Як священик підтримує бездомних у Лос-Анджелесі

Християнський священник протягом 14 років допомагає бездомним Лос-Анджелеса. Вуличні поселення розростаються кожного року та пандемія коронавірусу ще більше загострює проблему безхатьків у місті. Знімальна група "Голосу Америки" відвідала Церкву Роу, храм без стін, у районі Скід- Роу, який відомий у США через значну кількість безпритульних.

У вечір п'ятниці до бездомних, мешканців одного із районів Лос-Анджелеса, - Скід-Роу приходить священик. Пастор Стефан Кю Жан Марі тут проповідує 14 років. Загалом у регіоні міста Лос-Анджелес (Los Angeles County - англ.), загальне населення якого сягає 10 мільйонів, налічується 66 000 бездомних. У самому ж Скід-Роу, як вважається, живе до 2 500 бездомних.

"Ми виходимо і годуємо людей, правда, ми спочатку годуємо їх духовним словом Божим, а потім даємо їм власне їжу. Незалежно від того чи відвідують службу чи ні.”, - розповідає Стефан Кю Жан Мар, пастор церкви Роу.

Це єдине місце, де я можу сказати, що люди тут справжні, вони прямолінійні, вони люблячі і вміють ділитися

Висока орендна плата та замороження зарплат є основними чинниками безпритульності громадян. Зараз Лос-Анджелес потребує додаткових півмільйона доступних за ціною помешкань. Та через сплеск безробіття, спричинений пандемією, місцева влада готується до ще гіршого. Наразі 6000 бездомних влада уже розселила, але тисячі залишаються на вулиці.

"Тут є багато добрих людей. Це - колишні члени угруповань, колишні сутенери або повії, також ті, хто умовно-достроково звільнені і їхні родини просто забули про них. Тож вони врешті-решт потрапляють сюди", - каже Кевін Флойд, житель притулку

Та багато людей опиняються тут і через інші труднощі. Наприклад після того, як зіткнулись із великими рахунками за медичну допомогу - рахунками, які змінили їхнє життя.

Кайо Андерсон, музикант, церкви Роу вважає, що на Скід Роу можна зустріти найкращих людей.

“Це єдине місце, де я можу сказати, що люди тут справжні, вони прямолінійні, вони люблячі і вміють ділитися. Я не бачив стільки добрих людей, допоки не опинився в найбіднішому районі Лос-Анджелеса".

Афроамериканці в чотири рази частіше за інших людей стикаються з безпритульністю, кажуть місцеві чиновники та ті, хто працює з безхатьками.

Афроамериканці в чотири рази частіше за інших людей стикаються з безпритульністю, кажуть місцеві чиновники та ті, хто працює з безхатьками

"Це системна проблема, яка має глибокі корені, і намагатися розв'язати її зараз неможливо", - додає Стівен “Кій” Джон-Марі, пастор, церква Роу

Колись пастор Кью також жив просто неба лише як учасник реп-групи College Boyz. Сьогодні він простягає руку допомоги бездомним через свою проповідь. Члени церкви кажуть, що це допомагає.

«Я вважаю, що такі маленькі рухи змінять парадигму. Ми не можемо зосереджуватися на ненависті, на тому, що відбувається у столиці, нам потрібно зосередитись на тому, що відбувається тут, вдома і працювати індивідуально з кожною людиною, яку зустрічаємо", - стверджує музикант Кайо Андерсон.

Тож серед відчаю живе надія.

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