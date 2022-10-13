"Росія не може стерти з карти суверенну державу" - Байден про резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням анексії українських регіонів

Президент США Джо Байден привітав підсумки голосування Генеральної Асамблеї ООН за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", яка засудила незаконну спробу Москви анексувати окуповані російськими силами українські території.

"Сьогодні переважна більшість світової спільноти – країни з кожного регіону, великі та малі, які представляють широкий спектр ідеологій та державних устроїв – проголосували на захист Статуту ООН та засудили незаконну спробу Росії анексувати українську територію силою", – йдеться у повідомленні Білого дому.

"Посягаючи на основні засади Статуту ООН, Росія руйнує основи міжнародного миру та безпеки", – сказав Байден.

За його словами, ставки в цьому конфлікті очевидні для всіх, і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: "Росія не може стерти з карти суверенну державу. Росія не може змінювати кордони силою. Росія не може захоплювати територію іншої країни. Україна має ті ж права, що будь-яка інша суверенна країна. Вона повинна мати можливість вибирати своє майбутнє, а її народ повинен мати можливість жити у світі в межах міжнародно визнаних кордонів".

"Разом із Генеральною Асамблеєю ООН ми не визнаємо незаконних спроб анексії чи крадіжки землі сусідньої країни із застосуванням сили, – заявив Байден. – Ми відстоюватимемо міжнародне право, Статут ООН, права та захисні заходи, які він надає Україні та її народу, як і будь-якій державі та народу".

Тим часом, держсекретар Ентоні Блінкен назвав прийняття Генасамблеєю ООН резолюції з засудженням російської спроби анексії українських територій "потужним нагадуванням про те, що переважна більшість країн підтримують Україну, захищають Статут ООН і рішуче протистоять війні Росії проти України та її народу, що триває".

Ентоні Блінкен наголосив, що США й надалі захищатимуть принципи Статуту ООН, допомагатимуть Україні і ніколи не визнають легітимність фіктивних "референдумів" чи спроб Росії анексувати територію України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також підтримав голосування Генасамблеї і назвав його "чітким засудженням незаконної анексії українських територій і чітким закликом до російського президента Путіна скасувати ці рішення та поважати територіальну цілісність України".

"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський і подякував країнам ООН за підтримку.

Резолюцію підтримали 143 країни, проти виступили лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія. Російський представник в ООН назвав резолюцію "політизованою та відкрито провокаційною".

Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.

У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби "Голосу Америки" та "Радіо Свобода"