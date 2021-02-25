Байден скасував міграційні обмеження, зокрема, для переможців лотереї «Зелена картка»

Президент Джо Байден зняв тимчасову заборону свого попередника на видачу певних категорій імміграційних віз, зокрема для членів родин американських громадян та переможців лотереї Green card - "Зелена картка".

На початку 2020 колишній президент Дональд Трамп заморозив видачу цих категорій міграційних та неімміграційних віз, зокрема, робочих віз для кваліфікованих і сезонних працівників, включаючи візи типу H-1B, H-2B, J, and L. У наступних двох прокламаціях він продовжив дію цієї тимчасової заборони. Своє рішення Трамп пояснив необхідністю захистити американський ринок праці у часи пандемії, коли мільйони американців втратили свої робочі місця.

У своїй новій прокламації президент Байден зазначив, що такі обмеження не відповідали інтересам Сполучених Штатів, а навпаки, зашкодили, адже замороження видачі "зелених карток" завадило багатьом родинам возз’єднатися із родичами - громадянами США чи постійними мешканцями.

"Також це завадило різноманітним індустріям США використати таланти з усього світу”, кваліфіковані працівники не змогли потрапити до країни. В деяких випадках, - йдеться у прокламації, - це призвело до затримання або й втрати отримати дозвіл на постійне проживання у США за результатами диверсифікаційної лотереї 2020 року та "можливості реалізувати свої мрії у Сполучених Штатах".

Рішення Байдена знімає частину заборони Трампа, але обмеження для робочих віз лишаються. Утім, термін дії цієї заборони збігає у кінці березня, пише Politico.

При цьому, зазначає NPR, використання технологічними компаніями робочих віз типу H-1B давно вважається суперечливим. Це дозволяє компаніям шукати за кордоном талановитих інженерів, IT-спеціалістів, архітекторів. Кількість таких віз до 2020 року була лімітована до 65 тисяч. Критики кажуть, що це "прогалини" у законодавстві, які дозволяють бізнесу платити іноземцям менше ніж американцям.

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