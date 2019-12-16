Безхатьків не можна карати за намети та ночівлю на вулицях, - Верховний Суд США

Верховний Суд США у понеділок відмовився розглядати позов про кримінальне переслідування безхатьків за намети на вулицях і таким чином залишив у дії дозвіл ночувати у громадських місцях, якщо місто не може забезпечити їх притулками.

До вищої судової інстанції країни позивалась мерія міста Бойзі у штаті Айдахо, що належить до міст США із найбільшою кількістю безпритульних. У топі рейтингу також Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сіетл, Сан-Хосе, Сан-Дієго, Гонолулу.

Судова тяганина у Бойзі почалась понад десять років тому, коли місцеві безпритульні, яких оштрафували на суму від 25 до 75 доларів за намети на тротуарах, оскаржили це рішення у суді.

Зрештою, влада Бойзі відправила до Верховного Суду запит про те, чи можна переслідувати безхатьків, послуговуючись законами про регуляцію кемпінгу та ночівлі у громадських місцях - чи це порушуватиме Восьму поправку до Конституції США, де йдеться про неприпустимість "жорстокого та незвичного покарання". Судді - без коментарів чи пояснень - заявили, що не розглядатимуть цю справу.

Таке рішення стало перемогою для правозахисників і розчаруванням для влади багатьох штатів, передусім Каліфорнії, що має значні проблеми із кількістю безпритульних на вулицях.

У схожому рішенні торік суддя апеляційного суду пояснила, що "штати не можуть криміналізувати статус безпритульного", так само не можна криміналізувати "неминучі наслідки безпритульності - сидіння, лежання чи спання на вулицях". Прибічники такої позиції вважають, що вирішувати питання необхідно лише шляхом побудови притулків та доступного житла.

Натомість юристи Бойзі заявляють, що це "створює де-факто конституційне право жити на вулицях і в парках, що не дозволяє... місцевій владі захищати здоров'я й безпеку громад". Критики рішення кажуть, що наметові містечка безхатьків стають розплідниками злочинності, наркоманії, насилля, хвороб і загрози довкіллю.

Лише в Лос-Анджелесі налічують близько 30 тисяч безхатьків, і тепер влада міста замислюється, чи вони мусять створювати притулки для такої кількості людей, перш ніж намагатись силою прибрати з вулиць намети, що заважають пішоходам.

Для деяких американських міст велика кількість безхатьків уже стала значною загрозою для громадського здоров'я. Зокрема, торік Сан-Франциско витратило рекордні $72,5 млн на прибирання з тротуарів від людських фекалій і посліду тварин на дорогах міста.

Щоб боротись із засиллям нечистот, влада міста змушена встановити більше смітників, які й без того випорожнюють тричі на день, а також громадських вбиралень.

Станом на січень 2018 року у США налічували понад півмільйона людей, що не мали постійного місця для життя - це 0,2% від усього населення. 35% з цих безхатьків жили на вулиці, а 65% - у притулках.

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