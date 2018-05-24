Час-Тайм. “Армія Росії причетна до збиття MH17” – міжнародне слідство

В ефірі Час-Тайм: Президент Трамп скасував зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Держсекретар Майк Помпео, який і займався підготовкою зустрічі, сьогодні свідчив у сенаті. “Армія Росії причетна до збиття MH17”, – говорить міжнародне слідство і просить свідків ділитись інформацією. Гість студії – Мустафа Джемілєв, уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу. У Вашингтоні конгресмени-республіканці і демократи вкотре зійшлися в запеклому поєдинку на футбольному полі.