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Байден: на виборах у вівторок на кону - доля демократії у США
За шість днів до проміжних виборів у США президент Джо Байден повідомив про загрози для демократії країни, заявивши, що ті, хто заперечують результати виборів, направляють Америку на "шлях до хаосу".
"Є кандидати, які балотуються на будь-які посади в Америці... які не погоджуються прийняти результати виборів, у яких вони беруть участь", - сказав Байден у середу ввечері під час телезвернення на залізничному вокзалі Юніон-Стейшн у Вашингтоні. Він сказав, що виборці, які прийдуть на дільниці вже у вівторок, 8 листопада, повинні запитати своїх кандидатів, чи вони приймуть результати перегонів, в яких самі ж і беруть участь.
"Відповідь на це запитання життєво важлива і, на мій погляд, має бути вирішальною. І [від] відповіді на це питання залежить майбутнє країни, яку ми так любимо, і доля демократії, яка зробила так багато можливим для нас".
У 21-хвилинній промові Байден розкритикував свого попередника Дональда Трампа за продовження неправдивих заяв про те, що президентські вибори 2020 року було "вкрадено". Байден заявив, що це "підживило небезпечне зростання політичного насильства та залякування виборців за останні два роки".
"Усі ми, хто відкидає політичне насильство та залякування виборців, а я вважаю, що це переважна більшість американського народу, усі ми повинні об’єднатися, щоб абсолютно чітко дати зрозуміти, що насильству та залякуванню немає місця в Америці".
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Деякі республіканські законодавці називають занепокоєння та риторику Байдена надмірними, й кажуть, що мета демократів - відвернути увагу громадськості від того, що вони називають провалами політики політсили.
"Президент Байден намагається розділити [суспільство] та перевести [увагу] в той час, коли Америці потрібно об’єднатися, тому що він не може говорити про свою політику, яка призвела до зростання вартості життя. Американський народ на це не поведеться (buying it - ред.)", – написав у Twitter лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті у відповідь на виступ Байдена.
У своїй передвиборчій кампанії Байден та його однопартійці фокусуються на долі демократії у країні, а їхні опоненти консерватори зосередилися на стані економіки.
За останнім опитуванням Gallup, 51% опитаних американців сказали, що вони більше довіряють республіканцям в питаннях економіки, а 41% - демократам. Це найбільший розрив за останні понад 30 років. За нещодавнім опитуванням Монмутського університету, 82% американців сказали, що інфляція є "надзвичайно або дуже важливою проблемою", яку має вирішити федеральний уряд. Те саме опитування показало, що лише 3 з 10 американців схвалюють роботу Байдена із призупинення зростання вартості основних послуг та товарів.
Байден розпочинає триденну виборчу кампанію в чотирьох штатах у четвер на підтримку демократів у перегонах у штатах, за які точиться ключова боротьба: Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Мексико та Пенсільванія.
Від результатів цих виборів, ймовірно, залежить, чи зможе Байден реалізувати основну частину своєї політики протягом двох останніх років його терміну. Більшість опитувань передбачають, що республіканці отримають достатньо місць, щоб здобути контроль над Палатою представників. Це може ускладнити ухвалення більшості законів, окрім двопартійних ініціатив.
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«Заснована на дезінформації». В ООН відхилили російську резолюцію про біолабораторії в Україні
Рада Безпеки ООН у середу, 2 листопада, переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та Сполучені Штати здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї – повідомляє видання The Washington Post.
Під час голосування за резолюцію Росія отримала підтримку лише від Китаю, при цьому США, Великобританія та Франція проголосували «проти», а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення.
Заступник посла Росії Дмитро Полянський заявив після голосування, що його уряд «дуже розчарований» тим, що Рада не відповіла позитивно на його прохання створити комісію. Він заявив, що «західні країни всіляко демонстрували, що на них закон не поширюється» і вони «готові розтоптати будь-яку норму, порушити будь-яке правило», звинувативши їх у «колоніальному менталітеті».
Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що пропонована резолюція «заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу».
Перед голосуванням Полянський назвав резолюцію «важливою віхою», яка покаже, чи готова Рада Безпеки діяти відповідно до міжнародного права, надаючи державам-учасникам Конвенції про біологічну зброю право вимагати розслідування в Раді Безпеки.
«Це віха для російського обману та брехні. І світ це бачить», – відповіла на це Томас-Грінфілд.
Албанія, яка утрималася під час голосування за резолюцію, заявила, що шкодує про постійне використання РФ Ради безпеки ООН для дезінформації.
