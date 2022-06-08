Президент Байден візьме участь у самітах G7 і НАТО – Білий дім

Син Рут Вітфілд, 86-річної жінки, убитої під час расистського нападу на чорношкірих покупців у Буффало, штат Нью-Йорк, у вівторок, 7 червня, закликав Конгрес протидіяти «раку переваги білої раси» та національній епідемії збройного насильства.

Гарнелл Вітфілд-молодший надав свої емоційні свідчення у тої час як, коли законодавці працюють над досягненням двопартійної угоди про заходи безпеки з використанням зброї після масових стрілянини, що сталися одна за одною.

Через десять днів після того, як у Нью-Йорку 18-річний чоловік застрелив його матір та ще дев’ятьох осіб, інший 18-річний юнак з напівавтоматичної гвинтівки відкрив вогонь в Увальді, штат Техас, вбивши 19 школярів та двох вчителів.

"Що ви робите? Вас обрали, щоб захищати нас", - сказав Вітфілд членам Юридичного комітету Сенату.

"Чи немає нічого, що ви особисто готові зробити, щоб зупинити рак переваги білої раси та внутрішній тероризм, який він надихає?" запитав він. "Якщо нічого немає, то, з повагою, сенатори, ви повинні поступитися своїми владними позиціями та впливом іншим, які готові вирішувати це питання."

Слухання є першими з двох на цю тему цього тижня, під час яких сім’ї жертв і тих, хто вижив після масових розстрілів у Буффало та Увальді, з’являються на публічних слуханнях та інших заходах на Капітолійському пагорбі, щоб продемонструвати людські втрати від насильства в Америці та закликати Конгрес діяти.

Працюючи над угодою, президент Джо Байден зустрівся у вівторок із сенатором Крісом Мерфі, ключовим учасником переговорів від Демократичної партії. Мерфі працював більшу частину своєї кар’єри, намагаючись приборкати масову стрілянину в країні після жахливого вбивства 20 дітей у навчальній школі у своєму рідному штаті Коннектикут десять років тому.

Мерфі сказав журналістам після зустрічі, що він вдячний за можливість ознайомити президента з переговорами в Сенаті. Він пояснив, що його мета полягає в тому, щоб спробувати досягти угоди цього тижня, але він додав, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер чітко заявив, що «нам потрібен додатковий час, щоб розставити крапки над «і», які дозволять досягнути цього».

Очікується, що в середу Комісія з нагляду Палати представників заслухає більше сімей загиблих і четвертокласницю Мію Серрілло, яка привернула увагу американців після того, як вона розповіла, що обмазалася кров’ю загиблого однокласника та вдавалася мертвою, щоб пережити стрілянину в Увальді.

Слухання в Сенаті у вівторок були зосереджені безпосередньо на ідеології переваги білої раси, яка, як стверджує влада, спонукала 18-річного озброєного чоловіка, одягненого у військове спорядження, годинами їздити районом Буффало, переважно чорношкірого, і в прямому ефірі транслювати атаку. Внаслідок стрілянини загинули 10 людей, ще кілька отримали поранення.

"Життя моєї матері мало значення", - сказав Вітфілд. "Ваші дії тут покажуть нам, чи було це важливо для вас."

Незабаром після стрілянини в Буффало законопроект, який мав би зміцнити федеральні ресурси для запобігання внутрішньому тероризму, провалився в Сенаті через позицію Республіканської партії. На слуханнях у вівторок сенатори-республіканці зосередилися на протестах проти расової несправедливості, які відбулися влітку 2020 року, посилаючись на ці інциденти як на акт внутрішнього екстремізму.

Після невдалого голосування сенатори перегрупувалися і почали приватно зустрічатися в невеликій двопартійній групі, яку очолювали Мерфі та сенат-республіканець Джон Корнін, намагаючись знайти компроміс, який має шанси стати законом.

Пакет, який обговорюється, далеко не відповідає радикальним заходам щодо заборони штурмової зброї або запровадженню універсальних перевірок, які популярні серед американців і які пропагуються групами з безпеки зброї, але відкидаються республіканцями.

Замість цього сенатори зосереджуються на поетапних змінах політики за допомогою системи, яка надсилатиме кошти та інші стимули штатам для посилення безпеки в шкільних містечках, надає більше послуг з психічного здоров'я молодим людям і, можливо, заохочує штати дотримуватися законів, покликаних тримати вогнепальну зброю від юдей, які можуть заподіяти шкоду.

«Я оптимістично налаштований, що ми зможемо отримати понад 60 голосів, але питання в тому, як виглядає цей пакет», – сказав Корнін журналістам, коли депутати повернулися до міста у понеділок із тижневої перерви. Корнін мав на увазі поріг у 60 голосів, необхідний у Сенаті, щоб просунути законодавчі акти.

Сенатор від Техасу заявив, що готується проінформувати своїх колег на їхньому щотижневому обіді в Сенаті про стан переговорів. Але він попередив демократів не поспішати з процесом.

Хоча сенатори неохоче підвищують вікову вимогу для купівлі зброї з 18 до 21 року, як це було зроблено в деяких штатах, альтернативна ідея полягає в тому, щоб відкрити облікові записи неповнолітніх правопорушників, щоб шукати проблемні місця, перш ніж дозволити дорослим купувати зброю.

Мерфі сказав, що Корнін висловив законне занепокоєння тим, що часто правоохоронні органи не мають доступу до записів про неповнолітніх під час прийняття рішення про перевірку.

Здається, це те, що ми повинні виправити та вирішити, — сказав Мерфі. "Це, безумовно, частина наших переговорів. Це складно, оскільки в різних штатах існують різні правила, коли справа доходить до обліку неповнолітніх."

Ці пропозиції набирають обертів, але також викликають занепокоєння у демократів та деяких правозахисних груп, які спонукають сенаторів робити більше та швидше, щоб зупинити хвилю масових розстрілів по всій країні.