білого націоналізму та білого сепаратизму у Facebook та в Instagram”.

...Білий націоналізм та сепаратизм суттєво не можна відокремити від ідеології вищості білої раси та організованих груп ненависті.
Facebook

Наміри привітала прем’єр-міністр Нової Зеландії, де 15 березня убивця застрелив у мечетях 50 людей.

Нападник вів у Facebook відеотрансляцію своїх убивств.

Політики та деякі неурядові організації звинувачують велетенські соціальні мережі, на зразок Facebook, Twitter Inc та YouTube у тому, що вони недостатньо протидіють екстремізму, розпалюванню ворожнечі та іншим проблемам.

Facebook у своїх правилах і раніше проголошував заборону матеріалів, що пропагували вищість білої раси, але так званий “білий націоналізм” та “білий сепаратизм” автоматично не підпадали під ту заборону.

В останній заяві Facebook пояснює, що там раніше намагалися не обмежувати ширші прояви білого націоналізму та сепаратизму, як “важливої частини тотожності людей”.

Президент Франції Еммануель Макрон на відкритті Паризького форуму миру 11 листопада 2018 р.
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“Але упродовж останніх трьох місяців наші розмови з представниками громадських організацій та з дослідниками, які спеціалізуються на міжрасових стосунках у світі, підтвердили, що білий націоналізм та сепаратизм суттєво не можна відокремити від ідеології вищості білої раси та організованих груп ненависті”, - йдеться у заяві.

Термінологія

Терміном білий націоналізм позначають расистську ідеологію, яка проголошує вищість і панування білошкірої частини суспільства в окремих країнах - націях.

Білим сепаратизмом називають расистський політичний рух, який виступає за створення білошкірих суспільств, домагаючись відокремлення представників білої раси від інших.

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