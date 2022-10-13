США обіцяють захищати кожен сантиметр НАТО в день засідання групи ядерного планування

З нагоди зустрічі міністрів оборони країн НАТО американський міністр Ллойд Остін підтвердив, що США беззастережно дотримуються зобов’язання захищати союзників по альянсу.

Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків. Це заплановані навчання.

«Сполучені Штати повністю віддані зобов’язанню відповідно до п’ятої статті (договору НАТО). І ми налаштовані захищати кожен дюйм територій НАТО, якщо і коли до цього дійде», - сказав Ллойд Остін перед початком нарад 13 жовтня в Брюсселі, серед яких і засідання групи ядерного планування.

Заява Остіна пролунала на тлі активних обговорень міжнародною спільнотою напівприхованих погроз Росії вдатися до зброї масового знищення проти України і обурених закидів Москви невдоволеної тим, що країни НАТО допомагають українцям оборонятися.

12 жовтня з посиланням на неназваного чільного представника НАТО була поширена заява, що можливий російський ядерний удар «майже точно викликав би фізичну відповідь від багатьох союзників і потенційно від самого НАТО».

Окремо у США заявили, що дипломатичними каналами передали Москві прямі застереження про «катастрофічні наслідки» у разі застосування Росією зброї масового знищення, але Вашингтон не розкриває подробиць.

Президент Путін неодноразово заявляв, що може вдатися до використання, як він наголошував, «усіх засобів, якими володіє Росія».

Президент США Джо Байден цього тижня повторив, що на його думку Росія не вдасться до застосування ядерної зброї, а генеральний секретар НАТО раніше підкреслював, що західні союзники «зараз не бачать підстав для зміни своєї ядерної позиції».

Ядерні навчання НАТО

Керівник Північно-атлантичного альянсу підтвердив, що наступного тижня відбудуться заплановані раніше щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon (непохитний полудень).



Єнс Столтенберґ дав зрозуміти, що на тлі зростання напруженості ймовірно були розмірковування щодо цих навчань, але він сказав, що в даній ситуації зміна плану була б хибним сигналом.

На важливості передбачуваності наголосив у Брюсселі також британський міністр оборони.

«Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків, - сказав Бен Воллес, - Це заплановані навчання. І все це стосується готовності. На сьогоднішньому засіданні йдеться про те, що ми готові до будь-чого… Навчання - це частина цієї готовності».

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