Влада Білорусі цілеспрямовано переслідує жіночі організації - Amnesty International

Жіночі організації у Білорусі піддаються особливим, специфічним переслідуванням - йдеться у прес-релізі правозахисної організації Amnesty International. За словами організації, жінки відіграють помітну роль у протестах, і при цьому стають жертвами репресій та погроз.

“Світлана Тихановська - кандидатка у президентки, яку змусили до еміграції, голова її штабу Марія Колеснікова, яку кинули в тюрму, Марфа Рябкова, ув’язнена правозахисниця, журналістки Катерина Бахвалова і Дар’я Чульцова, яких засудили до двох років в’язниці через пряму трансляцію акції протесту - ось лише деякі з багатьох жінок, чиї імена стали синонімами боротьби за свободу і права людини в Білорусі”, - говорить Аїша Джанг, старша керівниця кампаній Amnesty International щодо Білорусі.

“У глибоко патріархальному суспільстві з повсюдним розповсюдженням сімейного насильства жінки в Білорусі ризикували багато чим, коли захищали свої переконання. Тепер же білоруська влада застосовує іще жорсткіші заходи проти активісток, їхніх організацій та сімей”, - додала Джанг.

Amnesty International зазначає, що білоруски, з якими вони спілкувались, заявили про погрози з боку правоохоронних органів. Зокрема, під час затримань і допитів поліцейські звинувачували їх у тому, що вони “погані матері” та “погані жінки” й погрожували забрати в них дітей.

Одну з феміністичних активісток - Юлію Міцкевич, яка очолює організацію «Актыўным Быць Файна», затримали 20 жовтня 2020 року на виході з офісу, - йдеться в прес-релізі. Юлію офіційно звинуватили в “участі у незаконному зібранні”, але на думку активістки, її переслідують саме через боротьбу за гендерну рівність. За словами Юлії, слідчі наполягали на тому, щоб вона підписала зізнання, що брала участь в “незаконних” діях, безпосередньо представляючи свою організацію.

“Ми закликаємо до солідарності з відважними жінками Білорусі в їхній боротьбі за права людини”, - підкреслила Аїша Джанг.

Глобальну кампанію солідарності Amnesty International з демонстрантами в Білорусі запустили 27 січня 2021 року. Організація опублікувала звіт, в якому йдеться про те, як білоруська влада використовувала систему правосуддя для покарання жертв катувань, а не злочинців.

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