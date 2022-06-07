Актуально
- Голос Америки
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розповів, яких двох помилок Альянс припустився щодо України - Foreign Policy
В інтерв’ю американському часопису Foreign Policy колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки) заявив, що НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії дорожню карту до членства в НАТО в 2008-му році.
За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам плану дій щодо членства в Альянсі.
«І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року», - сказав він в інтерв’ю Foreign Policy.
Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014-му році, коли були запроваджені «м’які» санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він «може майже без будь-яких витрат продовжувати й захоплювати землю силою».
У той же час, сказав Расмуссен журналісту, НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.
«Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна», - сказав він.
Також колишній генсек зауважив, що він не вірить, що Путін застосує зброю масового ураження, оскільки розуміє, що на це буде рішуча відповідь НАТО. Він висловив різку незгоду щодо твердження президента Франції Еммануель Макрон про те, що Захід не повинен «принижувати» Путіна, та наголосив, що українці повинні перемогти, а Захід – надати усю необхідну для цього підтримку.
«Ми не можемо врятувати Путіна від приниження. Ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Тому мій висновок: Україна має виграти цю війну, тому що, якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться. Він продовжить свої дії в Молдові, Грузії і врешті-решт також чинитиме тиск на три країни Балтії. Тому українці мають перемагати, і у них є воля до боротьби. Наш обов’язок – дати їм засоби для боротьби», - наголосив він.
Расмуссен також відкинув думку, що агресія Росії є реакцією на розширення НАТО, оскільки, не НАТО агітувало за розширення, а «колишні комуністичні диктатури у Східній та Центральній Європі подали заявку на членство в НАТО, щоб отримати гарантії безпеки», вказав він.
«Тож замість того, щоб звинувачувати НАТО, я думаю, що люди повинні подумати, чому сусіди Росії раз по раз хочуть, щоб членство в НАТО надало їм гарантії безпеки? Звичайно, тому що вони знають про загрозу з боку Росії. Тож відповідальність за цю агресію несе лише одна країна, і це Росія», - сказав колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю американському часопису.
Роль питання розширення НАТО в теперішній війні Росії проти України широко обговорюється на Заході.
Війна Путіна є обгрунтуванням необхідності членства України в НАТО, писав в колонці для The Hill професор університету Руджерс Олександр Мотиль. В статті для The Hill під назвою "Чи спричинило НАТО війну в Україні?" експерт Atlantic Council Гарлан Уллман вказує на ігнорування вимог Росії, зокрема щодо розширення НАТО, а також інших безпекових побоювань Росії, серед факторів, що могли підштовхнули Путіна до війни.
У статті використано матеріал Foreign Policy, The Hill
Всі новини дня
- Голос Америки
Лідер республіканців у Сенаті закликав адміністрацію надати Україні більше ракет великої дальності та протикорабельні ракети
Під час виступу у Сенаті у вівторок, 7 червня, лідер Республіканської меншості республіканець Мітч Макконнелл заявив, що США повинні надсилати більш потужну зброю в Україну.
"Оскільки Росія посилає бойову міць на фронт, українським солдатам потрібно більше зброї. Їм потрібна більш потужна зброя. І їм потрібна зброя більшої дальності, щоб безпечно протистояти наступальним силам Росії", - сказав він, відповідно до прес-релізу, розміщеного на офіційному сайті сенатора.
Він закликав адміністрацію Байдена пояснити, чи продовжить вона надавати Україні ракети більшої дальності та чи надасть протикорабельні ракети, "щоб Україна могла націлюватись на російські загрози українським чорноморським портам".
За його словами, Путін використовує глобальний дефіцит продовольства і США можуть допомоги Україні щось з цим зробити.
Макконнел наголосив, що не варто боятися роздратувати чи принизити Путіна та ті, "хто стурбований ескалацією, мають думають, що Путін зробить з їхніми (українськими – ред.) містами, якщо його не зупинить Україна".
Лідер республіканців розкритикував деякі багаті західні країни за затягування надання «зеленого світла» для постачання озброєння третіх країн в Україну та недостатню військову, економічну та гуманітарну допомогу, особливо порівняно із кількома країнами Східної Європи.