«Ми шкодуємо про постійне неправильне використання Росією UNSC для дезінформації. Натомість Росія повинна зупинити війну та поважати суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні представництва Албанії в ООН в твіттері.
Минулого тижня Росія поширила серед членів Ради безпеки ООН проект резолюції та 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в біологічних лабораторіях в Україні за підтримки Міністерства оборони США відбувається військова біологічна діяльність.
Цей орган ООН фактично паралізований щодо вжиття будь-яких дій проти військової агресії Росії через право вето. Москва неодноразово застосовувала своє право вето щодо рішень ООН, які стосувалися України.
Росія є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, 10 інших членів обирають на Генасамблеї ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ цього статусу через її дії, проте цього рішення досі немає.
- Голос Америки
"Поки Росія створює міжнародні кризи, Україна продовжує героїчно звільняти свою територію" - США в ОБСЄ
Росія погрожує українським цивільним, голодуючим в Африці та Азії, а також європейським споживачам газу і готова завдати людям шкоди, щоб досягнути геополітичних цілей. З такою заявою виступив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер, 3 листопада.
Говорячи про напади на цивільних, Карпентер згадав обстріл більш ніж 50 ракетами території України в понеділок, 31 жовтня. За даними мерії Києва, ці обстріли призвели до відключення струму в більш ніж 350 000 квартир і води - для більш ніж 80% споживачів. Посадовець нагадав - умисні напади на цивільну інфраструктуру - це воєнні злочини.
Карпентер заявляє, що попри заперечення Кремля, дії Росії свідчать про спроби домогтись зростання світових цін на енергоресурси. Посадовець вказав, що Росія спалює газ, який міг би надходити в Європу.
ООН та низка країн привітали рішення Росії повернутись до Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експорт зерна через українські порти. Міністр інфраструктури Україні Олександр Кубраков повідомив про те, що 7 кораблів із зерном вийшли з українських портів в четвер зранку. Він додав у дописі у Twitter, що за три місяці роботи ініціативи, 10 мільйонів тонн зерна надійшло до 43 країн.
Все ж, нагадує Карпентер, Росія ще не підтвердила свою участь в ініціативі після 19 листопада, коли закінчується строк дії теперішньої домовленості.
Кремлівській ідеології ненависті, мілітаризму та експансіонізму не місце в сучасному цивілізованому світіМайкл Карпентер
Посадовець висловив переконання, що тактика Росії не досягне успіху. "Поки Росія створює міжнародні кризи і поширює страх застосування ядерної зброї, Україна продовжує героїчно звільняти свою суверенну територію", - заявив він. Карпентер вказав, що ЗСУ за перші два тижні жовтня звільнили більше 30 тисяч кв км території і просування триває.
Посадовець зауважив, що під час звільнення територій з'являється все більше доказів "фільтраційної" кремлівської мережі, катувань та зловживань, масових поховань.
Китай підтримує Росію у протистоянні із Заходом, але не з ідеологічних причин – експерти
Дрони-смертники іранського виробництва, які російські війська використовують для обстрілу українських міст, містять китайські копії західних складових частин, кажуть дослідники Інституту науки та міжнародної безпеки у своєму нещодавньому звіті. У дослідженні, опублікованому в понеділок, аналітики виявили, що дрон Shahed-136 використовує двигун, створений компанією Beijing MicroPilot Flight Control Systems, який є копією німецького двигуна компанії Limbach Flugmotoren.
Цей випадок міг би служити ілюстрацією ставлення Китаю до війні Росії проти України – офіційний нейтралітет, а на ділі, як кажуть дослідники, – «постійна, хоча і обмежена» підтримка дій Росії.
Російська війна поставила Китай у складне становище – він з одного боку, хоче продовжити економічні стосунки зі Заходом, а з іншого, подібно до Росії, хотів би підірвати вплив демократичних країн у світі. Тож Китай хоче не допустити падіння кремлівського режиму, бо слабка авторитарна влада у сусідній країні породжує ризики для авторитарного режиму Китаю. Про це говорили учасники вебінару, який у вівторок провів проект, що займається міжнародними справами у Лондонській школі економіки.
Військова співпраця є максимально тісною, але авторитет російських військових через війну в Україні різко впав – Дюбен
Як каже Бйорн Александер Дюбен, який є доцентом Школи міжнародних зв’язків і зв’язків з громадськістю Цзіліньського університету, Китай активно виступає проти міжнародних санкцій, надає «прикриття» Росії у міжнародних структурах, наприклад, в різних інституціях ООН, чи «Групи 20», а також підтримує російське трактування того, що відбувається в Україні, наприклад, про «розширення НАТО, що становило загрозу для Росії», чи про те, що постачання західної зброї для України «затягує конфлікт».
«З особливим ентузіазмом в Китаї почали використовувати російський наратив про те, що в Україні працюють американські лабораторії біологічної зброї. Про це в Китаї говорять і досі», – каже Дюбен.
На думку дослідника, який нині працює в Китаї, Пекін, хоча і відчуває дискомфорт від дій Росії, особливо від того, що Росія програє у цій війні, але китайське керівництво вважає, що воно нічого не виграє, якщо перейде на бік Заходу в питанні України.
Китай бачить війну в Україні як боротьбу демократії з авторитаризмом
Як каже Дюбен, Китай як світова сила, зацікавлений у стабільності у світі. А потрясіння зі змінами кордонів та підваженням світового порядку, які до того ж уповільнюють його економічний розвиток, не є в інтересах Китаю. Але, як вважає Дюбен, війна Росії проти України, яку підтримують світові демократії, з точки зору Пекіна, дедалі більше виглядає як конфлікт між авторитаризмом і демократією.
У міру того, як Китай перетворюється на старшого партнера у цих стосунках, Пекін намагається перейняти російський досвідЛукас Фіала
Тож Пекін активно вивчає російський досвід, намагається економічно скористатися зі ситуації, а також приглядається, як би можна було використати геополітичну ситуацію на свою користь в Азії, та продовжує військову співпрацю з Росією, наприклад, проводить спільні військові навчання.
Кількість спільних навчань військових Росії і Китаю сягнула кількох десятків, а з 2016 року інтенсивність спільних маневрів на суші та у морі посилилася, каже Лукас Фіала, який працює в галузі міжнародних відносин в LSE та досліджує оборонну промисловість Китаю.
«У міру того, як Китай перетворюється на старшого партнера у цих стосунках, Пекін намагається перейняти російський досвід, у тому числі і бойовий», – каже Фіала.
Китай використовує російську війну як полігон для збору і обробки інформації для модернізації власної стратегії – експерти
Причому досвід, за словами Дюбена, не обов’язково має бути позитивний. Російські прорахунки у війні проти України показують Китаю, де можуть бути його власні слабкі місця, а також ставлять під сумнів авторитет російського війська. Наприклад, Китай, за російським прикладом почав зменшувати військові частини, намагаючись зробити їх більш мобільними, але тепер, з огляду на те, як російське військо невдало воювало в Україні, Пекін може зупинити цю реформу в своєму війську, каже аналітик.
Думаю, і Пекін і Тайвань роблять висновки з цієї війни, за якою вони можуть спостерігати»Бйорн Александер Дюбен
Як каже дослідник, Китай уважно стежить за тим, що допомогло Україні перемогти в інформаційній війні, в тому, як Київ зумів мобілізувати населення, як творчо підійшов до питання комунікацій, включно з мобільними комунікаціями, що їх надав Starlink.
Як припускає Дюбен, Китай зараз вимагає від Росії, щоб та якомога більше ділилася з ним інформацією про хід військових операцій, про те, що Москві відомо, як готують українських військових американські та інші інструктори, і про те, як українці адаптують західну техніку, що приходить уже в бойових умовах.
«Це – той сценарій, який вони не можуть виключити у випадку Тайваню. Тому, думаю, і Пекін і Тайвань роблять висновки з цієї війни, за якою вони можуть спостерігати», – каже Дюбен.
У Росії та Китаю є різні інтереси, крім одного питання – намагання послабити США – Ю Цзе
«Москву і Пекін пов’язують не ідеологія, а спільна ненависть до того, що вони бачать як «гегемонію США», і ця проблема виглядає однаково як в очах Володимира Путіна, так і в очах Сі Цзіньпіна», – каже Ю Цзе, дослідниця зовнішньої політики Китаю з британського дослідницького центру Chatham House.
Росія – це другорозрядна економіка, яка намагається відновити свій вплив у світі через розширення території та військове підкорення інших держав, а Китай – це надпотуга ХХІ століття, яка розширює свій вплив шляхом інтеграції у світову економікуЮ Цзе
Вона наголошує, що Китай і Росія є в різних вагових категоріях. Для Росії Китай був одним із найбільших торговельних партнерів навіть перед західними санкціями, нагадує вона, а для Китаю Росія – ближче до другого десятку. Їхні економіки також різні – Китай зосереджений на виробництві, Росія – на експорті енергоносіїв, і хоча Китай отримує зараз максимальну вигоду від слабкості Росії, купуючи її енергоносії зі знижкою, він хоче стати максимально самодостатнім, а до того його головні партнери – США та ЄС.
