У Каліфорнії демократів закликали до об'єднання проти Трампа

Каліфорнія – найбільш населений штат у США, в якому, до того ж, найвища частка прихильників демократів

Берні Сандерс у неділю закликав демократів Каліфорнії об'єднатися проти Дональда Трампа.

Сенатор запустив президентську кампанію-2020 на повну потужність різкими випадами проти республіканського президента і критичними натяками на свого суперника-однопартійця – демократа Джо Байдена.

Чотирнадцять із 24 потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії приїхали на з'їзд до Каліфорнії – найбільш населений штат у США, в якому, до того ж, найвища частка прихильників демократів.

У своєму виступі перед п'ятитисячною аудиторією, що складалася з делегатів, гостей і журналістів, Сандерс назвав Трампа «расистом, сексистом, гомофобом і релігійним фанатиком».

На думку Сандерса, з таких питань, як охорона здоров'я, ціни на ліки та зміни клімату, «половинчастих позицій бути не може

«Разом ми переможемо президента, який зібрав найбільш корумповану адміністрацію в історії, – сказав Сандерс. – Президента, який нічого не знає про реальні американські цінності».

З'їзд у Сан-Франциско дозволив побачити діючі сили в Демократичній партії, яка намагається відновитися після перемоги Трампа на популістських гаслах в 2016 році.

Ліві делегати партії зустрічали Сандерса і ліберальну сенаторку Елізабет Воррен як рок-зірок.

При цьому заяви колишнього губернатора Колорадо Джона Хіпенлупера про те, що соціалістична політика не приведе партію до перемоги, були зустрінуті гулом несхвалення. Інших помірних кандидатів теж освистали, коли вони відкинули ідею загальної державної системи охорони здоров'я «Медичне страхування для всіх» (Medicare for All).

Колишній віце-президент Джо Байден, який випереджає Сандерса в рейтингах потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії в Каліфорнії і по всій країні, не приїхав на з'їзд, що викликало ледь приховану критику з боку Сандерса.

Ми не переможемо Дональда Трампа, якщо не принесемо в кампанію емоційний підйом і енергію, якщо не дамо мільйонам працівників і молодих людей привід для голосування

Сандерс зазначив, що чотирнадцять кандидатів, які звернулися до учасників з'їзду, а також ті, які «з якоїсь причини вирішили не перебувати в цьому залі», пропонують різні підходи до кампанії проти Трампа. При цьому Сандерс відкинув центристський підхід, який використовують Байден і деякі інші кандидати.

На думку Сандерса, з таких питань, як охорона здоров'я, ціни на ліки та зміни клімату, «половинчастих позицій бути не може».

Коментуючи наявні у деяких демократів припущення, що у помірного кандидата більше шансів на обрання, ніж у пристрасного прогресиста, Сандерс зауважив, що такий підхід не викличе ентузіазму, необхідного для перемоги над Трампом.

«Ми не переможемо Дональда Трампа, якщо не принесемо в кампанію емоційний підйом і енергію, якщо не дамо мільйонам працівників і молодих людей привід для голосування, привід повірити, що політика відбивається на їхньому житті», – сказав Сандерс.

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