Допомога Україні, наголосив він, є інвестицією в національну безпеку США та партнерів.
"Якщо дозволити живій демократії, що звернена до Заходу, потрапити під контроль Росії, це підвищить ціну наших власних операцій безпеки на континенті. Це поставило б найближчих союзників і торгових партнерів Америки на один кордон ближче до автократичного хулігана. І за півсвіту, це скаже іншим хуліганам, як-от Комуністичній партії Китаю, що беззаконне завоювання їхніх сусідів не просто можливе. Це дозволено", - наголосив він.
"Якщо Америка та наші союзники не захочуть зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти, поки не стало надто пізно, незабаром ми зіткнемося з дорогими та масштабними наслідками," – сказав Макконнелл.
В американському Сенаті існує двопартійна підтримка України. Як раніше писав Голос Америки, 19 травня, 86 голосами "за" і 11 "проти" було підтримано законопроект, що передбачає виділення додаткової допомоги для України обсягом 40 млрд дол.
"Допомога 40 млрд дол Україні для того, щоб перемогти Росію - одне із найрозумніших, найекономічніших наших рішень", - заявив тоді сенатор-республіканець Мітт Ромні.
40 млрд дол дозволять надати "більше артилерії, протитанкової зброї та іншого обладнання, а також економічну та гуманітарну допомогу Україні", - вказав сенатор-демократ Боб Менендес.
"Важливо підтримати народ України в ході російського непровокованого, варварського вторгнення", - написав у Twitter сенатор-демократ Джефф Мерклі, який також голосував за законопроект.
Усі 11 голосів "проти" були від представників Республіканської партії, серед яких - сенатор Ренд Пол, який раніше вимагав створення нової посади інспектора для відслідковування коштів наданих за програмою, що дещо сповільнило процес ухвалення законопроекту про допомогу України в Сенаті.
У рамках цього закону до України надходить перший транш оборонної допомоги вартістю 700 млн дол.
Як раніше писав Голос Америки, цей транш містить 4 високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси до них, більше 1400 протиповітряних систем "Стінгер", більше 6500 протитанкових систем "Джавелін", більше 20 000 інших систем проти броньованої техніки, більше 700 дронів Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси, 90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17, сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, більше 7000 рушниць і боєприпаси до них, 75 000 наборів захисту та шоломи, системи лазерного наведення ракет, БПЛА Puma, безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, вибухівка, системи зв'язку та прилади нічного бачення, захисне обладнання та екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів, тощо.
- Голос Америки
Уряд США вказує на спроби використати війну Росії проти України для загроз всередині США
У наступні півроку в США очікується підвищений рівень терористичних загроз. Про це йдеться в новому бюлетені внутрішніх загроз, яке опилюднило Міністерство внутрішньої безпеки США у вівторок.
Звіт видано після декількох смертоносних стрілянин у США. Минулого місяця, підозрюваний відкрив вогонь в супермаркеті в Баффало, штат Нью-Йорк, і застрілив 10 осіб та поранив трьох. За 10 днів перед цим сталась смертоносна стрілянина в початковій школі в місті Увальді, Техас.
"Нещодавні акти насильства в спільнотах в країні трагічно продемонстрували, що країна залишається у підвищеному середовищі загроз і ми очікуємо, що середовище стане більш динамічним у наступні місяці", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Він вказав на загрозу ймовірного збільшення насильства та терористичних нападів через дезінформацію, теорії змови, а також на тлі важливих подій у США, як-то вибори і очікування рішення Верховного суду стосовно абортів.
Із ситуації намагаються скористатись іноземні супротивники, йдеться у звіті.
"Зловмисні іноземні діячі з Китаю, Ірану, Росії та інші намагаються збільшити внутрішні розбіжності та послабити фокус та позиції США на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.
В Міністерстві вказують на спроби використати російську війну в Україні для загроз всередині США. Зокрема вказується на заклики так званої "Кіберармії Малагем", яка підтримує Аль-Каєду, і в квітні 2022 року закликала своїх прихильників їхати до України, щоб навчитись використовувати зброю для нападів на Захід.
