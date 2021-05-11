Байден: економічний план працює, хоча цифри у звіті про зайнятість за квітень нижчі, ніж очікувано

Президент Джо Байден повідомив, що його економічний "План порятунку Америки" (American Rescue Plan) працює й допомагає країні вийти із кризи, спровокованої пандемією.

У п'ятницю Міністерство праці повідомило, що за квітень на ринку праці США з'явилось 266 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття залишився на рівні понад 6%. Як пишуть американські медіа, це гірші показники, ніж очікували експерти, зокрема, лунали показники про майже мільйон нових робочих місць.

У відповідь, Байден виступив на захист політики своєї адміністрації, зазначивши: "Я ніколи не казав - і цього не казав жоден серйозний аналітик, - що підняття із глибокої, глибокої ями, в якій була наша економіка, буде простим, легким, негайним й ідеально стабільним. Пам'ятаймо, що за час цієї пандемії роботу втратили 22 мільйони американців".

За словами глави Білого дому, про успіхи можна говорити завдяки тому, що в перші три місяці роботи нової адміністрації економіка зросла на 6,4%, а також з'являлось в середньому по 500 тисяч нових робочих місць на місяць - проти 60 тисяч за останні три місяці до вступу Байдена на посаду. Тож він закликав пам'ятати, що його економічний план розрахований на рік.

У центрі уваги адміністрації - економічна допомога на місцевому рівні, підтримка людей, що працюють в екстрених службах, закладах освіти та громадського харчування, а також родин із дітьми.

Тим часом, деякі американські медіа зауважують, що для окремих груп населення, зокрема, афроамериканців, показники безробіття у квітні погіршились.

Як Голос Америки повідомляв раніше, республіканці розкритикували Білий дім після оприлюднення квітневого звіту про працевлаштування.

"Дані з ринку праці доводять, що Байден марнує економічне відновлення успадковане від Дональда Трампа та республіканців. Тепер Байден виступає за підвищення податків у його Плані банкрутства Америки, який призведе до скорочення економіки та зростання цін для звичайних американців", - твітувала голова Національного комітету Республіканської партії США Ронна МакДеніел.

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