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Чи можуть "гіперзвукові" ракети "Кинжал" вплинути на хід війни - аналіз експертів
Російські війська під час обстрілу України минулої ночі використали 6 високоточних ракет «Кинжал», згідно із заявами ЗСУ, а також російського Міноборони.
Як раніше заявляли самі росіяни, з початку російського вторгнення вони тричі використовували ракети цього типу.
Саме ці ракети, як запевняли в Міноборони Росії, вони використовували для обстрілу українських підземних військових складів в Івано-Франківську 18 березня минулого року. Українська сторона не підтверджувала цього.
Як пише видання Defense Post, саме ракета "Кинжал" у вересні минулого року не долетіла до України і впала під час випуску з літака Міг-31 над Росією у м.Ставрополь, за 350 кілометрів від українського кордону.
Соцмедійні оглядачі, аналізуючи фотографії після вибуху, припускали, що ракети не спрацювали через те, що прискорювач або аеродинамічне покриття ракети під час випуску з літака не відокремилося від зброї, а головний двигун не загорівся під час запуску.
Цієї ночі російські "Кинжали" до України долетіли, і жодної з цих ракет українська ППО не збила.
Експерт з питань авіації та оборони Дейвид Гемблінг у статті для видання Forbes «Росія підвищує ставки хвилею гіперзвукових ракетних ударів по Україні» називає ракету «Кинжал» однією з найбільш розрекламованих Путіним видів суперзброї нового покоління, яка була розроблена для протидії новітнім американським ППО.
«Ці гіперзвукові ракети не обов’язково є швидшими за традиційні балістичні ракети, утім, якщо балістичні ракети мають високу передбачувану траекторію польоту, як гарматне ядро, то гіперзвукові здатні маневрувати всередині атмосфери. А це означає, що балістичні ракети можна виявити на великій відстані, і заздалегідь намітити точку перехоплення, тоді як гіперзвукові ракети залишаються на нижчому рівні, дають менше часу для попередження і не слідують передбачуваним шляхом», - аналізує експерт видання «Форбс».
За його словами, в експертному середовищі досі дискутують щодо ефективності ракет «Кинжал», і чи насправді вони є "гіперзвуковими".
Критики вважають, що ці ракети не є справжньою гіперзвуковою зброєю, натомість їх називають «квазібалістичними», пише Гемблінг, вони не є настільки маневреною і високотехнологічною зброєю, як переконує Москва, а радше це «на поспіх зібрана модифікована версія балістичної ракети Іскандер".
Гемблінг додає, що справжніми російськими гіперзвуковими комплексами експерти вважають протикорабельну ракету «Циркон» і рухомий ракетний комплекс «Авангард», обидва досі перебувають у розробці.
"Х-47 Кинжал - це звичайна балістична ракета повітряного базування, яка здатна рухатися на гіперзвуковій швидкості, принаймні в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Хоча вона відома як одна з російських видів "супер зброї", "Кинжал" не є новою "гіперзвуковою" зброєю, як зазвичай використовується цей термін, оскільки вона має класичний дизайн, який тягнеться в минуле десятиліттями. Тим не менше, у ній є певні новітні можливості, які становлять серйозний виклик для протиповітряної оборони України", - пише видання Business Insider.
А от експерти проекту з питань оборони Missile Threat при американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) про ракети "Кинжал" пишуть: "Росія, імовірно, розробила унікальну ракету, щоб легше націлюватися на критично важливу європейську інфраструктуру та протидіяти протиракетній обороні США. … (її) швидкість у поєднанні з нестабільною траєкторією польоту ракети та високою маневреністю можуть ускладнити перехоплення".
Погана новина для України, як пишуть міжнародні ЗМІ, що Росія показала здатність запускати "Кинжали", а українські ППО не змогли збити жодної з цих ракет.
В українському уряді покладають надії на американські системи протиповітряної оборони Patriot, які Україна сподівається отримати після квітня цього року.
Втім "чи зможуть Patriots успішно перехоплювати ракети "Кинжал", питання залишається відкритим", - пише Дейвид Гемблінг для видання Forbes. Низка міжнародних ЗМІ називає Україну "випробувальним майданчиком" для багатьох видів міжнародного озброєння.
Російський президент Путін у 2018 році у посланні до Федеральних зборів заявляв, що їхній "Кинжал" може обійти практично будь-яку систему протиракетної оборони. Експерти не готові погодитись чи заперечити цю думку, допоки Patriot чи інша система ППО не випробує цих російських ракет.
