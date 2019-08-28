Вбивство чеченця у Берліні викликає підозру про причетність Росії

Прокуратура в Німеччині розглядає політичні мотиви вбивства у Берліні етнічного чеченця з Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Західна преса вказує, що смерть колишнього учасника російсько-чеченської війни схожа на інші вбивства й замахи, здійснені російськими агентами у різних країнах.

“Ми не маємо доказів, які б вказували на класичні злочинні мотиви”, - сказав про слідство речник берлінської прокуратури Мартін Стелтнер.

Німецька поліція утримує підозрюваного громадянина Росії, якого захопили одразу після вбивства 23 серпня, коли він викинув у річку Шпрее пістолет і велосипед, на якому їхав.

Поліція повідомила, що росіянин заперечує свою причетність, відмовився співпрацювати зі слідством і не давав свідчень.

Убивця на велосипеді

Злочин стався майже опівдні у п’ятницю 23 серпня у парку Малий Тірґартен (Kleiner Tiergarten) у центрі Берліна поблизу головних урядових будівель - Рейхстагу та резиденції канцлера Німеччини.

Німецькі ЗМІ, цитуючи свідків та інші джерела, повідомляють, що нападник на велосипеді під’їхав до жертви ззаду і вистрілив з пістолета у спину, а потім пристрелив у голову.

Поліція швидко затримала підозрюваного після того, як той, згідно з розповідями, скинув перуку і викинув неподалік у річку пістолет з глушником і свій велосипед.

Згодом аквалангісти поліції виловили ті предмети з річки.

Затриманого називають 48-річним російським громадянином Вадимом С. і повідомляють, що він незадовго до вбивства прибув до Берліна з Москви через Париж і мав квитки назад до Москви.

Убитий

Зелімхан Хангошвілі народився в Грузії в районі Панкіської ущелини, де мешкають етнічні чеченці.

Він воював у другій чеченській війні проти Росії у 2001 - 2005 роках і був соратником загиблого чеченського ватажка Аслана Масхадова.

На Хангошвілі 2015 року був вчинений замах у Тбілісі, внаслідок якого він був поранений, але вижив.

2016 року він через Україну прибув до Німеччини, де попросив притулку, стверджуючи, що рятується від неодноразових спроб його убити.

Німецька влада не надала йому офіційного притулку, але певний час поліція тримала Хангошвілі під особливою увагою як підозрюваного ісламіста.

У Берліні залишаються його дружина і четверо дітей.

Страти за кордоном

2006 року російський парламент схвалив закон, який дозволяє президентові Росії використовувати збройні сили і спецслужби за межами країни у для того, що критики називають позасудовими убивствами.

Російські представники стверджували, що такий закон потрібен для боротьби з тероризмом та екстремізмом і порівнюють російське законодавство з діями таких країн як США та Ізраїль.

Кремль ніколи не визнавав, що користувався цим законом, але на російських агентів покладають відповідальність за низку замахів та убивств зокрема в Україні.

Від рук професійних убивць у різних країнах загинули чимало чеченців, зокрема 2009 року в Дубаї був застрелений Сулім Яндарбієв - суперник теперішнього чеченського керівника Рамзана Кадирова.

Велика Британія офіційно звинуватила Головне розвідувальне управління збройних сил Росії в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки нервово-паралітичною речовиною 2018 року.

В результаті застосування смертельної речовини в містечку Солсбері в Англії були отруєні також кілька інших осіб і одна жінка померла.

Британці також покладають на Росію відповідальність за вбивство 2006 року у Лондоні колишнього працівника КГБ Олександра Литвиненка із застосуванням радіоактивної отрути.

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