Нафта і зброя: український вимір візиту Байдена на Близький Схід

Переконати країни Перської затоки підвищити видобуток нафти, щоб зупинити зростання цін, викликане російським вторгненням в Україну. З такою місією президент США Джо Байден вирушає на Близький Схід, - пишуть американські оглядачі.

Одна з причин, чому Байден їде до Саудівської Аравії, полягає у тому, щоб закликати лідерів країни «качати» більше нафти

«Одна з причин, чому Байден їде до Саудівської Аравії, полягає у тому, щоб закликати лідерів країни «качати» більше нафти, оскільки світові ціни злетіли», – зазначає експерт Брукінґського інституту Деніел Байман у статті під назвою «Складне завдання Байдена: відродити партнерство зі США на Близькому Сході».

В той час як американський президент готується до свого близькосхідного турне, оглядачі звертають увагу на ще одну мету візиту, пов’язану з війною: пошуки додаткових джерел озброєнь для України.

З огляду на перспективу затягування воєнних дій, у Вашингтоні почали обмірковувати довгострокову стратегію військової допомоги Україні.

Як пише «The New York Times», «Очікується, за деякими оцінками, що військова допомога, ухвалена Конґресом, потриває до другого кварталу наступного року. Проте питання полягає у тому, як довго поставки зброї та боєприпасів, у їх нинішньому обсязі, можуть тривати без погіршення обороноздатності Сполучених Штатів».

Американські офіційні особи заохочують інші країни надати Україні залишки своїх запасів озброєнь радянського виробництва

А відтак, зазначає видання, «Американські офіційні особи заохочують інші країни надати Україні залишки своїх запасів озброєнь радянського виробництва, з якими українці більш знайомі».

«Цей пункт є у програмі візиту пана Байдена на Близький Схід […], де він має зустрітися з лідерами арабських держав, колишніми клієнтами Москви», - пише NYT у статті під назвою «Україна та глобальне змагання з витривалості».

На складність успішної реалізації таких завдань звертає увагу Брукінґський інститут. Як зазначає експерт аналітичного центру, «Сполучені Штати намагаються створити глобальну коаліцію для протидії російській агресії в Україні. Країни Близького Сходу, одначе, вбачають у Росії джерело поставок пшениці, а населення цих країн сумнівається, чому Україна має бути предметом глобальної солідарності, тоді як Сирія – не була».

Як вважають деякі оглядачі, під час свого близькосхідного турне Джо Байден має сфокусуватися на темі протистояння Ірану.

«Загрози, що насуваються з боку Ірану, спонукали Ізраїль та сунітські арабські держави до співпраці проти спільного противника, і для підтримки регіональної переорганізації потрібні зміни в політиці США», - пише експерт фонду «Heritage Foundation» Джеймс Філіпс.

За його словами, «Поїздка президента Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, двох головних регіональних суперників Ірану, є чудовою можливістю закласти основи для розширення регіонального співробітництва під проводом США для перемоги над іранською агресією».

Свій візит на Близький Схід американський президент розпочне у середу з відвідин Ізраїлю. На авіабазі Пальмахім він оглядатиме ізраїльські системи ППО. Адміністрація Байдена наполягає на поглибленні безпекових зв’язків між Ізраїлем та його арабськими сусідами, намагаючись заохотити Саудівську Аравію офіційно укласти мир з Ізраїлем. При цьому офіційні особи США визнають, що формальний мир малоймовірний, - навіть попри те, що Ер-Ріяд та Ізраїль активізували своє партнерство у сфері безпеки. Також він відвідає Західний беріг, де зустрінеться з палестинськими лідерами.

З Тель-Авіва Байден прилетить прямо до Джидди – вперше для американського президента. Тут в економічній столиці Саудівської Аравії він зустрінеться з лідерами країн Перської затоки, а також Єгипту, Іраку та Йорданії, щоб запропонувати гарантії безпеки, попросивши, натомість, збільшити розподіл економічного тягаря в той час, коли Вашингтон зосереджений на війні в Україні та загрозі з боку Китаю.

Перед президентом США постає нелегкий виклик: як збалансувати стратегічні інтереси співпраці з авторитарними режимами.

При цьому перед президентом США постає нелегкий виклик: як збалансувати стратегічні інтереси співпраці з авторитарними режимами та американські цінності, такі як права людини.

Активісти у Сполучених Штатах критикують плани Байдена зустрітися з королем Салманом і наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом та відновити зв’язки з Саудівською Аравією - країною, яку він колись називав ізгоєм.

«Щоб залучити на свій бік регіональних лідерів, Байдену доведеться скоротити частину своєї критичної риторики. Особливо це стосується його засудження вбивства саудівською владою опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі та жорстокої війни Саудівської Аравії та ОАЕ в Ємені», - пише експерт Брукінґського інституту.

Можна очікувати скромних поступок, як-от заяви Саудівської Аравії про видобуток невеликої кількості додаткової нафти.

«Найкраще, на що можна сподіватися від цієї поїздки, це просто відновлення взаємодії США зі своїми союзниками в регіоні. Така мета не обіцяє великих перемог. У кращому випадку, можна очікувати скромних поступок, як-от заяви Саудівської Аравії про видобуток невеликої кількості додаткової нафти, - однак це залишає надію на поступ у майбутньому», - прогнозує аналітичний центр.

У статті використана інформація видання The New York Times, аналітичних центрів Brookings, «Heritage Foundation» .