У лютому цього року видання Jerusalem Post цитувало слова очільника російського виробника РОСТЕК Сергія Чемезова, що вони, мовляв, збільшили виробництво ракет "Кинжал" та інших видів зброї.
Втім автор статті у Forbes сумнівається, що росіяни можуть завдати значної шкоди на війні в Україні своїми "Кинжалами".
"Попередні пошкодження системи електроенергії [в Україні] були швидко усунені, і здається малоймовірним, що можна використати достатню кількість "Кинжалів", щоб завдати значної шкоди. Крім того, наближається весна: замороження України вже не виглядає життєздатною стратегією», підсумовує Дейвид Гемблінг.
Під час російського обстрілу України вночі на 9 лютого, за даними заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила 81 ракету. З них:
28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
20 крилатих ракет морського базування «Калібр»;
6 крилатих ракет повітряного базування Х-22;
6 ракет повітряного базування Х-47 «Кинжал».
8 керованих ракет повітряного базування X-31P/6 X-59
13 керованих ракет наземного базування С-300.
А також 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131
За словами головнокомандувача, українські сили серед них збили 34 крилатих ракети, усі 8 керованих ракет повітряного базування та 4 безпілотники.
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- Голос Америки
США рішуче підтримують якнайшвидший вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - Білий дім
Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе висловив рішучу підтримку Сполученими Штатами якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Під час зустрічі двох президентів був присутній і радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Лідери обговорили свою постійну відданість підтримці України перед обличчям агресії Росії, - йдеться у повідомленні Білого дому.
Фінляндія цього року оголосила про відправлення до України трьох танків німецького виробництва Leopard 2 та забезпечення тренувань для українців із їхнього використання. Загальна вартість усіх надісланих Фінляндією оборонних засобів наразі становить 750 мільйонів євро, останній 13-й пакет допомоги Києву перевищує 160 мільйонів євро.
Як повідомляв Голос Америки, Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ в НАТО 18 травня 2022 року, проголосивши, що вимушені переглянути свою позаблоковість через зростання загрози з Росії, яка в лютому почала вторгнення в Україну.
Тридцять країн альянсу на саміті у Мадриді 29 червня офіційно запросили Фінляндію і Швецію в організацію, і 5 липня 2022 року всі підписали протоколи про вступ нових членів. Більшість країн НАТО ще влітку і на початку осені минулого року ратифікували документи, окрім Туреччини й Угорщини. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ неодноразово закликав завершити процес якнайшвидше.
1 березня 2023 року угорський парламент розпочав обговорення ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО на тлі застережень, що затягування Угорщини, а також заперечення Туреччини, погано відбиваються на згуртованості й принциповості організації.
Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю Голосу Америки заявив: "Війна закінчиться, коли Україна скаже, що перемогла".
"Зґвалтування – один з методів геноциду, який Росія використовує проти українців". Інтерв'ю з Іриною Довгань
Ірина Довгань, українська активістка та волонтерка - одна з перших жертв війни Росії проти України 2014 року. 24 серпня 2014 року її викрали з дому російські військові та звинуватили в шпигунстві на користь України. Вони прив’язали її до ліхтарного стовпа. Цей момент зафіксувала камера іноземного журналіста. Фото облетіло увесь світ. Вже після звільнення Ірина неодноразово казала, що те фото врятувало її життя. Аби допомогти собі та таким, як вона, Ірина почала говорити про сексуальне насильство з боку росіян та заснувала організацію. Зараз вона збирає дані про сексуальне насильство на деокупованих територіях і допомагає новим жертвам подолати травму та жити далі. Про свою боротьбу та про те, як Росія використовує сексуальне насильство як інструмент для знищення України, вона розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.
Ірина Соломко: Ірино, ви – одна з перших жертв російської агресії, яка почалася у 2014-му. Ви пройшли тортури і після звільнення заснували власну організацію. Наскільки за останній рік збільшилася кількість ваших членів?
Ірина Довгань: Я би хотіла почати свою відповідь із заклику не називати таких жінок, як я жертвами. Бо ми вижили, пережили щось страшне, але не зламалися. І я тут перед вами аби розказати, що коїться в моїй країні, і як живуть зараз такі жінки, як я.
