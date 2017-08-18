Головний стратег Білого дому покинув команду Трампа (доповнено)

У п’ятницю президент Трамп сказав старшим чиновникам про те, що він вирішив звільнити головного стратега Білого дому Стіва Бенона, який від самого початку його адміністрації був найбільш контроверсійним радником президента.

У заяві прес-секретаря Сари Гакабі Сандерс зазначається, що керівник апарату Білого дому Джон Келлі і Стів Беннон домовилися, що п’ятниця буде його останнім днем на роботі. «Ми вдячні за його службу і бажаємо йому всього найкращого», - йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому.

Беннон, якому завдячують допомогу в обранні Трампа президентом, протягом місяців різко розходився у поглядах з іншими впливовими чиновниками у «Західному крилі» Білого дому.

За повідомленням видання The New York Times, Беннон твердить, що відхід з команди Трампа був його ідеєю і, що він подав президенту заяву про відставку ще 11 днів тому у підготовці до оголошення про це напочатку цього тижня.

Проте оголошення вістрочили через насильницькі протести у Шарлотсвіллі.

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