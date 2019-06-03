Трамп прибув у Британію, збурену його коментарями про Брекзит та про американську дружину принца

Президент Дональд Трамп, розпочинаючи перший державний візит до Великої Британії, викликав нові дискусії в країні про відносини зі США та Європою.

Оскільки главою держави є королева, то у центрі державного візиту буде бенкет у Букінгемському палаці, обід з Єлизаветою Другою, чаювання з принцом Чарльзом, тощо.

Багато заходів будуть церемоніальні, але британці, як показує досвід, пильно стежать за формальностями і зауважують навіть найменші дрібниці.

“Дональд Трамп зробив помилку минулого року, коли повернувся спиною до королеви і пішов попереду неї, оглядаючи почесну варту у Віндзорському замку”, - нагадує Бі-Бі-Сі.

Також у списку застережень для американського президента від британської телерадіомовної корпорації: “Чи буде він розмовляти під час виконання державного гімну, як це робив президент Обама 2011 року”?

Можливо на щастя, вважають у Лондоні, новий член британської королівської родини, американська дружина принца Гаррі, Меґан Маркл, зараз не виконує офіційні обов’язки, бо доглядає за новонародженою дитиною і не братиме участі у зустрічах з Дональдом Трампом.

Американському президенту довелося перед приїздом заперечувати, що в інтерв’ю британській газеті Sun він минулого тижня назвав Меґан “злобною” (nasty), коли Трампу сказали, що вона гостро виступала проти його кандидатури на виборах у США 2016 року.

Трамп - друг “жорстких брекзитерів”

Президентський термін Дональда Трампа у США співпав із затяжним процесом виходу Британії з Європейського Союзу після референдуму 2016 року.

У той час як раніше у Вашингтоні наголошували на важливій ролі партнерства з Європою, а президент Барак Обама навіть намагався переконувати британців у перевагах європейської інтеграції, Трамп показав себе набагато менш сентиментальним щодо ЄС чи НАТО.

Відвідуючи Лондон з робочим візитом у липні минулого року, Дональд Трамп викликав здивування відверто гострою критикою того, як британський уряд на чолі з Терезою Мей вів переговори з Брюсселем

Перед цим державним візитом президент Трамп знову наголосив на своїй прихильності до тих політиків, які виступають за так званий “жорсткий Брекзит”.

В інтерв’ю газеті Sunday Times Трамп сказав, що Лондон мав би відрядити на переговори з ЄС палкого критика Європи Найджела Фаража, лідера новоствореної британської “Партії Брекзиту”, яка зібрала найбільшу частку голосів на травневих виборах депутатів Європарламенту.

Кілька років тому Трамп пропонував, щоб британський уряд призначив Фаража послом до США.

На тлі теперішнього змагання за посаду прем’єр-міністра Великої Британії, після оголошення Терези Мей про відставку, Дональд Трамп вчергове похвалив одного з претендентів на лідерство - колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона.

Протести

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин засудив висловлювання американського керівника і відхилив запрошення на бенкет в Букінгемському палаці.

“Намагання президента Трампа вирішувати, хто буде прем’єр-міністром Британії, це повністю неприйнятне втручання в демократію нашої країни”, - сказав Корбин.

Британська Guardian висловлює обурення тих кіл, які з засторогою дивляться на переговори про торговельну угоду зі США, яку Лондон планує укласти після виходу з ЄС.

Окремі застереження викликав коментар американського посла в Британії про те, що національна система охорони здоров’я країни (NHS) може бути відкрита для залучення приватних американських компаній.

“Коментарі посла лякають і показують, що справжнім наслідком Брекзиту без угоди, а потім торговельного договору з Трампом, буде виставлення NHS на продаж ... Найджел Фараж і консерватори хочуть розірвати на шматки фінансовану з бюджету NHS”, - цитує Guardian тіньового міністра охорони здоров’я Джона Ашворта.

Критики президента Трампа у Британії, які об'єдналися в коаліцію організацій під назвою Stop Trump, планують у вівторок маніфестацію.

Минулого року на такий протест під час візиту Дональда Трампа вийшло близько 250 тисяч учасників.

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