Так, наше життя повністю змінилося з початку масштабної агресії. До лютого 22-го наша організація існувала вже чотири роки. Ідея була в тому, що жінки, які пережили насильство, об'єднуються та допомагають одна одній пережити цей досвід. Усі наші членкині були родом з Донецької та Луганської областей, вони були патріотичні та постраждали за свою любов до України. Дехто відсидів і по 3-4 роки в містах незаконного утримування. Хтось розклеював українські листівки. Хтось писав пости підтримки. Хтось співпрацював зі службами, передавав якісь дані.
Всі вони були заарештовані та пройшли страшні речі – сумнозвісний концтабір «Ізоляція», мета якого в перші дні зламати людину і примусити її підписати усі зізнання. У тому, що вона – шпигунка або терористка, цитую «іноземної держави Україна». Одним з методів зламати жінку було зґвалтування. Майже всі жінки зазнали сексуального насильства, катувань, у тому числі електричним струмом, роздягання, їх тримали в камерах з чоловіками.
І.С.: Але якщо говорити про якійсь цифри, скільки жінок ви об’єднуєте?
І.Д.: За 2022-ий наше число удвічі збільшилося. Нас було 20 мінімум жінок, які пережили насильство. Працюючи з ними, я кажу, що травма дуже впливає на людину. Багатьом жінкам потрібна психологічна, медична, фармакологічна допомога, щоб вийти з цього важкого стану. Але завжди є дві дороги: плекати свій посттравматичний стан, або пережити травму, перетворити це у посттравматичний зріст. І коли ти ставиш жінку перед цим вибором для деяких це стає важливим моментом.
І.С.: Ви – засновниця організації, вона вам також дала сили пережити ту травму, яку ви отримали?
І.Д.: Я пережила її раніше. Я вже давала свідчення всюди, де могла. Я розуміла: якщо буду мовчати, злочинці взагалі ніколи не будуть покарані, хоча сподівань на це небагато. Я пройшла шлях усвідомлення того, що майже неможливо притягнути злочинців до відповідальності. Бо декого я просто не бачила. Дехто був в балаклаві. Дехто у 2016-му році був вбитий. Це були не прості люди, це були російські найманці, яких зараз називають "Групою Вагнера". Вони відрізнялися дуже сильно від донецьких ополченців своєю зухвалістю, пихатістю та ставленням до місцевих, як до рабів. Що стосується проукраїнських людей, вони (члени "Групи Вагнера") ставилися до них як до тих, кого треба знищити, і зробити це у якомога бильш жорстокий спосіб.
Я проходила різні стадії прийняття, але зараз я знаю, що оця моя діяльність – це можливість покарати цю країну, яка прислала у мій український Донецьк озброєних людей.
І.С.: Є кілька вимірів покарання: Росії як держави, яка усе це спровокувала, та людей, які це все з вами зробили. Зрозуміти та прийняти, що оцієї другої справедливості бути не може – важко? Чи навпаки – це дає полегшення?
Кожен день переживаєш наново, і кожен день приносить тобі нові важкі відчуття
І.Д.: Я взагалі не вірю у «стає легше». Кожен день переживаєш наново, і кожен день приносить тобі нові важкі відчуття. Інколи відчуваєш полегшення, але інколи відчуваєш погіршення свого стану. Ви ж розумієте, як вплинула повномасштабна агресія на кожну жінку, яка намагалася зібрати себе у купу, переступила через страхи і надала свідчення Генеральній прокуратурі. А потім стається вторгнення і жінки, які вже були викинуті з Донецьку та втратили все, почали життя заново, виборювали кожен день, знову повертаються у весь цей жах. Перший місяць був страшний. Одна наша коліжанок зараз у глибокий окупації, я втратила зв’язок з нею.
І.С.: Ви їздите на деокуповані окуповані території та намагаєтеся допомагати жінкам, які стали жертвами сексуального насильства. Говорити з ними непросто, адже багато воліють забути та ніколи не говорити про це. Не усі настільки сильні, як ви.
Бачити те, що коїться в Україні та мовчати неможливо. Що тоді буде з Україною та українцями?
І.Д.: Я також перші роки не говорила нічого. Я відкрито про це заговорила після того, як на деокупованих територіях, куди я поїхала у травні, побачила навалу таких випадків та страждання цих жінок. І вони мені розповідали про це. І як я могла мовчати? Тому не треба казати, що я така сильна. Так, я дала свідчення Генпрокуратурі, але я майже дев'ять років публічно про це мовчала. Але бачити те, що коїться в Україні та мовчати неможливо. Що тоді буде з Україною та українцями? Все буде «Раша».
