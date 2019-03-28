Facebook забороняє і блокуватиме "білий націоналізм" та "білий сепаратизм”

Facebook оголосив, що забороняє публікацію на своїх сторінках матеріалів, які пропагують політичні ідеї пов’язані з расизмом.

У заяві сказано, що компанія з наступного тижня буде блокувати “вихваляння, підтримку і презентації ідей білого націоналізму та білого сепаратизму у Facebook та в Instagram”.

...Білий націоналізм та сепаратизм суттєво не можна відокремити від ідеології вищості білої раси та організованих груп ненависті.

​Наміри привітала прем’єр-міністр Нової Зеландії, де 15 березня убивця застрелив у мечетях 50 людей.

Нападник вів у Facebook відеотрансляцію своїх убивств.

Політики та деякі неурядові організації звинувачують велетенські соціальні мережі, на зразок Facebook, Twitter Inc та YouTube у тому, що вони недостатньо протидіють екстремізму, розпалюванню ворожнечі та іншим проблемам.

Facebook у своїх правилах і раніше проголошував заборону матеріалів, що пропагували вищість білої раси, але так званий “білий націоналізм” та “білий сепаратизм” автоматично не підпадали під ту заборону.

В останній заяві Facebook пояснює, що там раніше намагалися не обмежувати ширші прояви білого націоналізму та сепаратизму, як “важливої частини тотожності людей”.

“Але упродовж останніх трьох місяців наші розмови з представниками громадських організацій та з дослідниками, які спеціалізуються на міжрасових стосунках у світі, підтвердили, що білий націоналізм та сепаратизм суттєво не можна відокремити від ідеології вищості білої раси та організованих груп ненависті”, - йдеться у заяві.

Термінологія

Терміном білий націоналізм позначають расистську ідеологію, яка проголошує вищість і панування білошкірої частини суспільства в окремих країнах - націях.

Білим сепаратизмом називають расистський політичний рух, який виступає за створення білошкірих суспільств, домагаючись відокремлення представників білої раси від інших.

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