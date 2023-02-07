Посолка України у США Маркарова і співак Боно - серед почесних гостей на виступі Байдена перед Конгресом

Посолка України у США Оксана Маркарова стане однією з почесних гостей під час виступу президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" перед Конгресом 7 лютого.

Як очікується, перед тем, про які, ймовірно, говоритиме Байден - стан економіки, соціальні видатки та російська війна в Україні. Трансляцію промови о 9 вечора за Вашингтоном (3 ночі за Києвом) вестиме українська служба Голосу Америки.

За традицією президент США запрошує гостей, які сидять у ложі першої леді. Їхня присутність може посилити тезу, яку він висловлює у своїй промові. Серед гостей цього року - посолка України у США Оксана Маркарова "на знак визнання постійної підтримки США з боку України майже через рік після того, як Росія почала свій неспровокований напад", повідомляє Білий дім.

Як вважає директор Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Констанца Штельценмюллер, Байден матиме можливість задати тон подальшої підтримки Києва з боку США та НАТО.

"Мені здається, союзники стоять перед вибором, й ані адміністрація, ані європейці поки що не визначилися, – сказала вона. - Чи мають вони йти шляхом обачності [...] і уникнути ескалації з боку Путіна? Чи вони мають дати Україні можливість зробити великий ривок, щоб запобігти весняному наступу Росії, який може анулювати їхні територіальні завоювання, і дозволити Україні взяти свою територію під повний контроль?"

У своєму виступі Байден, ймовірно, також торкнеться таких тем, як контроль над зброєю, імміграція, охорона здоров'я, реформа поліції.

Серед інших гостей, у ложі першої леді буде вокаліст гурту U2 Боно, активіст у боротьбі з ВІЛ/СНІДом і бідністю. "Працюючи разом з іншими активістами, він відіграв ключову роль у формуванні громадської та двопартійної політичної підтримки для створення PEPFAR (Надзвичайного президентського плану допомоги хворим на СНІД), програми, оголошеної президентом Бушем у його промові "Про стан справ у країні" двадцять років тому, яку просував тоді ще сенатор Байден".