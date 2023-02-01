Байден може поїхати до Центральної Європи у лютому – Дуда

Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Центральну Європу в лютому, але додав, що невідомо, до яких саме країни він приїде, сказав президент Польщі Анджей Дуда.

"Президент, швидше за все, прибуде до нашої частини Європи в лютому, – розповів Дуда. – Наша частина Європи – це Центральна Європа... це територія, що тягнеться від Румунії до Естонії. Нам дуже важко відповісти детально, куди приїде президент, ми не маємо такої інформації".

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Раніше американські медіа повідомляли, що Байден розглядає можливість поїздки до Європи "поблизу України" наступного місяця у час річниці початку повномасштабної російської війни в Україні.

За даними медіа, у Білому домі розглядають кілька місць ймовірного візиту, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити цю віху війни в Україні, "щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової кампанії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу".

Натомість минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю не підтвердив інформацію про те, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку до Європи, але сказав, що Байден залишається "у тісному контакті з президентом Зеленським – вони спілкуються досить часто".

"Я думаю, що президент [Байден], безумовно, у певний відповідний час захоче [поїхати] в Україну", – сказав він, додавши, що зараз про це не йдеться.

У статті використано матеріали Reuters