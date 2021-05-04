Мільйон американців підписали петицію до Байдена із проханням скасувати борги по урядових кредитах на вищу освіту

Мільйон американців підписали петицію до президента Джо Байдена із проханням скасувати борги по всіх федеральних кредитах на вищу освіту та повернути боржникам по всіх кредитах на вищу освіту права оголошувати банкрутство, пише CNBC.

Петиція закликає Байдена замінити провальну, на думку її укладачів, систему "менш витратною, більш дружньою до штатів моделлю фінансування здобуття вищої освіти".

За будь-якими раціональними підрахунками, ця система позичань зазнала катастрофічного провалу і загрожує країні​

У квітні "Голос Америки" повідомляв, що Байден доручив міністру освіти дослідити, чи може глава держави скасувати своїм указом до 50 тисяч доларів боргу за навчання для студентів. Як повідомляє CNBC, це доручення президент зробив на тлі тиску з боку низки впливових демократів у Конгресі.

Під час передвиборчої кампанії, на відміну від сенатора Берні Сандерса, Байден не обіцяв повністю скасувати всю суму позики за навчання, але підтримував рішення "пробачити" їм 10 тисяч доларів і загалом висловлювався за необхідність реформувати систему.

Загалом американці винні банкам понад 1,7 трильйони доларів за навчання в університетах і коледжах. За опитуваннями, дві третини жителів США виступають за певне послаблення у виплатах боргів по кредитах на навчання, але лише 4 із 10 вважають, що їх треба повністю "пробачити".

Нова петиція завдяки мільйону підписантів може привернути увагу Білого дому, вважає викладачка Університету Массачусеттса у Бостоні Ерін О'Браєн.

"До пандемії, 80% 45,4 мільйонів осіб, які мають федеральні кредити на здобуття освіти були або нездатні здійснювати виплати, або стикались зі зростанням виплат. Понад третина штатів США заборгували понад загальну суму їх бюджетів у вигляді боргу по кредитах на вищу освіту. Кількість людей у віці понад 50 років, які мають позики на вищу освіту, перевищує людей молодших за 25, і вони заборгували утричі більше, попри те, що брали позики під менші проценти. Відсоток дефолтів по позиках на вищу освіту серед студентів 2004-го року складає 40%, і вони брали кредити, які становлять менше третини тих, які доводиться брати нинішнім студентам. Відсоток дефолтів по позиках на вищу освіту для нинішніх позичальників імовірно перевищить 75%. Це у понад чотири рази більше, ніж рівень дефолтів по високоризиковій іпотеці. За будь-якими раціональними підрахунками, ця система позичань зазнала катастрофічного провалу і загрожує країні", - йдеться у тексті петиції.

Відсоток дефолтів по позиках на вищу освіту для нинішніх позичальників імовірно перевищить 75%

Критики ідеї сумніваються, що скасування боргів по кредитах на вищу освіту стимулюватиме економіку, адже ті, хто отримав вищу освіту, зазвичай належать до більш високооплачуваних працівників, а тому може просто покласти гроші на зберігальний рахунок. Інші кажуть, що це несправедливо щодо тих, хто вже виплатив свою позику.

Але прибічники рішення кажуть, що допомога нещодавнім випускникам особливо потрібна в умовах економічного спаду через пандемію, й що фінансова скрута особливо сильно позначається на афро- й латиноамериканцях.

За даними College Board, середня оплата навчання після отримання часткового гранту у приватному виші становить понад 29 тисяч доларів, а у державному - майже 15 тисяч. В середньому випускник має до 30 тисяч доларів боргу.

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