Президент Байден запропонував проєкт бюджету на наступний рік: 6 млрд доларів на підтримку України

У четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік. Білий дім просить виділити на 2024 рік майже 7 трильйонів доларів.

Як і очікувалося, в разі ухвалення витрати на оборону у 2024 будуть одними з найбільших за всю історію мирного часу у США. Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів. У 2023 він складав 816 мільярдів. З огляду на те, що експерти розраховують на 5% інфляцію, збільшення оборонного бюджету не є надвеликим.

У кошторисі відображені зусилля Пентагону протидіяти глобальним викликам і підтримувати безпеку Америки. Зокрема, у документі йдеться про загрози з боку Росії, змагання зі зростаючою технологічною перевагою Китаю та зусилля США модернізувати застарілу зброю.

Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.

Також у бюджеті запланована підтримка програми прийому до США українських біженців та інших програм із переселення українців, як то Uniting for Ukraine. Окремо передбачені 753 мільйони для підтримки зусиль України проти зловмисного впливу Росії у сфері дезінформації, кібербезпеки та підтримки українського громадянського суспільства загалом.

Аналітики очікують, що більше фінансової підтримки для України може надійти у формі додаткових запитів до Конгресу про виділення коштів для безпосереднього надання зброї та поповнення запасів США та союзників, пишуть американські ЗМІ.

План, який представив президент — це лише початковий етап, і він відображає пріоритети Байдена, зокрема, в контексті майбутніх президентських виборів у США. Документ стане відправною точкою для переговорів про витрати між республіканцями та демократами.

Раніше питання оборонного бюджету викликало суперечки всередині Республіканської партії. Деякі республіканці, включно з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконеллом, приєдналися до двопартійної підтримки України та наполягали на виділенні більшої допомоги. Втім інші конгресмени-республіканці - проти збільшення видатків, зокрема, на потреби України, і виступають проти збільшення державного боргу країни.

Конгрес повинен дійти згоди щодо федеральних витрат до 1 жовтня цього року.