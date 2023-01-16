Бен Воллес розповів, як танки "Челленджер 2" вплинуть на хід війни і закликав Німеччину надати Україні "Леопарди" 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу перед парламентом країни 16 січня оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" в рамках масштабного пакету допомоги Україні.

“Сьогодні я оголошую найважливіший пакет військової допомоги, щоб пришвидшити український успіх, який включає роту танків “Челленджер 2” із броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, - заявив Бен Воллес 16 січня з трибуни парламенту. - Пане спікере, ми будемо першою країною, яка надасть (Україні - ред.) західні важкі бойові танки".

Тренування українських військових на танках “Челленджер 2” розпочнеться негайно, повідомив міністр Воллес. На запитання законодавців, як довго українські солдати вчитимуться перед тим, як танки “Челленджер 2” потрапить на поле бою, Воллес не став уточнювати терміни.

Втім один із депутатів, посилаючись на речника британських Збройних сил, повідомив, що тренування на танку “Челленджер 2” для стрілка займає 33 дні, для водія - 46 днів, і для командирів екіпажу - 85 днів.

Міністр оборони повідомив, що тренування українців відбуватиметься за підтримки США на території Британії та інших європейських країн, зокрема Німеччини.

За словами міністра, як очікується, британські танки “Челленджер 2” та американські машини “Бредлі” будуть доповнювати одне одного в бою, і, як сподівається Воллес, тренування українців відбуватимуться одночасно із застосуванням “Бредлі” та “Челленджерів”.

Коментуючи заяви росіян, що, мовляв, британські танки на війні в Україні нічого не змінять, Воллес сказав: “Вони праві, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки”.

“Я розумію, що 14 танків не змінять курсу війни, - зазначив Воллес, але йдеться також про те, щоб бути примножувачем сили. Якщо додати 14 танків до 50-ти машин “Бредлі”, і артилерію дивізійного рівня, і сподіваюсь, танки “Леопард” по всій Європі, якщо ми це зможемо зробити, то думаю, ми зможемо збільшити загальну силу, що є важливим для того, аби уможливити маневри ведення війни, які необхідні, щоб відсунути Росію”, - поділився планами міністр оборони Воллес.

Заклик до Німеччини

Воллес закликав Німеччину надати Україні важкі танки “Леопарди 2”.

“Це залежить від рішень уряду Німеччини: не лише чи будуть німці постачати свої "Леопард 2", а й чи будуть вони давати дозвіл на це іншим. Я закликав би своїх німецьких колег зробити це", - сказав Воллес.

Він зауважив, що Польща і Фінляндія готові надати Україні зі свого арсеналу танки німецького виробництва "Леопард 2", але чекають дозволу Німеччини.

“Після обговорення зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками є сподівання, що приклад Франції та наш дозволить тим країнам, які мають танки Leopard, також їх надати. Я знаю, є кілька країн, які хочуть це зробити. Ніхто не буде це робити наодинці”, - сказав міністр оборони Великої Британії.

Танк "не є наступальною зброєю, якщо ви використовуєте його для захисту своєї країни", - наголосив міністр оборони.

Цієї п'ятниці міністри оборони багатьох країн збираються у Німеччині у форматі “Рамштайн”, де серед головних тем зустрічі буде безпекова допомога Україні.

Не танками єдиними

Сьогоднішній пакет ... означає, що українці зможуть перейти до вигнання російських військ з української землі.

Велика Британія також передасть ЗСУ запчастини для відновлення близько ста українських танків та броньованих машин, зазначив міністр оборони.

Воллес додав, що до пакету британської допомоги Україні увійшли також гармати AS90, сотні броньованих і захисних машин, зокрема, транспортери Bulldog. пакет підтримки саперів, десятки "безпілотних літальних систем" для підтримки артилерії, 100 000 артилерійських снарядів, сотні ракет, включаючи керовану ракетну систему залпового вогню (GMLRS), систему ППО Starstreak, ракети ППО середньої дальності.

Бен Воллес: “Сьогоднішній пакет є важливим збільшенням можливостей України. Це означає, що вони зможуть перейти від протистояння до виведення російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти. Але він впевнений, що продовжуватиме це безглузде насильство та людські страждання, доки не виженуть його війська з оборонних позицій і зовсім з країни. Для цього потрібен новий рівень підтримки бойової потужності, якої можна досягти лише об’єднаннями з рот основних бойових танків, що діють разом з артилерійськими групами і далекобійним вогнем, зробити можливим ураження російського матеріально-технічного забезпечення та командування, та великі відстані”.

Міністерство оборони Великої Британії у Twitter помістило відео британського танка "Челленджер 2" в дії. "У рамках пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну роту танків Challenger 2", - мовиться у повідомленні.

Міністр оборони Воллес наголосив на важливості співпраці міжнародних партнерів в рамках спільної допомоги Україні.

“Президент Путін думав, що Заходу це набридне, він втомиться і розколеться. Україна продовжує боротися, і замість розколу країни Заходу посилюють свої зусилля. США інвестували 24,5 мільярда доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Вони надіслали тисячі протиповітряних та протитанкових систем, а нещодавно посилили цю допомогу і погодились надіслати систему Патріот та 45 оновлених танків Т72 та надали 50 бойових машин “Бредлі”, щоб допомогти у контратаці. Ми також вітаємо рішення французького уряду надати Україні легкі танки АМХ10”,- сказав Воллес під час виступу в парламенті країни.

Воллес також повідомив, що в цьому році Британія та міжнародні партнери мають намір збільшити тренування українських військових ще на 20 тисяч осіб. До цих зусиль приєдналися також Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нова Зеландія та Нідерланди, зазначив глава британського Міноборони.

“Ми вважаємо, що у 2023 році збільшені поставки, покращене тренування, посилені дипломатичні результати дозволять Україні досягти успіху проти російських слабо керованих і погано оснащених збройних сил”, - висловив переконання Бен Воллес, міністр оборони Великобританії.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після розмови із президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Лондон надішле Україні кілька британських бойових танків "Челленджер 2".