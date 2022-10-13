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США обіцяють захищати кожен сантиметр НАТО в день засідання групи ядерного планування
З нагоди зустрічі міністрів оборони країн НАТО американський міністр Ллойд Остін підтвердив, що США беззастережно дотримуються зобов’язання захищати союзників по альянсу.
Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків. Це заплановані навчання.Бен Воллес
«Сполучені Штати повністю віддані зобов’язанню відповідно до п’ятої статті (договору НАТО). І ми налаштовані захищати кожен дюйм територій НАТО, якщо і коли до цього дійде», - сказав Ллойд Остін перед початком нарад 13 жовтня в Брюсселі, серед яких і засідання групи ядерного планування.
Заява Остіна пролунала на тлі активних обговорень міжнародною спільнотою напівприхованих погроз Росії вдатися до зброї масового знищення проти України і обурених закидів Москви невдоволеної тим, що країни НАТО допомагають українцям оборонятися.
12 жовтня з посиланням на неназваного чільного представника НАТО була поширена заява, що можливий російський ядерний удар «майже точно викликав би фізичну відповідь від багатьох союзників і потенційно від самого НАТО».
Окремо у США заявили, що дипломатичними каналами передали Москві прямі застереження про «катастрофічні наслідки» у разі застосування Росією зброї масового знищення, але Вашингтон не розкриває подробиць.
Президент Путін неодноразово заявляв, що може вдатися до використання, як він наголошував, «усіх засобів, якими володіє Росія».
Президент США Джо Байден цього тижня повторив, що на його думку Росія не вдасться до застосування ядерної зброї, а генеральний секретар НАТО раніше підкреслював, що західні союзники «зараз не бачать підстав для зміни своєї ядерної позиції».
Ядерні навчання НАТО
Керівник Північно-атлантичного альянсу підтвердив, що наступного тижня відбудуться заплановані раніше щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon (непохитний полудень).
Єнс Столтенберґ дав зрозуміти, що на тлі зростання напруженості ймовірно були розмірковування щодо цих навчань, але він сказав, що в даній ситуації зміна плану була б хибним сигналом.
На важливості передбачуваності наголосив у Брюсселі також британський міністр оборони.
«Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків, - сказав Бен Воллес, - Це заплановані навчання. І все це стосується готовності. На сьогоднішньому засіданні йдеться про те, що ми готові до будь-чого… Навчання - це частина цієї готовності».
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143 - "за", 5 - "проти". Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що засуджує російські спроби анексії українських земель
В Нью-Йорку завершилось кількаденне засідання надзвичайної спеціальної 11-ї сесії Генасамлеї ООН. В понеділок 10-го жовтня та у середу 12-го жовтня країни-члени організації розглядали проект резолюції «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН».
Документ підтверджує відданість територіальній цілісності України та вимагає від Росії скасувати рішення щодо незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Резолюцію підтримали переважною більшістю. 143 країни її підтримали, 5 проголосували "проти", ще 35 - утримались.
Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.
Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.
Ця резолюція отримала вагомо більше підтримки ніж необхідний мінімум.
Перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що ООН було побудовано на ідеї, що "жодній країні не буде дозволено захоплювати територію іншої силою". Американська дипломатка закликала країни підтримати резолюцію.
"Миру ніколи не досягти, якщо мовчати. Єдиний спосіб принести мир – зупинити цю агресію, вимагати відповідальності, разом наполягати на засудженні, показати, що ми цього не терпітимемо. То ж давайте сьогодні надішлемо чіткий сигнал: Організація Об’єднаних Націй не потерпить спроб незаконної анексії. Ми ніколи цього не визнаємо. Ця ООН не допустить силового захоплення території сусіда. Ми будемо протистояти. Ця ООН не допустить знищення свого Статуту. Ми будемо його відстоювати", - заявила постпредка США під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України.
Вона також додала: "Як сказав генсек організації, діям Росії - не місце в нашому сучасному світі. Сьогодні Росія вторгнулась в Україну. Але завтра це може бути інша нація, чиї кордони порушено. Ви можете бути наступним. Чого ви очікували б від цієї палати?".
Напередодні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав країни підтримати резолюцію. Інакше, за його словами, "світ опиниться в ситуації, де усі питання вирішуються ядерною зброєю та чисельністю армії", - наголосив український дипломат.
"Моя родина перебувала в житловому будинку під обстрілами, вони не могли потрапити у бомбосховище, тому що не було електрики. Росія вже вбила деяких членів моєї родини, і ми не бачимо кінця цій жорстокості.
Єдине, чого боїться Росія, це нашої міцної єдності у захисті Статуту ООН. Нам потрібно зробити це заради самих себе. Інакше більшість із нас опиняться у вкрай вразливому і незахищеному становищі, якщо переможе російське бачення майбутнього. Це майбутнє, де значення мають тільки ядерна зброя, чисельність армії та кількість військових кораблів і літаків. Скільки з вас почуватимуться у безпеці в такому світі? Скільки з вас готові позбавити своїх дітей права вільно вирішувати своє майбутнє?", - заявив український дипломат на Генасамблеї в ООН у понеділок, 10-го жовтня.
Своєю чергою постпред РФ Василь Небензя, попри воєнне вторгнення російських військ на територію України, наполягав, що так званий референдум показав бажання українських громадян в окупованих регіонах приєднатися до Росії.
Раніше, 11 жовтня, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в пресцентрі ООН в Нью-Йорку наголосила на захисті Статуту ООН та що Росія використовує право вето, аби уникнути відповідальності за дії в Україні.
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