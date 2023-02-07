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Більшість американців не відчувають досягнень адміністрації Байдена й не вірять обом партіям - опитування
Шість з десяти американців вважають, що президент США Джо Байден досяг "не дуже багато" чи "мало або нічого" за час свого президентства, про це свідчить опитування, яке провели напередодні звернення президента США до Конгресу "Про стан справ у країні".
В дослідженні громадської думки, яке провели телеканал ABC і видання The Washington Post, респондентів запитували про те, чи вони вбачають прогрес в ініціативах американського лідера - від розбудови інфраструктури країни й підвищення доступності електромобілів до створення робочих місць. Лише 36% опитаних заявили, що Байден досяг "багато" за два роки у Білому домі.
Але загалом результати опитування свідчать, що більшість американців також мають мало довіри й до політичних опонентів Байдена - Республіканської партії, пише WP.
Зокрема, спікеру Палати представників Кевіну Маккарті в ухваленні правильних рішень щодо майбутнього країни "значну" або "достатню" довіру мають лише двоє з 10 американців, а загалом 72% опитаних сказали, кажуть, що їм бракує довіри до республіканців у Конгресі, у порівнянні із 68% – Байдену та 70% – демократам у Конгресі.
Раніше Голос Америки повідомляв, що промова президента США перед Конгресом у вівторок може ознаменувати неофіційний початок президентської кампанії 2024 року, адже, за очікуваннями, Байден може оголосити про свої плани змагатись за переобрання найближчими тижнями.
Традиційно виступ "Про стан справ у країні" дає главі держави чи не найбільшу телевізійну аудиторію та можливість звернутись до своїх виборців й опонентів.
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Українці не поступляться Кримом заради бажаного Росією "компромісного миру" - Atlantic Council
Українці не погодяться поступитися Кримом заради бажаного Росією "компромісного миру". Будь-яка спроба нав’язати країні таке рішення може зустріти сильний опір, навіть у разі погроз втратити військову допомогу Заходу.
Таку оцінку ситуації напередодні річного рубежу війни Росії проти України подає американський аналітичний центр Atlantic Council, спираючись на результати нещодавнього опитування українців Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.
Лише 8% опитаних українців заявили, що готові змиритися з триваючою російською окупацією Криму заради припинення війни, а 93% українців очікують повної перемоги України, а не територіальних компромісів.
Тому "земля в обмін на мир", як періодично пропонують міжнародні коментатори, не спрацює в Україні, - йдеться у публікації аналітичного центру.
По всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального мируAtlantic Council
"Українці не дозволять використовувати цілі регіони своєї країни як розмінну монету для задоволення імперських амбіцій Москви. Вони також не прирікатимуть мільйони своїх співвітчизників на жахи геноциду постійної російської окупації. Натомість по всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального миру”, - пише Atlantic Council.
“Кожен, хто прагне досягти миру шляхом переговорів, повинен рахуватися з українською громадською думкою, - наголошує аналітичний центр. - Зрештою, Україна є міцною демократією з значним досвідом масової мобілізації, включаючи дві окремі пострадянські революції. Будь-яка спроба нав’язати країні дружній для Кремля компроміс, швидше за все, зустріне сильний опір, навіть якщо супроводжуватиметься погрозами припинити військову допомогу Заходу”.
Одним із найважливіших висновків опитування стало те, що українці не готові прийняти повернення до статус-кво напередодні повномасштабного вторгнення, коли Росія вже окупувала Крим і частини Луганської та Донецької областей на сході України. Натомість переважна більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.
Результати опитування демонструють віру в українську перемогу, а також підкреслюють загальнонаціональний спротив будь-яким компромісам із Кремлем, - наголошує аналітичний центр. Більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.
Натомість кінцевою метою Кремля після річної серії поразок замість “швидкої переможної війни” є “компромісний мир”. Це дозволило б Росії зберегти свої поточні територіальні здобутки в Україні, водночас забезпечивши життєво важливий простір для відновлення зруйнованої путінської армії. Але немає жодних ознак того, що така мета може бути досягнута, - свідчить Atlantic Council.
93% респондентів очікують, що Україна виграє війну, і лише 3% висловили сумнівиопитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти часом озвучують заклики до миру шляхом переговорів і територіальних поступок на користь Росії. Але це абсолютно не є бажаним для українців сценарієм, - свідчить опитування.
Такі ж результати отримала і професорка, директорка Програми із запобігання масовому насильству у Школі аналізу та вирішення конфліктів Університету Джорджа Мейсона (Вірджинія, США) Каріна Коростеліна. “Багато людей сказали нам [у ході опитування в Україні], що більшість наших людей підтримує територію України як найсвятішу, найбільшу цінність”, - розказала професорка в інтерв'ю Голосу Америки.