У звіті також зазначається, що Росія та інші діячі поширюють теорії змови, приписуючи США відповідальність за російсько-українську кризу і заявляючи про буцімто існування підтримки з боку США біологічних лабораторій та лабораторій з розробки зброї за кордоном.
"Деякі з цих осіб використовували ці теорії змови, щоб виправдати заклики до насильства проти посадовців США та установ", - мовиться у звіті.
- Голос Америки
Чорне море - новий фронт російської війни, застерігають аналітики на Заході
Росія може сконцентрувати сили на боротьбі за контроль над Чорним морем, вважають деякі аналітики у США. Колишній адмірал США Джеймс Ставрідіс вказав, що Чорне море у наступні тижні стане ще одним фронтом війни Росії проти України, і міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, або Сполучені Штати та союзники, ймовірно, вимушені будуть ескортувати танкери з зерном з Одеси. Про це Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю АМ770 в неділю.
"Це буде новий фронт у війні, який виникне у наступні декілька тижнів", - вказав він.
Подібну думку висловив і Ерік Морзе, колишній канадський дипломат, а тепер експерт Королівського канадського військового інституту в Торонто. Він назвав блокаду Чорного моря "третьою фазою війни" для Росії. Якщо перша фаза, в якій Путін хотів скинути український уряд, провалилась, а друга фаза - протистояння на Донбасі - триває з "поступовим" просуванням Росії поблизу Сєвєродонецька, то третя - блокада чорноморських портів - може стати більш загрозливою, вважає аналітик. Він закликає розбити блокаду "швидко та рішуче" а також запровадити контрблокаду контрольованих Росією портів Азовського моря. Однак, вказує експерт в статті для Ottawa Citizen, розблокування вимагатиме більш безпосередньої військової участі Заходу, включаючи "конвої та ескорти ВМС на кшталт тих, які використовувались в Другій світовій війні".
Згідно з повідомленнями українського Міноборони, ситуація на північному заході Чорного моря залишається напруженою і блокада триває. "Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та утримує в акваторії п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу “Калибр”, - йдеться в повідомленні речника Міністерства оборони України в Telegram у вівторок.
Українське Міноборони повідомило в Telegram, що в понеділок корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. Росія продовжує укріплювати протиповітряну оборону в Криму та оборону Зміїного, йдеться в повідомленнях українського оборонного відомства, а також британської розвідки. Це може бути ознакою того, що Росію відкинуто від узбережжя і вона буде більше покладатись на берегову охорону, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Ймовірно, говорять вони, Україна скористається ситуацією, щоб послабити економічну блокаду Чорного моря.
Наразі майже 84 комерційні кораблі, деякі з яких завантажені пшеницею та кукурудзою, і приблизно 450 мореплавців заблоковано в українських портах, сказав на прес-конференції в понеділок речник Держдепу США Нед Прайс. Ще 22 мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах поблизу портів.
Блокування поставок зерна збільшило продовольчу кризу в світі, вказують представники багатьох країн, а також в ООН. В Росії звинувачують західні санкції в погіршенні продовольчої кризи - твердження, яке на Заході заперечують.
У статті використано інформацію AV770, Ottawa Citizen.
Борис Джонсон: Не можна тиснути на Україну, щоб вона підписала погану угоду
Світові держави не повинні тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на погану мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїй команді міністрів.
Під час засідання Кабінету, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що Лондон готує додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомив журналістам речник Джонсона.
Джонсон, який отримав підтримку від депутатів під час голосування щодо вотуму недовіри в понеділок, сказав своїм міністрам, що Британія "залишатиметься на передовій" підтримки України, додав речник.
Британський прем'єр сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не є стійкими. Джонсон заявив, що світ повинен уникати будь-якого результату, коли необґрунтована агресія Путіна, здавалося б, принесла результат.
Дивіться також: Велика Британія надасть Україні ракетні системи залпового вогню М270 – деталі. Відео
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum