Більшість американців не відчувають досягнень адміністрації Байдена й не вірять обом партіям - опитування

Українці не погодяться поступитися Кримом заради бажаного Росією "компромісного миру". Будь-яка спроба нав’язати країні таке рішення може зустріти сильний опір, навіть у разі погроз втратити військову допомогу Заходу.

Таку оцінку ситуації напередодні річного рубежу війни Росії проти України подає американський аналітичний центр Atlantic Council, спираючись на результати нещодавнього опитування українців Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Лише 8% опитаних українців заявили, що готові змиритися з триваючою російською окупацією Криму заради припинення війни, а 93% українців очікують повної перемоги України, а не територіальних компромісів.

Тому "земля в обмін на мир", як періодично пропонують міжнародні коментатори, не спрацює в Україні, - йдеться у публікації аналітичного центру.

По всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального миру

"Українці не дозволять використовувати цілі регіони своєї країни як розмінну монету для задоволення імперських амбіцій Москви. Вони також не прирікатимуть мільйони своїх співвітчизників на жахи геноциду постійної російської окупації. Натомість по всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального миру”, - пише Atlantic Council.

“Кожен, хто прагне досягти миру шляхом переговорів, повинен рахуватися з українською громадською думкою, - наголошує аналітичний центр. - Зрештою, Україна є міцною демократією з значним досвідом масової мобілізації, включаючи дві окремі пострадянські революції. Будь-яка спроба нав’язати країні дружній для Кремля компроміс, швидше за все, зустріне сильний опір, навіть якщо супроводжуватиметься погрозами припинити військову допомогу Заходу”.

Одним із найважливіших висновків опитування стало те, що українці не готові прийняти повернення до статус-кво напередодні повномасштабного вторгнення, коли Росія вже окупувала Крим і частини Луганської та Донецької областей на сході України. Натомість переважна більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.

Результати опитування демонструють віру в українську перемогу, а також підкреслюють загальнонаціональний спротив будь-яким компромісам із Кремлем, - наголошує аналітичний центр. Більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.

Натомість кінцевою метою Кремля після річної серії поразок замість “швидкої переможної війни” є “компромісний мир”. Це дозволило б Росії зберегти свої поточні територіальні здобутки в Україні, водночас забезпечивши життєво важливий простір для відновлення зруйнованої путінської армії. Але немає жодних ознак того, що така мета може бути досягнута, - свідчить Atlantic Council.

93% респондентів очікують, що Україна виграє війну, і лише 3% висловили сумніви

Як повідомляв Голос Америки , західні експерти часом озвучують заклики до миру шляхом переговорів і територіальних поступок на користь Росії. Але це абсолютно не є бажаним для українців сценарієм, - свідчить опитування.

Такі ж результати отримала і професорка, директорка Програми із запобігання масовому насильству у Школі аналізу та вирішення конфліктів Університету Джорджа Мейсона (Вірджинія, США) Каріна Коростеліна. “Багато людей сказали нам [у ході опитування в Україні], що більшість наших людей підтримує територію України як найсвятішу, найбільшу цінність”, - розказала професорка в інтерв'ю Голосу Америки .

“Існує потужна віра в те, що Україна на правильному боці війни, це віра у справедливу війну, це дуже важливо в тому, як люди сприймають те, куди вони йдуть, і що вони дійсно захищають демократію для всього світу”, - каже Коростеліна на основі проаналізованих інтерв'ю українців.

Щодо Заходу, то консенсус про необхідність російської поразки засвідчено наданою Києву військовою допомогою. Існує і розуміння кримського питання. “Крим може стати вирішальним майданчиком російської війни в Україні. Україна не погодиться на те, щоб Росія продовжила свою окупацію півострова”, - заявляв генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.

На його думку, у наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму.