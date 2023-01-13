Танки Leopard 2, Abrams та Challenger 2 - яка між ними різниця і яка можлива користь поставок для України

Важкі танки Leopard 2, Abrams М1 та Challenger 2 вважаються серед найкращих у світі. Вони схожі за параметрами, їх часто порівнюють, вони є в арсеналах різних країн світу.

Україна з початку повномасштабного вторгнення просить США, Німеччину та Британію надіслати їй танкову підтримку.

Нещодавно Велика Британія визнала, що розглядає можливість передати Києву свої Challenger 2, утім остаточного рішення уряд Ріші Сунака ще не ухвалив.

США не надсилають своїх танків Abrams М1 в Україну, але оголосили про надання Україні бойових машин піхоти “Бредлі”, здатних вражати ворожі танки.

Чимало країн закликають Німеччину надати Україні її Leopard 2 або принаймні дозволити іншим країнам реекспорт “леопардів” в Україну. В обох питаннях офіційний Берлін досі вагається.

Цього тижня Польща погодилась надати Україні роту своїх танків німецького виробництва Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Однак, щоб вони опинилися в Україні, їх країна-виробник - Німеччина - має дати на це "зелене світло".

За даними польського видання Wprost, наразі Польща має у своєму арсеналі 249 танків Leopard 2 різних версій:

142 танки Leopard 2 A4

105 танків Leopard 2 A5

2 танки Leopard 2 ANJ

За даними військових експертів, 2A4 мали слабшу броню, порівняно з наступними удосконаленими версіями. У 2015 році Варшава підписала контракт на модернізацію танків цієї версії, зокрема щодо посилення їхньої броні. За угодою, всі модернізовані танки Польща має отримати до липня 2023 року. Модернізовані польські “леопарди” мають назву Leopard 2PL.

Польща також має у своєму арсеналі танки виробництва США Abrams M1. Як повідомляв "Голос Америки", у лютому 2022 року Польща домовилась зі США про закупівлю 250-ти американських "Абрамсів".

А на початку січня 2023 року польський уряд підписав угоду зі США про закупівлю ще 116 американських танків M1A1 Abrams з усім обладнанням і матеріально-технічним забезпеченням.

Важкі танки - в чому різниця?

Серед вищезгаданих моделей важких танків найдорожчими вважаються американські Abrams M1. Їхня вартість, за даними різних джерел, від 6 до 9 мільйонів доларів. Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер раніше заявляла, що танки Abrams “використовують багато палива та досить складні в обслуговуванні”.

Вартість танків Leopard 2 та “Challenger 2 - понад 5 мільйонів доларів. Утім вони мають різні версії та комплектацію, тому ціна може відрізнятися.

“Абрамси” дуже гучні, але швидко стартують, на що витрачається багато палива, тоді як “Леопард 2” може довше бути в ходу без дозаправки.

Виробник “Леопардів” компанія Krauss-Maffei Wegmann назвала свої танки “ідеальним поєднанням захисту, мобільності, маневровості та вогневої потужності”.

А американське видання Business Insider пише про танки “Абрамс”, що “жоден інший танк не був настільки випробуваний у боях і вважається найефективнішим примножувачем сили в бою”.

“Абрамси” та “Леопарди” мають 1500 кінських сил і розвивають швидкість понад 60 кілометрів за годину.

Британський танк Challenger 2 має трохи слабший двигун (близько 1200 кінських сил), що дозволяє йому розігнатися до 56 кілометрів за годину.

За даними компанії-виробника BAE Systems, танк Challeger 2 оснащений двома незалежними системами нічного бачення, що забезпечує йому високу бойову здатність в нічних умовах. Танкова башта здатна обертатись на 360 градусів.

Танки Leopard 2 та Abrams M1 мають приціли для денного та нічного спостереження та круговий огляд з поворотом на 360°.

Експерти звертають увагу, що Abrams та Challenger 2 мають сильнішу броню, порівняно з Leopard. Останніми роками німецькі виробники інвестували у покращення броні своїх Leopard 2.

У соціальних мережах військові обговорюють ще одну, на їхню думку, важливу перевагу британських танків. Під сидінням навантажувача Challenger 2 є туалет. Його наявність може врятувати життя військових під час бою, пишуть військові. У танку також є невеличкий бойлер, щоб нагріти їжу чи зробити чай.

Інженер з Німеччини Ян Крусар у соціальних мережах пише: “Багато танкістів були поранені чи загинули під час виходу з танка, щоб справити нужду чи приготувати їсти. Це дозволяє екіпажу працювати в танку кілька днів, наприклад, в умовах застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї без необхідності носити громіздкий захисний одяг".

Дописувач продовжує, що коли у Британії проектували Challenger 1, радянська доктрина Холодної війни передбачала масове застосування хімічної зброї в протистоянні з НАТО.

Оптимальний танк для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський неодноразово апелював до країн НАТО надіслати Україні важкі танки, незалежно від їхньої моделі чи країни виробництва.

Втім, для Києва важливим фактором при виборі танка є питання обслуговування і можливості його отримати швидко та в більшій кількості.

Експерт з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк з лондонського Кing's College в інтерв'ю виданню Newsweek заявив, що українським військовим найбільш корисними були б німецькі танки Leopard 2.

За словами Кларка, порівняно з “челленджерами” і “абрамсами”, “Леопард 2” має ключові переваги для ЗСУ на війні проти Росії.

За словами професора, ці танки мають у своїх арсеналах понад десяток країн в Європі, “всі вони використовують однакові боєприпаси, усі вимагають однакового обслуговування, і їх багато. … Це дуже хороший танк”, - сказав професор Кларк для видання Newsweek.

“Ніхто не має давати (Україні - ред.) великої кількості, - зазначив експерт. - В Європі так багато Leopard 2, що якби кожен дав по 20, то п'ять-шість країн могли б забезпечити українців усім, що їм потрібно”.

За словами оглядачів, навіть кілька десятків Leopard 2 в арсеналі ЗСУ могли б змінити курс війни в Україні.

В Європі американські "Абрамси" є лише у Польщі, відтак можливості обслуговування цих танків для України обмежені. Тоді як німецькі "Леопарди 2" мають значно більше країн, зокрема, Туреччина, Австрія, Данія, Канада, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Іспанія та інші.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що за даними німецького щоденника Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), з посиланням на їхні джерела, ще у жовтні Сполучені Штати сигналізували німецькому федеральному уряду, що схвалять поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard 2. Про це радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван повідомив радника канцлера з питань зовнішньої політики Єнса Плотнера під час їхньої телефонної розмови.

На запит журналістів, уряд ФРН не спростував інформацію про сигнали з Білого дому. Прес-секретар німецького уряду заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, щодо спільних зусиль навколо підтримки України», але деталі цих переговорів є «конфіденційні». В уряді також було сказано, що кожна держава сама вирішує, що постачати, і що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.