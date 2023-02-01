Актуально
Байден може поїхати до Центральної Європи у лютому – Дуда
Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Центральну Європу в лютому, але додав, що невідомо, до яких саме країни він приїде, сказав президент Польщі Анджей Дуда.
"Президент, швидше за все, прибуде до нашої частини Європи в лютому, – розповів Дуда. – Наша частина Європи – це Центральна Європа... це територія, що тягнеться від Румунії до Естонії. Нам дуже важко відповісти детально, куди приїде президент, ми не маємо такої інформації".
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Раніше американські медіа повідомляли, що Байден розглядає можливість поїздки до Європи "поблизу України" наступного місяця у час річниці початку повномасштабної російської війни в Україні.
За даними медіа, у Білому домі розглядають кілька місць ймовірного візиту, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити цю віху війни в Україні, "щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової кампанії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу".
Натомість минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю не підтвердив інформацію про те, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку до Європи, але сказав, що Байден залишається "у тісному контакті з президентом Зеленським – вони спілкуються досить часто".
"Я думаю, що президент [Байден], безумовно, у певний відповідний час захоче [поїхати] в Україну", – сказав він, додавши, що зараз про це не йдеться.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
Петр Павел закликає збільшувати допомогу Україні і згодом прийняти в НАТО
Новообраний чеський президент Петр Павел заявив, що європейські країни зобов’язані допомагати українцям захищатися від російського нападу, а згодом задовольнити прагнення Україну вступити НАТО.
«Україна буде морально і практично готова» стати членом альянсу після закінчення війни, сказав Петр Павел в інтерв’ю британському телебаченню Бі-Бі-Сі, готуючись до інавгурації 9 березня.
Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні...Петр Павел
Президент у Чехії не керує поточними державними справами, але затверджує прем’єр-міністра, голову центрального банку і конституційного суду, а також може використовувати посаду для пропагування внутрішнього і зовнішньополітичного курсу країни.
Попередник Петра Павела - Мілош Земан був змушений визнати, що до лютневого вторгнення Росії в Україну 2022 року він помилявся, коли пропонував міжнародній спільноті визнати російську анексію Криму, критикував санкції проти Росії і заперечував агресивність Москви, стверджуючи, що на сході України відбувалася «громадянська війна».
«Напад на Україну був для багатьох людей в Росії і поза нею холодним душем, і я є одним з них», - зізнався Земан у червні 2022 року в інтерв’ю Радіо Свобода.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Чехія стала першою країною НАТО, яка надала Україні важку бронетехніку, передавши зі своїх арсеналів десятки оновлених танків Т-72 і бойові машини піхоти.
Петр Павел, генерал у відставці і колишній голова Військового комітету НАТО, заявив, що пишається діями чеського уряду і зауважив, що підтримку українців треба збільшувати.
«Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні, щоб успішно закінчити цей конфлікт», - сказав Павел.
Він підкреслив, що припинення війни в російських руках: «Для цього потрібно лише, щоб Путін вивів свої війська з України і війна закінчилася б».
Павел здобув перемогу у другому турі голосування у січні, перемігши колишнього прем’єр-міністра мільярдера Андрея Бабіша.
Дивіться також:
- Голос Америки
Україна піднялась на кілька позицій в рейтингу сприйняття корупції від Transparency International. Відео
Україна піднялась на кілька позицій в рейтингу сприйняття корупції від міжнародної організації Transparency International, посівши 116-те місце із 180 країн.
Джонсон – за негайне прийняття України в НАТО: що кажуть лідери країн-членів Альянсу? Відео
Напередодні свого візиту до США Борис Джонсон опублікував колонку на сторінках Washington Post, де закликав негайно почати процес залучення Києва в НАТО «заради стабільності і миру». Більше про перспективи приєднання України до НАТО - європейський кореспондент Богдан Цюпин.
До нового пакету допомоги США Україні можуть увійти ракети більшого радіуса дії - ЗМІ
Сполучені Штати готують пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів для України, про це повідомляє видання Reuters із посиланням на двох посадовців в американській владі.
За повідомленням, цей пакет вперше може включати ракети більшого радіуса дії, а також інші боєприпаси та зброю.
Білий дім не повідомляв, коли саме планують оголосити новий пакет допомоги Україні.
Тиждень тому Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні важкі танки "Абрамс" та інше озброєння.
Форум