Дослідниця вважає, що нещодавній ХХ з’їзд комуністичної партії Китаю показав, що Пекін орієнтується не на Росію, а на так званий глобальний південь.
«Росія – це другорозрядна економіка, яка намагається відновити свій вплив у світі через розширення території та військове підкорення інших держав, як зараз відбувається в Україні та як було на Близькому Сході. У той час як Китай – це надпотуга ХХІ століття, яка розширює свій вплив шляхом інтеграції у світову економіку», – каже дослідниця і додає, що через це бачить більше розбіжностей між позиціями Китаю та Росії, ніж спільності інтересів.
На думку Ю Цзе, економіка не стоїть для Китаю на першому місці. Його найбільший головний біль – потенційна нестабільність у Росії в результаті невдалої війни, бо понад 4 тисячі кілометрів спільного кордону з Росією можуть стати джерелом найбільшої проблеми для національної безпеки Китаю.
Для Пекіна важливі його інвестиції в Україну – Ю Цзе
Також Китай має свої економічні інтереси в Україні, з якою Пекін також мав військову співпрацю, зокрема, Київ продав Пекіну корабель, який став моделлю для китайських авіаносців. Також Київ до війни був одним з десяти найбільших отримувачів допомоги від Пекіна і країну, до якої вкладалися значні китайські інвестиції, каже Ю Цзе.
Крім цього, Україна була в планах глобального китайського інфраструктурного проекту «Пояс і шлях». У зв’язку з цим Китай вірить, що одного дня він зможе стати посередником у мирних переговорах між Росією та Україною, бо він має зацікавлення в збереженні свого впливу в обох країнах.
Говорячи про паралелі між Україною та Тайванем, Пекін на думку Ю Цзе, бачить в російській агресії не приклад для наслідування, як вважають деякі західні оглядачі, а швидше попередження, живе моделювання того, яких збитків може завдати необдумане рішення про порушення територіальної цілісності іншої країни та принципів мирного співіснування, прописаних у статуті ООН.
Росія особливо обурена роллю Великої Британії в допомозі Україні
Москва виокремила Велику Британію, зосередивши на британцях гучні звинувачення у причетності до низки подій, зокрема до атаки на російські військові кораблі у Криму 29 жовтня, а також вибухів, які наприкінці вересня пошкодили трубопроводи Північного потоку у міжнародних водах між Данією і Швецією.
Британського посла у Москві Дебору Броннерт 3 листопада викликали до російського міністерства закордонних справ у зв’язку з тими звинуваченнями, які Лондон беззастережно відкидає.
Разом ми досягнемо поразки Кремля в усіх сферах: на суходолі, в небі і в кіберпросторі.
Але Велика Британія наголошує, що разом з західними союзниками докладає зусиль для допомоги Україні, яка захищається від невиправданої і незаконної агресії Росії.
«Ніщо не змінить наше переконання, що українці мають право жити на своїй землі вільно і мирно. Якщо б Путін досягнув успіху, то це додало б сміливості всім експансіоністським тиранам вдаватися до найгіршого і жодна країна не почувалася б у безпеці. Ось чому стоїмо і далі будемо стояти на боці наших українських друзів допоки настане день, а він настане, коли вони переможуть», - заявив у парламенті 1 листопада британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Коли авто з Деборою Броннерт прибуло до російського міністерства, там на короткий час був зібраний невеликий натовп людей переважно однакового молодого віку з гаслами - звинуваченнями Британії у тероризмі.
Російські посадовці та контрольовані російською владою засоби масової інформації постійно змальовують Велику Британію, як особливо підступну і ворожу до Росії державу.
Після лютневого російського вторгнення в Україну Велика Британія разом зі США і ЄС запровадила серйозні санкції щодо Росії і стала одним з провідних постачальників військової допомоги українській армії.
Цього літа Британія надала свої бази й залучила десятки країн до міжнародних навчань тисяч українських військових в межах операції Інтерфлекс.
Окремо британські фахівці також навчали українських моряків та інших військових фахівців.
Британський уряд повідомив 1 листопада про виділення понад 6 мільйонів фунтів на програму, в межах якої британські фахівці беруть участь протидії російським кібернападам на українські структури.
«Підтримка України Великою Британією не обмежується військовою допомогою. Ми використовуємо британський досвід найвищого світового рівня для підтримки кібер оборони України. Разом ми досягнемо поразки Кремля в усіх сферах: на суходолі, в небі і в кіберпросторі», - йдеться в заяві офіційного Лондона.
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