У Кремлі побоюються повторення білоруського сценарію

На тлі масових протестів у Білорусі президенту Олександру Лукашенку доводиться звертатися за допомогою до Росії. Однак за реакцією Кремля криється складна комбінація геополітичних і внутрішніх проблем.

Протести в Білорусі надихнули продемократичних активістів по всьому світу. Російська влада насторожено спостерігає за подіями, які розгортаються в сусідній країні. Як і Лукашенко, російський президент Володимир Путін грає домінуючу роль в національній політиці вже більше двадцяти років.

Минулого тижня російський лідер дав зрозуміти, що Кремль готовий втрутитися на боці уряду Лукашенко, щоб в разі необхідності лишити країну під російським впливом.

З одного боку, це могла бути політична зараза, зараза з Білорусі. З іншого боку, у нас в Хабаровську своя зараза

«Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів, і я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю», - сказав Путін.

Аналітики вважають, що за розрахунками Путіна ховаються геополітичні інтереси, а також побоювання з приводу того, як білоруський продемократичний рух може відгукнутися в Росії.

«З одного боку, це могла бути політична зараза, зараза з Білорусі. З іншого боку, у нас в Хабаровську своя зараза», - зазначає Андрій Колесников з московського Центру Карнегі.

У Хабаровську протягом декількох тижнів тисячі людей виходили на вулиці після того, як популярного місцевого губернатора відсторонили від посади і заарештували за звинуваченням у вбивстві.

Імовірне отруєння опозиціонера Олексія Навального посилило обурення громадськості.

Кремль відмовляється порушувати кримінальну справу, наполягаючи, що висновки про отруєння передчасні. Прихильники Навального називають цю ситуацію черговою ознакою того, що політична система Росії настільки ж корумпована і жорстока, як і в Білорусі.

Навальний працював над тим, щоб переконати якомога більше людей голосувати за опонентів уряду на регіональних вибору, які намічені на 9 вересня.

Люди навіть не задаються питанням, чи будуть фальсифікації. Всі впевнені в тому, що вони будуть. Головне питання в тому, чи будуть фальсифікації на білоруський манер

Однак деякі кандидати вже висловлюють занепокоєння, що Білорусь може кинути небажану тінь на підрахунок голосів.

«Люди навіть не задаються питанням, чи будуть фальсифікації. Всі впевнені в тому, що вони будуть. Головне питання в тому, чи будуть фальсифікації на білоруський манер?» - зазначає політолог Борис Кагарлицький.

Твердження Лукашенко про перемогу з 80 відсотками голосів підсилили обурення громадськості та сприяли вибуху політичної кризи.

У той час як росіяни готуються до виборів, довіра до їх результатів може показати, чи стала Білорусь передвісником прийдешніх подій.

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