І.С.: Ви вирішили їхати на деокуповані території та допомагати жінкам, бо розуміли ці масштаби сексуального насильства там?
У кожному селі люди розповідали про зґвалтованих жінок. Я про це розповіла Фонду доктора Муквеге, з яким ми вже чотири роки співпрацюємо. І там мені сказали, що можуть кожній жінці, яка постраждала від насильства, надати допомогу у розмірі 50 тис. грн.
І.Д.: Спочатку я поїхала з польською журналісткою, у ці перші дні деокупації, ми ще бачили мертвих росіян на узбіччі, яке було засіяно залишками снарядів. Ми бачили спалені села та техніку, повалені електричні стовпи. Потім ми розмовляли з цими людьми, і вони відверто розповідали, що коїлося в селі. І у кожному селі люди розповідали про зґвалтованих жінок. Я про це розповіла Фонду доктора Муквеге, з яким ми вже чотири роки співпрацюємо. І там мені сказали, що можуть кожній жінці, яка постраждала від насильства, надати допомогу у розмірі 50 тис. грн. І я зараз працюю з цими жінками та допомагаю їм отримувати ці кошти. Це така неймовірна підтримка для них.
І.С. Вони вам довіряють, бо знають, що ви самі пройшли через це?
І.Д.: Це дуже довга дорога. Я прошу допомоги у місцевих активістів та волонтерів, які користуються повагою, або вчителів та фельдшерів. Розповідаю їм, що я можу допомогти цим жінками, і вони вже допомагають мені встановити контакт. Я зараз маю багато адрес і фактів, аде все одно не всі жінки хочуть говорити. Вони знають, що можуть отримати допомогу, але все одно мовчать. І ми мусимо чекати та надати їм можливість пережити це.
І.С.: На жаль, ця допомога потрібна не лише жінками, а й їхнім чоловікам та родинам.
А страх та жах, які селяться в душах маленьких дівчаток у селі, в якому є зґвалтовані жінки, вони потім проносять через все своє життя
І.Д.: Якщо ви подивитеся Римський статут щодо зґвалтування, то побачите, що там є цілий перелік наслідків цього явища для громади, яка оточує жінку, особливо у селах, для родини та в цілому суспільства. Ми цього ще не бачимо, але ці наслідки обов'язково будуть. Адже зґвалтування, на мою думку, - це один з методів геноциду, який Росія використовує проти українців. Навіть серед наших жінок ми бачимо зруйновані сім'ї. Цим жінкам неймовірно важко пристосуватися в колективі. Більшість цих жінок почуваються як люди, у яких немає шкіри. І кожен дотик є настільки болісний і чутливий, що вони мусять витрачати дуже багато сил, щоб це приховувати від оточуючих. Що їм боляче відчувати кожен дотик, необережний дотик. І вони змушені так жити.
А страх та жах, які селяться в душах маленьких дівчаток у селі, в якому є зґвалтовані жінки, вони потім проносять через все своє життя. Тому в усіх війнах використовують зґвалтування, адже це – найгірша кара для нації.
І.С.: Чи достатньо Україна як держава робить для того, щоб допомогти таким жінкам?
І.Д.: До масового вторгнення держава взагалі нічого не робила. Жінок, які визнали зґвалтування з 14-го року, було небагато. Притягнути до відповідальності тих, хто це з ними зробив, було неможливо. Тому структури, які відповідальні за це, намагалися пригальмувати цю тему. Ми ж, у свою чергу, боролися та намагалися якось донести, що ми існуємо і потребуємо спеціального статусу.
Потім сталося масштабне вторгнення. Можливо, сталося, у тому числі як наслідок того, що ця тема замовчувалася. Можливо, якби світ почув мої розповіді у 2019-2020 роках, а я розповідала на великих конференціях про те, що Росія робить на окупованих територіях. Якби світові лідери, з якими я мала можливість говорити, якби вони не намагалися запевнити мене у тому, що ґвалтівники – це члени моєї громади, що вони просто жили поруч зі мною. Я відповідала: «Ні! Вони не жили в моєму місті, вони прийшли озброєнні, незаконно порушивши кордон України». І тоді мені відповідали: «Що ж ми можемо зробити. Ми будемо молитися за вас, щоб справедливість все ж таки існувала в світі. Бо, знаєте, Росія – це велика і агресивна країна. Ми не можемо ніяк не це вплинути».
