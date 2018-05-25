Bellingcat: викрито оперативника ГРУ високого рангу в Україні - фігуранта в справі MH17

Міжнародна група слідчих Bellingcat повідомила, що їм вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, ймовірно причетного до збиття малайзійського літака в 2014 році.

Йдеться про чоловіка, який під іменами «Оріон» та «Андрей Иванович» фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та в документах сепаратистів угруповання «ЛНР».

За даними Bellingcat, це Олег Володимирович Іванников, 1967 року народження.

«Ми в Bellingcat нарешті опублікували наш звіт з ідентифікацією особи, пов'язаної з МН17 "Анрей Іванович" (Оріон) - це офіцер ГРУ Олег Іванніков, який раніше служив міністром оборони Південної Осетії (так, серйозно)», - написав член команди розслідувачів у Twitter.

«Bellingcat з дуже високою впевненістю визначив, що під час падіння МН17 Олег Іванников був офіцером Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) і виконував цю функцію, принаймні не пізніше як у вересні 2017 року», – йдеться у повідомленні на сайті розслідувачів.

За інформацією групи, Іванников прибув в Україну в першій половині 2014-го і перебував тут принаймні до початку 2015 року.

«Під час свого перебування в «ЛНР» він координував і керував військовими діями російських бойовиків, проросійських сепаратистів і контингенту «приватної армії» з групи Вагнера. Іванников також здійснював нагляд за постачанням і транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Він виконував ці функції під час падіння MH17», – зазначається у повідомленні.

До того, як розгорнути свою діяльність в Україні, стверджують у Bellingcat, Олег Іванников працював під псевдонімом «Андрій Іванович Лаптєв» як міністр оборони та надзвичайних ситуацій (2006-2008) у самопроголошеній «Республіці Південна Осетія» – грузинському регіоні, який Росія, зокрема, визнала незалежним.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську. Як і попереджали організатори заходу, якихось відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

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