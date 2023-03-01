Безкарність злочинів Росії у Сирії призвела до відтворення жорстокого сценарію і в Україні - експерти

Відсутність належної реакції та відповідного покарання Росії за жорстоку війну у Сирії призвела до рішень російського президента Путіна застосувати ті самі підходи в Україні - такі висновки експертів були озвучені під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA) 28 лютого.

“Росіяни, підтримуючи режим Асада, бомбардували у Сирії цілі житлові квартали, це був не лише один житловий будинок, а саме цілі квартали, де вони провадили тактику випаленої землі, а пріоритетними цілями були цивільні особи, житлові будівлі, школи. Ви знаєте, у нас є школа для сиріт у Сирії, у яку вони поцілили багато разів, убивши учнів, вчителів. Крім того, було намагання надати ООН перелік координат із розташуванням лікарень, щоб показати росіянам - ось тут лікарні, не бомбардуйте. А згодом Росія обстріляла саме ці локації, кожну з них!” - зауважив Муаз Мустафа, виконавчий директор Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій.

Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни.

Зараз в Україні, на його думку, росіяни діють, як і в Сирії, у тому числі дії "Групи Вагнера" та інших терористичних груп: “Це через безкарність, якою Росія користувалася в Сирії та інших місцях, де світ наче дивився убік, дозволивши цьому статися і дозволивши Путіну думати, що він може просто іти далі і робити те саме. Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни. Ви бачите напади на лікарні, ви бачите пропаганду та дезінформацію. Як результат - бомбардування, знущання з тисяч людей, що включає масові зґвалтування. Це ми також бачимо в Україні”.

Садистські злочини показують природу і суть російської армії.

“Садистські злочини показують природу і суть російської армії, незалежно від того, чи це «Вагнер», чи хтось інший. Це просто дуже, дуже жахливо бачити, як повторюється сценарій Сирії в Україні. Сирійський народ відчуває потужну солідарність з Україною, тому що там скоєні настільки схожі злочини, це просто та сама війна”, - каже Муаз Мустафа.

“Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями”, - підтверджує і Стівен Рапп, колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Офісі глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США (у минулому – генпрокурор Міжнародного трибуналу щодо Руанди та Спеціального суду у справах Сьєрра-Леоне).

Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями.

Про те, що російська агресія щодо України стала можливою через непокарання злочинців, які вчинили попередні злочини проти людяності та воєнні злочини, говорили й учасники міжнародної конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету. Зокрема, як писав Голос Америки , на прикладі геноциду у Сребрениці, який стався майже 30 років тому.

Натомість Стівен Рапп провів паралелі між вторгненнями у Сирію та в Україну, застосуванням росіянами в обох країнах однакових підходів “які Путін і КДБ знають так добре” – тортур, вбивств, бомбардування лікарень та іншої цивільної інфраструктури.

“Бути лікарем або гуманітарним працівником в Сирії [під час вторгнення 2015 року] було, чесно кажучи, більш небезпечно, ніж бути терористом ІДІЛ”, - каже Рапп. Тому що нападники, за його словами, цілилися саме у людей, які мали надію на демократичне майбутнє Сирії.

Стівен Рапп висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд, на відміну від ситуації з Сирією, допоможе Україні притягнути до відповідальності росіян (зокрема, й за геноцид), винних у масовій загибелі українців та викраденні тисяч українських дітей.

Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей.

Муаз Мустафа додав, що через активну підтримку Росією режиму Башара Асада, до постраждалих від землетрусу регіонів Сирії не так давно навіть не могла надійти міжнародна допомога: “Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей, що опинилися просто на вулиці, і забезпечуючи прикриття та розвідку для режиму Асада, який бомбив ці території щонайменше 4 рази з того часу”.