Не думаю, що ці люди зараз відчувають свою провину за те, що таких жінок стало у тисячі разів більше.
І.С.: Але чи змінилася ситуація зараз в контексті допомоги держави?
І.Д. Зараз так, десь за півроку з початку вторгнення, держава оговталася. Думаю, тут відіграли роль іноземні організації та інші держави. У нашому колі є жінка, яка пережила сексуальне насильство під час окупації Київщини. На початку квітня вона тижнями просила допомоги після російського зґвалтування. Вона розповідала про це нерозуміння, що їй казали: «Ви дійсно хочете визнати, що вас зґвалтували?» І вона казала, що так, що вона це визнає, адже їй потрібна медична допомога, вона тижнями не могла зупинити кровотечу. І люди, до яких вона зверталася по допомогу, кудись зникали. Зараз такого вже немає, працює багато різних структур – і від благодійних фондів, і від держави. І якщо я бачу, що жінка потребує допомоги, я вже знаю, як їй допомогти.
І.С.: Ви зараз у Нью-Йорку, представляєте Україну у 67-й сесії Комісії зі становища жінок. Ви багато спілкуєтеся з вашими коліжанками з інших країн, які пережили подібний досвід. Що вони вам говорять?
Ми мусимо виборювати наші права кожен день, мусимо примушувати себе бути щасливими. Ніхто не зробить травмовано жінку щасливою окрім неї самої
І.Д.: Так, ми знаємо увесь їхній досвід. Вони поділилися і досвідом документування цих злочинів. Ми також відкрили для себе таку сторінку, що інколи лише через двадцять років людина наважується, нарешті, сказати про зґвалтування. А середня цифра це – вісім років, стільки в середньому потрібно жінці, щоб вона про це заговорила. Наші посестри з Косово кажуть, що потрібно самим боротися, не чекати, що хтось прийде та допоможе. Ми мусимо виборювати наші права кожен день, мусимо примушувати себе бути щасливими. Ніхто не зробить травмовано жінку щасливою окрім неї самої.
І.С.: На початку ви сказали, що розумієте, що не зможете покарати тих людей, які знущалися з вас. Але якою тоді ви бачите фінальну крапку цієї вашої боротьби?
Я вірю, що світ і це подолає. Я в це вірю… Інакше нащо тоді усі ці зусилля?
І.Д.: Я точно знаю, що фінальної крапки при моєму житті не буде. Я вивчила світовий досвід, так зараз у світі відношення до цього змінюється. Світ реагує на насилля над жінками в зонах військових конфліктів набагато швидше, ніж десять років тому. Але я розумію, що за мого життя крапки не буде. Ця боротьба проти цього зла, вона буде дуже важкою та довгою. Але світ подолав рабство. І воно було ще більш масовим, аніж зґвалтування у війнах. Тому я вірю, що світ і це подолає. Я в це вірю… Інакше нащо тоді усі ці зусилля?
Тарас Шевченко вже понад півстоліття "розповідає" у Вашингтоні про російську імперіалістичну тиранію
У Вашингтоні 9 березня поклали квіти до пам'ятника поету, якого українці вважають пророком - Тарасу Шевченку. Проти встановлення цього пам'ятника свого часу боролося посольство СРСР у Сполучених Штатах, а прорадянські сили розміщували у місцевих ЗМІ серію статей проти Кобзаря.
На пам'ятнику викарбувано слова про російську імперіалістичну тиранію, а також Шевченкову цитату із “Юродивого”: “Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки колись”.
Це один із небагатьох постаментів поету у світі, де його зображено молодим зосередженим чоловіком, а не людиною в літах і в кожусі з шапкою. Загалом в Україні саме Тарас Шевченко є рекордсменом за кількістю пам’ятників, МЗС України зафіксувало 99 скульптур у 44 країнах світу, ще 1068 — на території України. “Пам'ятники Кобзареві - традиційні "місця сили" української громади за кордоном”, - сказав тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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“Вітаємо з днем народження Тараса Шевченка, який так потужно висловив прагнення українського народу – і всіх людей – бути вільними. Сполучені Штати підтримують вас у вашій боротьбі за цю фундаментальну цінність заради всіх нас”, - написала у Twitter посолка США в Україні посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Вітання лунають на офіційних сторінках багатьох дипломатів. Посолка України в США Оксана Маркарова зацитувала такі слова Кобзаря: “І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі”, супроводивши допис одним із найпопулярніших відео у часи війни Росії проти України.
Постать Тараса Шевченка символічна для України, і особливо упродовж війни Росії. Так, одним із найбільш популярних відео став опублікований Повітряними силами України момент, коли воїни ЗСУ здерли ворожий триколор російського прапора з білборда в Балаклії під час деокупації і знайшли пророчі слова Шевченка із поеми "Кавказ", в якій Шевченко засуджує війну Російської імперії і возвеличує боротьбу народу за свободу:
"Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!"
У день народження Шевченка Росія провела чергову масовану ракетну атаку, по всій території України була оголошена повітряна тривога. Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет, - поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
На відкритті пам’ятника Тарасу Шевченку 27 червня 1964 року у Вашингтоні зібралося близько 100 тисяч людей з різних штатів країни.
Пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.Оксана Маркарова
Оксана Маркарова нагадала, що пам’ятник було відкрито тоді, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу.
Підставою для його створення стала двопалатна резолюція Конгресу яка набула чинності як публічний закон за номером 86-749. Відкривав пам‘ятник президент США Дуайт Ейзенхауер, а президент США Гаррі Трумен був долучений до комітету. Автори постаменту - скульптор Лео Мола та архітектор Радослав Жук.
Журналістка і громадська діячка Ірина Халупа, голова Вашингтонського відділу Союзу українок Америки регулярно відвідує пам’ятник, щоб прибрати територію довкола і - “з ним поговорити”.
Тарас - це символ нашого українства, де українці там і ШевченкоІрина Халупа
“Є кілька Шевченків у світі, які мені подобаються, - каже Ірина Халупа в коментарі Голосу Америки. - Я дуже люблю київського. І дуже-дуже – чернігівського, бо він такий дуже “доступний” - сидить на лавці і можна просто сісти посидіти біля нього. Тарас - це символ нашого українства, де українці там і Шевченко”.
Як розповідав Голос Америки, днями конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур під час промови у Конгресі США зацитувала Тараса Шевченка.
Позаторік у Посольстві США нагадували про дружбу Кобзаря з актором-афроамериканцем.
Ще раніше у Лос-Анджелесі День народження Тараса Шевченка відзначали, наприклад, театральною постановкою про жінок поета:
Тарас точно наш батько-засновникВолодимир Єрмоленко
"Батьком-засновником" назвав Шевченка сьогодні філософ, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, проводячи паралель з вшануванням у США батьків-засновників. "Він створив деякі речі, на яких наша країна і досі тримається", - каже Єрмоленко.
$58 млрд активів російських олігархів заморожено. Це створює атмосферу страху серед посіпак Путіна, каже Браудер
США та союзники з початку повномасштабної війни Росії в Україні, заморозили активи російських олігархів вартістю 58 млрд дол. Про це йдеться в заяві Робочої групи REPO, до якої крім США входять також Європейська комісія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Австралія та Велика Британія.
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"Російська загарбницька війна триває і члени REPO віддані своєму зобов'язанню завдавати значних втрат Росії, - йдеться в заяві. - REPO продовжить виявляти, встановлювати місце знаходження, заморожувати активи підсанкційних росіян, з метою позбавити Кремль коштів, яких вона потребує для фінансування цієї незаконної війни".
Союзники також заморозили розкішні будинки, а інші активи підсанкційних російських олігархів на багато мільярдів доларів.
Покарання російських олігархів також і покаранням власне російського президента Путіна, вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.
"Путін не тримає кошти на власному імені, - сказав Браудер в інтерв'ю Голосу Америки. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".
Браудер також переконаний - кроки проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.
Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак ПутінаБілл Браудер
"Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна", - каже він.
Група REPO також бореться з тими, хто намагається обійти санкції. І в 2023 році планує подвоїти зусилля, щоб "притягнути Росію до відповідальності за несправедливу війну, протистояти намаганням Росії зашкодити колективним санкціям REPO, обійти їх, чи ухилитись", йдеться в спільній заяві.
Робоча група видала інформаційне повідомлення для компаній щодо виявлення тих, хто намагається обійти санкції.
Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та мишаБілл Браудер
Цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій, каже Браудер.
"Я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та інших урядовцями: 2023-тій буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити, треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну, - додає активіст.
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