“Існує потужна віра в те, що Україна на правильному боці війни, це віра у справедливу війну, це дуже важливо в тому, як люди сприймають те, куди вони йдуть, і що вони дійсно захищають демократію для всього світу”, - каже Коростеліна на основі проаналізованих інтерв'ю українців.
Щодо Заходу, то консенсус про необхідність російської поразки засвідчено наданою Києву військовою допомогою. Існує і розуміння кримського питання. “Крим може стати вирішальним майданчиком російської війни в Україні. Україна не погодиться на те, щоб Росія продовжила свою окупацію півострова”, - заявляв генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.
На його думку, у наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму.
- Голос Америки
Військовий одяг, медичне обладнання, харчові набори: як волонтери з Оклахоми допомагають Україні. Відео
Військовий одяг, медичне обладнання, харчові набори. Все це на постійній основі надсилають волонтери з центральної частини Оклахоми. Їх організація Sooner Hope For Ukraine утворилася майже одразу після повномасштабного вторгнення.
Посолка України у США Маркарова і співак Боно - серед почесних гостей на виступі Байдена перед Конгресом
Посолка України у США Оксана Маркарова стане однією з почесних гостей під час виступу президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" перед Конгресом 7 лютого.
Як очікується, перед тем, про які, ймовірно, говоритиме Байден - стан економіки, соціальні видатки та російська війна в Україні. Трансляцію промови о 9 вечора за Вашингтоном (3 ночі за Києвом) вестиме українська служба Голосу Америки.
За традицією президент США запрошує гостей, які сидять у ложі першої леді. Їхня присутність може посилити тезу, яку він висловлює у своїй промові. Серед гостей цього року - посолка України у США Оксана Маркарова "на знак визнання постійної підтримки США з боку України майже через рік після того, як Росія почала свій неспровокований напад", повідомляє Білий дім.
Як вважає директор Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Констанца Штельценмюллер, Байден матиме можливість задати тон подальшої підтримки Києва з боку США та НАТО.
"Мені здається, союзники стоять перед вибором, й ані адміністрація, ані європейці поки що не визначилися, – сказала вона. - Чи мають вони йти шляхом обачності [...] і уникнути ескалації з боку Путіна? Чи вони мають дати Україні можливість зробити великий ривок, щоб запобігти весняному наступу Росії, який може анулювати їхні територіальні завоювання, і дозволити Україні взяти свою територію під повний контроль?"
У своєму виступі Байден, ймовірно, також торкнеться таких тем, як контроль над зброєю, імміграція, охорона здоров'я, реформа поліції.
Серед інших гостей, у ложі першої леді буде вокаліст гурту U2 Боно, активіст у боротьбі з ВІЛ/СНІДом і бідністю. "Працюючи разом з іншими активістами, він відіграв ключову роль у формуванні громадської та двопартійної політичної підтримки для створення PEPFAR (Надзвичайного президентського плану допомоги хворим на СНІД), програми, оголошеної президентом Бушем у його промові "Про стан справ у країні" двадцять років тому, яку просував тоді ще сенатор Байден".
У Facebook знали, що дані користувачів могли використати розробники з РФ і Китаю для шпигунства - сенатори США
Двоє американських сенаторів звернулися до засновника Facebook Марка Цукерберга з листом з питаннями про доступ російських розробників до потенційно конфіденційної інформації користувачів сервісу. Співробітники соціальної мережі знали, що дані можуть бути використані для шпигунства, стверджується в зверненні.
Текст листа, підписаного демократом Марком Ворнером та республіканцем Марко Рубіо, цитується у повідомленнях їхніх офісів. У ньому йдеться про події 2018 року. Тоді соціальна мережа розповіла про передачу частини персональних даних користувачів виробникам електроніки у Китаї.
Сенатори заявляють, що ця інформація могла бути доступна розробникам програмного забезпечення з країн підвищеного ризику, зокрема Китаю, Росії, Ірану та Північній Кореї.
Доступ до даних, йдеться у зверненні, отримали 92 тисячі розробників із Китаю та 42 тисячі розробників із Росії. Сенатори запитали Цукерберга, чи змогла його компанія ідентифікувати цих розробників, зв’язатися з ними і з’ясувати, яку інформацію вони могли зібрати.
Документи, на які посилаються сенатори, були опубліковані в рамках судового розгляду справи проти соціальної мережі, який триває. Він пов’язаний із можливим недбалим поводженням з особистими даними після викриттів щодо компанії Cambridge Analytica.
Як нагадує «Голос Америки», у 2018 році стало відомо, що Facebook надав доступ до ключових інтерфейсів розробникам із китайських компаній – виробників мережевого обладнання, таких як Huawei, OPPO та TCL.
В результаті китайські компанії отримали доступ до широкої інформації про користувачів соцмережі, в тому числі до даних профілю, ідентифікаторів користувачів, їхніх фотографій та навіть особистих повідомлень.
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