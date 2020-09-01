Тихановська застерігає Путіна, що дії проти білорусів «підірвали б відносини між білорусами і росіянами як народами»

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала іншим країнам за підтримку прагнень білорусів до свободи, але наголосила, що політична криза в її країні є внутрішньою справою, яку білоруський народ повинен вирішити самостійно.

Путін мав би розуміти, що коли він вчинить щось проти білорусів - проти нас, то це дуже підірве відносини між білорусами і росіянами як народами.

Основою плану виходу з ситуації у Білорусі вона назвала проведення «нових справедливих і прозорих виборів».

В інтерв’ю «Голосу Америки» Світлана Тихановська, яка перебуває у Литві, окремо застерегла російського президента Володимира Путіна від кроків на підтримку білоруського правителя Олександра Лукашенка, що можуть розглядатися як дії проти білоруського народу.

Путін нещодавно заявив, що Росія створила спеціальні резервні підрозділи для можливого відрядження у Білорусь, де влада намагається придушити масові протести проти того, що названо фальсифікацією президентських виборів 9 серпня на користь Лукашенка.

«Я вважаю, що пан Путін мав би розуміти, що коли він вчинить щось проти білорусів - проти нас, то це дуже підірве відносини між білорусами і росіянами як народами. Оскільки ми дружні народи - у нас одна історія й мова, і ми взагалі вважаємо одні одних мало не братами, то це не в інтересах ні Білорусі, ні Росії», - сказала Світлана Тихановська.

Речник російського президента Дмитро Песков у понеділок підтвердив, що Росія наполягає на своєму зобов’язанні надавати білоруській владі підтримку, але він також зауважив, що «в даний час мова про використання резервних сил не йде», оскільки зараз «ситуація під контролем».

Росія також повинна поважати суверенітет Білорусі та право народу тієї країни вільно і справедливо обирати своїх лідерів.

У Вашингтоні у понеділок пролунав заклик США, щоб Росія поважала суверенітет Білорусі та право білоруського народу вибирати владу.

«Ми завжди стоїмо на боці свободи і демократії. Ми далі пильно стежимо за подіями у Білорусі і підтримуємо міжнародні заклики незалежно розслідувати порушення на виборах, утиски прав людини та репресії уряду. Величезна кількість білорусів на мирних протестах чітко показує, що уряд більше не може ігнорувати народні вимоги демократії. І Росія також повинна поважати суверенітет Білорусі та право народу тієї країни вільно і справедливо обирати своїх лідерів», - сказала прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

Світлана Тихановська сказала в інтерв’ю «Голосу Америки», що для білорусів дуже важлива «моральна підтримка країн сусідів, а також глобальне висвітлення» подій в Білорусі.

«Оскільки ми вважаємо, що ця політична криза в нашій країні є повністю внутрішньою справою Білорусі, то ми як білоруський народ готові з нею справитися. Але якщо раптом нам у якийсь період буде потрібна допомога інших країн в організації діалогу між владою і народом, то ми, звичайно, будемо вітати, якщо будь-яка країна, включно з країнами-сусідами виявить готовність взяти участь у переговорах», - сказала Тихановська.

Вона підкреслила, що першою ознакою готовності білоруської влади до діалогу опозиція вважала б звільнення політичних в’язнів у Білорусі і сказала, що опозиція готова «прийняти й інші сигнали».

Тихановська закликала до переговорів якомога швидше, щоб не поглиблювати політичну та економічну кризу в Білорусі і наголосила, що діалог є єдиним шляхом.

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